https://sarabic.ae/20241124/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-بنى-عسكرية-يستخدمها-حزب-الله-قرب-معبر-جوسية-الحدودي-مع-سوريا-1095130219.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى عسكرية يستخدمها "حزب الله" قرب معبر جوسية الحدودي مع سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى عسكرية يستخدمها "حزب الله" قرب معبر جوسية الحدودي مع سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن المقاتلات الحربية أمس السبت، غارات استهدفت بنى عسكرية، قال إن "حزب الله" اللبناني يستخدمها لنقل الأسلحة، قرب معبر جوسية... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T09:31+0000

2024-11-24T09:31+0000

2024-11-24T09:31+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "طائرات حربية أغارت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكل دقيق على بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي في شمال البقاع، حيث يستخدم "حزب الله" هذه البنى التحتية لنقل الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان".وأضاف البيان أن "حزب الله الإرهابي يستغل المعابر المدنية، ومن ضمنها معبر جوسية لنقل الأسلحة، التي يعود مصدرها إلى إيران عبر سوريا، حيث يتم استخدام هذه الوسائل القتالية في الأعمال الإرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في لبنان".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الحكومة السورية تتحكم في معبر جوسية، حيث يتم تفعيله بواسطة "الأمن العسكري السوري"، لتتحمل الوحدة 4400 في "حزب الله" اللبناني، وهي وحدة التسلح والتعاون مسؤولية نقل هذه الوسائل من إيران إلى سوريا".وكان مصدر ميداني، أكد في تصريحات لـ"ريا نوفوستي"، أمس السبت، أن "قصفا إسرائيليا بعدة صواريخ موجهة استهدف معبر جوسية في منطقة القصير في ريف حمص ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".وذكر المصدر أن أصوات قصف عنيفة سُمعت في أرجاء مدينة القصير نتيجة استهداف مدينة الهرمل الحدودية.وتتعرض سوريا بشكل متكرر، لغارات إسرائيلية على مواقع تقول إسرائيل إنها مقار تابعة لإيران.

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