الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى عسكرية يستخدمها "حزب الله" قرب معبر جوسية الحدودي مع سوريا

عربي
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241124/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-بنى-عسكرية-يستخدمها-حزب-الله-قرب-معبر-جوسية-الحدودي-مع-سوريا-1095130219.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى عسكرية يستخدمها "حزب الله" قرب معبر جوسية الحدودي مع سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى عسكرية يستخدمها "حزب الله" قرب معبر جوسية الحدودي مع سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن المقاتلات الحربية أمس السبت، غارات استهدفت بنى عسكرية، قال إن "حزب الله" اللبناني يستخدمها لنقل الأسلحة، قرب معبر جوسية... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T09:31+0000
2024-11-24T09:31+0000
أخبار حزب الله
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092602166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87566486927657bf687e6fa06ee0859c.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "طائرات حربية أغارت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكل دقيق على بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي في شمال البقاع، حيث يستخدم "حزب الله" هذه البنى التحتية لنقل الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان".وأضاف البيان أن "حزب الله الإرهابي يستغل المعابر المدنية، ومن ضمنها معبر جوسية لنقل الأسلحة، التي يعود مصدرها إلى إيران عبر سوريا، حيث يتم استخدام هذه الوسائل القتالية في الأعمال الإرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في لبنان".وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الحكومة السورية تتحكم في معبر جوسية، حيث يتم تفعيله بواسطة "الأمن العسكري السوري"، لتتحمل الوحدة 4400 في "حزب الله" اللبناني، وهي وحدة التسلح والتعاون مسؤولية نقل هذه الوسائل من إيران إلى سوريا".وكان مصدر ميداني، أكد في تصريحات لـ"ريا نوفوستي"، أمس السبت، أن "قصفا إسرائيليا بعدة صواريخ موجهة استهدف معبر جوسية في منطقة القصير في ريف حمص ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".وذكر المصدر أن أصوات قصف عنيفة سُمعت في أرجاء مدينة القصير نتيجة استهداف مدينة الهرمل الحدودية.وتتعرض سوريا بشكل متكرر، لغارات إسرائيلية على مواقع تقول إسرائيل إنها مقار تابعة لإيران.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092602166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9a1cda74a914c94df1e4c30371fd8a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم
أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى عسكرية يستخدمها "حزب الله" قرب معبر جوسية الحدودي مع سوريا

09:31 GMT 24.11.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo الجيش الإسرائيلي
 الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
الجيش الإسرائيلي
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن المقاتلات الحربية أمس السبت، غارات استهدفت بنى عسكرية، قال إن "حزب الله" اللبناني يستخدمها لنقل الأسلحة، قرب معبر جوسية على الحدود بين سوريا ولبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "طائرات حربية أغارت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكل دقيق على بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي في شمال البقاع، حيث يستخدم "حزب الله" هذه البنى التحتية لنقل الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان".
وأضاف البيان أن "حزب الله الإرهابي يستغل المعابر المدنية، ومن ضمنها معبر جوسية لنقل الأسلحة، التي يعود مصدرها إلى إيران عبر سوريا، حيث يتم استخدام هذه الوسائل القتالية في الأعمال الإرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في لبنان".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الحكومة السورية تتحكم في معبر جوسية، حيث يتم تفعيله بواسطة "الأمن العسكري السوري"، لتتحمل الوحدة 4400 في "حزب الله" اللبناني، وهي وحدة التسلح والتعاون مسؤولية نقل هذه الوسائل من إيران إلى سوريا".
وكان مصدر ميداني، أكد في تصريحات لـ"ريا نوفوستي"، أمس السبت، أن "قصفا إسرائيليا بعدة صواريخ موجهة استهدف معبر جوسية في منطقة القصير في ريف حمص ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".
وذكر المصدر أن أصوات قصف عنيفة سُمعت في أرجاء مدينة القصير نتيجة استهداف مدينة الهرمل الحدودية.
وتتعرض سوريا بشكل متكرر، لغارات إسرائيلية على مواقع تقول إسرائيل إنها مقار تابعة لإيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:27 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22 نوفمبر, 22:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала