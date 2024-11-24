https://sarabic.ae/20241124/رجل-أعمال-فرنسي-كلام-غراهام-عن-الحلفاء-يتعارض-مع-النظام-الأمريكي-1095128923.html
رجل أعمال فرنسي: كلام غراهام عن الحلفاء يتعارض مع النظام الأمريكي
رجل أعمال فرنسي: كلام غراهام عن الحلفاء يتعارض مع النظام الأمريكي
سبوتنيك عربي
أكد رجل الأعمال الفرنسي، أرنو برتراند، أن تصريح السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج ضمن قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا) يتحدث عن خلاف شديد... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T08:07+0000
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قال رجل الأعمال: "لقد وصلنا أخيرًا إلى التناقض النهائي في فهم "النظام القائم على القواعد" الأمريكي: "القاعدة" الآن هي أنه لا يُسمح لك باتباع القواعد".وقال غراهام في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أي حليف للولايات المتحدة سواء كان كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، في حال محاولته مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، سنفرض عليه عقوبات".يذكر أن جميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذ قرارتها. بينما أحجمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا عن الإفصاح عما ستفعله إذا دخل نتنياهو أراضيهما.وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلسيناتور أمريكي يهدد "بتفجير" مصافي النفط الإيرانية
https://sarabic.ae/20241123/سيناتور-أمريكي-تشريع-جديد-يعاقب-الممتثلين-لأوامر-المحكمة-الجنائية-الدولية-ضد-القادة-الإسرائيليين-1095111624.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
رجل أعمال فرنسي: كلام غراهام عن الحلفاء يتعارض مع النظام الأمريكي
أكد رجل الأعمال الفرنسي، أرنو برتراند، أن تصريح السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج ضمن قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا) يتحدث عن خلاف شديد في فهم جوهر النظام العالمي القائم على القواعد الأمريكية.
قال رجل الأعمال: "لقد وصلنا أخيرًا إلى التناقض النهائي في فهم "النظام القائم على القواعد" الأمريكي: "القاعدة" الآن هي أنه لا يُسمح لك باتباع القواعد".
وفي وقت سابق، هدد غراهام، بفرض عقوبات على حلفاء الولايات المتحدة إذا حاولوا مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال غراهام في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أي حليف للولايات المتحدة سواء كان كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، في حال محاولته مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، سنفرض عليه عقوبات".
يذكر أن جميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذ قرارتها. بينما أحجمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا عن الإفصاح عما ستفعله إذا دخل نتنياهو أراضيهما.
رحبت العديد من الدول العربية والأجنبية بهذا القرار، في حين أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن".