https://sarabic.ae/20241124/رجل-أعمال-فرنسي-كلام-غراهام-عن-الحلفاء-يتعارض-مع-النظام-الأمريكي-1095128923.html

رجل أعمال فرنسي: كلام غراهام عن الحلفاء يتعارض مع النظام الأمريكي

رجل أعمال فرنسي: كلام غراهام عن الحلفاء يتعارض مع النظام الأمريكي

سبوتنيك عربي

أكد رجل الأعمال الفرنسي، أرنو برتراند، أن تصريح السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام (المدرج ضمن قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا) يتحدث عن خلاف شديد... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T08:07+0000

2024-11-24T08:07+0000

2024-11-24T08:07+0000

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قال رجل الأعمال: "لقد وصلنا أخيرًا إلى التناقض النهائي في فهم "النظام القائم على القواعد" الأمريكي: "القاعدة" الآن هي أنه لا يُسمح لك باتباع القواعد".وقال غراهام في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أي حليف للولايات المتحدة سواء كان كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، في حال محاولته مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، سنفرض عليه عقوبات".يذكر أن جميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة بتنفيذ قرارتها. بينما أحجمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا عن الإفصاح عما ستفعله إذا دخل نتنياهو أراضيهما.وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلسيناتور أمريكي يهدد "بتفجير" مصافي النفط الإيرانية

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