https://sarabic.ae/20240826/سيناتور-أمريكي-يهدد-بتفجير-مصافي-النفط-الإيرانية-1092100981.html

سيناتور أمريكي يهدد "بتفجير" مصافي النفط الإيرانية

سيناتور أمريكي يهدد "بتفجير" مصافي النفط الإيرانية

سبوتنيك عربي

أوصى السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام بأن تهدد إسرائيل "بتفجير" مصافي النفط الإيرانية إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم "حماس" خلال هجومها... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T09:39+0000

2024-08-26T09:39+0000

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وقال غراهام: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نتذكر أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان، في رأيي، يهدف إلى وقف التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. إنه كابوس بالنسبة لإيران ووكلائها، أن يتصالحوا ويصنعوا السلام ويأخذوا المنطقة في اتجاه مختلف".وأضاف: "أما بالنسبة للرهائن، فأنا أحمل إيران مسؤولية سلامتهم".كان غراهام منذ فترة طويلة مؤيدًا قويًا لإسرائيل. وقال مؤخرًا إنه إذا نفذت إدارة بايدن تهديدها بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، فإن البيت الأبيض "سيكافئ تكتيكات حماس لتعريض المدنيين للخطر".وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حذر غراهام إيران من تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس، قائلاً: "إيران، إذا صعدت هذه الحرب، فإننا قادمون إليك".وفي وقت سابق، قال غراهام على منصة "إكس": "من الجيد دائمًا لأي إدارة أمريكية أن تطمئن إسرائيل بأننا ندعمها ضد إيران ووكلائها وسنوفر لها القدرة الدفاعية اللازمة. فقد حان الوقت منذ فترة طويلة للبدء في الحديث عن الهجوم عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإيرانية ضد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم. إيران تتصرف بجنون في جميع أنحاء المنطقة".وتابع: "إذا تعرضت مصافيهم للخطر، فإن سلوكهم سيتغير. وأفضل طريقة لمنع التصعيد هي إظهار الاستعداد للهجوم. والآن هو الوقت المناسب".

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