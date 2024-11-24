https://sarabic.ae/20241124/سوريا-تدين-قيام-الولايات-المتحدة-بنقل-صواريخ-باليستية-إلى-أوكرانيا-1095137790.html

سوريا تدين قيام الولايات المتحدة بنقل صواريخ باليستية إلى أوكرانيا

سوريا تدين قيام الولايات المتحدة بنقل صواريخ باليستية إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، اليوم الأحد، أن دمشق تدين قيام الولايات المتحدة بنقل صواريخ باليستية إلى أوكرانيا لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، الأمر... 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T16:25+0000

2024-11-24T16:25+0000

2024-11-24T16:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877878_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_55a18012485f6ba14b23f93e64c40bca.jpg

وجاء في البيان: "تدين سوريا بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية طويلة المدى تسمح بضربات في عمق الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن موسكو يمكنها استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، ولكن لا يوجد "أشخاص مجانين" في قيادة البلاد (في إشارة إلى إدارة بايدن في أمريكا) قد يسعون جاهدين لتحقيق ذلك.

https://sarabic.ae/20241124/خبير-أمريكي-واشنطن-تخسر-الصراع-في-أوكرانيا-ولن-تكون-قادرة-على-تغيير-نتائجه-1095134789.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار سوريا اليوم