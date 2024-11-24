https://sarabic.ae/20241124/سوريا-تدين-قيام-الولايات-المتحدة-بنقل-صواريخ-باليستية-إلى-أوكرانيا-1095137790.html
سوريا تدين قيام الولايات المتحدة بنقل صواريخ باليستية إلى أوكرانيا
سوريا تدين قيام الولايات المتحدة بنقل صواريخ باليستية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، اليوم الأحد، أن دمشق تدين قيام الولايات المتحدة بنقل صواريخ باليستية إلى أوكرانيا لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، الأمر... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T16:25+0000
2024-11-24T16:25+0000
2024-11-24T16:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في البيان: "تدين سوريا بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية طويلة المدى تسمح بضربات في عمق الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن موسكو يمكنها استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، ولكن لا يوجد "أشخاص مجانين" في قيادة البلاد (في إشارة إلى إدارة بايدن في أمريكا) قد يسعون جاهدين لتحقيق ذلك.
https://sarabic.ae/20241124/خبير-أمريكي-واشنطن-تخسر-الصراع-في-أوكرانيا-ولن-تكون-قادرة-على-تغيير-نتائجه-1095134789.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
سوريا تدين قيام الولايات المتحدة بنقل صواريخ باليستية إلى أوكرانيا
ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، اليوم الأحد، أن دمشق تدين قيام الولايات المتحدة بنقل صواريخ باليستية إلى أوكرانيا لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، الأمر الذي يدفع المنطقة نحو تصعيد غير مسبوق.
وجاء في البيان: "تدين سوريا بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية طويلة المدى تسمح بضربات في عمق الأراضي الروسية".
ونوهت الخارجية السورية إلى أن التصرفات الأميركية "تدفع المنطقة نحو تصعيد غير مسبوق، يقود العالم إلى حرب نووية ستطال نتائجها كافة شعوب العالم".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. ومن بين أمور أخرى، تنص الوثيقة على أن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، والعدوان على موسكو أو حلفائها من قبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية يعتبر هجومًا مشتركًا.
وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، فإن موسكو يمكنها استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، ولكن لا يوجد "أشخاص مجانين" في قيادة البلاد (في إشارة إلى إدارة بايدن في أمريكا) قد يسعون جاهدين لتحقيق ذلك.