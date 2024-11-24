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شؤون عسكرية
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29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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30 د
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20241124/لاعبو-فريق-أرجنتيني-يقتحمون-غرفة-الحكم-اعتراضا-على-قراره-فيديو-1095136035.html
لاعبو فريق أرجنتيني يقتحمون غرفة الحكم اعتراضا على قراره... فيديو
لاعبو فريق أرجنتيني يقتحمون غرفة الحكم اعتراضا على قراره... فيديو
سبوتنيك عربي
تطور اعتراض لاعبي فريق هوراكان الأرجنتيني على حكم إحدى المباريات في الدوري المحلي، حيث اقتحموا غرفة تبديل ملابس الحكام وحاولوا الاعتداء عليه. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T14:27+0000
2024-11-24T14:27+0000
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وتداولت وسائل إعلام لقطات لفوضى عارمة شهدتها غرف تبديل الملابس في أعقاب مباراة فريق هوراكان أمام بوكا جونيورز، ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني، وذلك بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، إثر إلغاء الحكم ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.وقرر الحكم هيرنان ماسترانغيلو احتساب ركلة جزاء لهوراكان قبل أن يعود ويلغيها، لتشتعل الأجواء في ملعب المباراة، التي شهدت كذلك عدة توترات، حيث تشاجر المشجعون مع بدلاء بوكا جونيورز، مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة مرتين لعدة دقائق.وبمجرد انطلاق صافرة النهاية، انطلق مسؤولو هوراكان والصحافيون والمقربون للنادي، الغاضبون من قرارات الحكم، إلى الباب المغلق لغرفة تبديل ملابس الحكام، لكن رجال الشرطة منعوا وصولهم، حيث شوهد أيضاً لاعبو الفريق يحاولون الوصول إلى غرفة الحكام.يذكر أن هوراكان قد أهدر بذلك فرصة تصدر جدول الدوري الأرجنتيني بهذا التعادل، إذ حصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر فيليز سارسفيلد، بينما يحتل بوكا جونيورز المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
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نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, رياضة
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, رياضة

لاعبو فريق أرجنتيني يقتحمون غرفة الحكم اعتراضا على قراره... فيديو

14:27 GMT 24.11.2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
تطور اعتراض لاعبي فريق هوراكان الأرجنتيني على حكم إحدى المباريات في الدوري المحلي، حيث اقتحموا غرفة تبديل ملابس الحكام وحاولوا الاعتداء عليه.
وتداولت وسائل إعلام لقطات لفوضى عارمة شهدتها غرف تبديل الملابس في أعقاب مباراة فريق هوراكان أمام بوكا جونيورز، ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني، وذلك بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، إثر إلغاء الحكم ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقرر الحكم هيرنان ماسترانغيلو احتساب ركلة جزاء لهوراكان قبل أن يعود ويلغيها، لتشتعل الأجواء في ملعب المباراة، التي شهدت كذلك عدة توترات، حيث تشاجر المشجعون مع بدلاء بوكا جونيورز، مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة مرتين لعدة دقائق.
وبمجرد انطلاق صافرة النهاية، انطلق مسؤولو هوراكان والصحافيون والمقربون للنادي، الغاضبون من قرارات الحكم، إلى الباب المغلق لغرفة تبديل ملابس الحكام، لكن رجال الشرطة منعوا وصولهم، حيث شوهد أيضاً لاعبو الفريق يحاولون الوصول إلى غرفة الحكام.
يذكر أن هوراكان قد أهدر بذلك فرصة تصدر جدول الدوري الأرجنتيني بهذا التعادل، إذ حصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر فيليز سارسفيلد، بينما يحتل بوكا جونيورز المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
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