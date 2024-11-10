https://sarabic.ae/20241110/مدرب-يضرب-لاعبه-بعد-حصوله-على-بطاقة-حمراء-فيديو-1094650602.html
مدرب يضرب لاعبه بعد حصوله على بطاقة حمراء... فيديو
مدرب يضرب لاعبه بعد حصوله على بطاقة حمراء... فيديو
سبوتنيك عربي
قام مدرب فريق كرة القدم بتصرف غريب بعد تلقي أحد لاعبيه بطاقة حمراء خلال مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T12:34+0000
2024-11-10T12:34+0000
2024-11-10T12:34+0000
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وأقدم بيب كلوتيت، المدرب الإسباني والمدير الفني لنادي تريستينا الإيطالي على تصرف غريب بعد تلقي لاعبه البطاقة الحمراء، حيث قام بالاعتداء عليه بالضرب.وكان اللاعب ريموندز كروليس مهاجم تريستينا الإيطالي قد تعرض للطرد في الدقيقة 33 من عمر المباراة، التي أقيمت يوم الجمعة، في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، أمام جيانا إرمينيو، والتي خسرها بهدف دون رد.وفور حصوله على البطاقة الحمراء، طلب المدرب الإسباني من لاعبه التوجه إليه بعد طرده حتى فاجئه بالإمساك بقميصه بقوة بكلتا يديه واعتدى عليه بالضرب دون مقاومة من اللاعب الإيطالي.ويشار إلى أن فريق تريستينا الإيطال قد توقف عند 6 نقاط ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بعد مرور 14 جولة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, نادي الفيديو, إيطاليا, رياضة
الأخبار, نادي الفيديو, إيطاليا, رياضة
مدرب يضرب لاعبه بعد حصوله على بطاقة حمراء... فيديو
قام مدرب فريق كرة القدم بتصرف غريب بعد تلقي أحد لاعبيه بطاقة حمراء خلال مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي.
وأقدم بيب كلوتيت، المدرب الإسباني والمدير الفني لنادي تريستينا الإيطالي على تصرف غريب بعد تلقي لاعبه البطاقة الحمراء، حيث قام بالاعتداء عليه بالضرب.
وكان اللاعب ريموندز كروليس مهاجم تريستينا الإيطالي قد تعرض للطرد في الدقيقة 33 من عمر المباراة، التي أقيمت يوم الجمعة، في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي
، أمام جيانا إرمينيو، والتي خسرها بهدف دون رد.
وفور حصوله على البطاقة الحمراء، طلب المدرب الإسباني من لاعبه التوجه إليه بعد طرده حتى فاجئه بالإمساك بقميصه بقوة بكلتا يديه واعتدى عليه بالضرب دون مقاومة من اللاعب الإيطالي.
ويشار إلى أن فريق تريستينا الإيطال قد توقف عند 6 نقاط ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بعد مرور 14 جولة.