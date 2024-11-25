https://sarabic.ae/20241125/أول-لاعب-سعودي-يشارك-في-مباراة-بالدوري-الإيطالي-فيديو-1095160365.html
أول لاعب سعودي يشارك في مباراة بالدوري الإيطالي... فيديو
أول لاعب سعودي يشارك في مباراة بالدوري الإيطالي... فيديو
سبوتنيك عربي
كتب اللاعب، سعود عبد الحميد، التاريخ حيث أصبح أول لاعب سعودي يشارك في مباريات الدوري الإيطالي. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T11:39+0000
2024-11-25T11:39+0000
2024-11-25T11:39+0000
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وشارك اللاعب سعود عبد الحميد، مع ناديه روما الإيطالي في مباراته أمام فريق نادي نابولي، حيث دخل كبديل في الدقيقة 78 من عمر المباراة.يشار إلى أنه منذ انتقال عبد الحميد إلى روما، لم يشارك في أي مباراة في الدوري، وحمل ألوان النادي في مبارتين من الدوري الأوروبي.يذكر ان المباراة انتهت بنتيجة هدف مقابل لا شيء لصالح نابولي، في أول مباراة يخوضها “الذئاب” تحت قيادة مدربهم الجديد كلاوديو رانييري.ولمس الظهير السعودي الكرة في 12 مرة، وأكمل مراوغة واحدة بنسبة 100%، وحصل على خطأ، وفقد الاستحواذ مرتين، كما حصل على إجمالي تقييم في المباراة بنسبة 6.7 وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في إحصاءات اللاعبين.وكان سعود عبد الحميد قد انتقل إلى صفوف فريق نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الهلال السعودي.
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, الأخبار
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, الأخبار
أول لاعب سعودي يشارك في مباراة بالدوري الإيطالي... فيديو
كتب اللاعب، سعود عبد الحميد، التاريخ حيث أصبح أول لاعب سعودي يشارك في مباريات الدوري الإيطالي.
وشارك اللاعب سعود عبد الحميد، مع ناديه روما الإيطالي في مباراته أمام فريق نادي نابولي، حيث دخل كبديل في الدقيقة 78 من عمر المباراة.
يشار إلى أنه منذ انتقال عبد الحميد إلى روما، لم يشارك في أي مباراة في الدوري، وحمل ألوان النادي في مبارتين من الدوري الأوروبي.
يذكر ان المباراة انتهت بنتيجة هدف مقابل لا شيء لصالح نابولي، في أول مباراة يخوضها “الذئاب” تحت قيادة مدربهم الجديد كلاوديو رانييري.
ولمس الظهير السعودي الكرة في 12 مرة، وأكمل مراوغة واحدة بنسبة 100%، وحصل على خطأ، وفقد الاستحواذ مرتين، كما حصل على إجمالي تقييم في المباراة بنسبة 6.7 وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في إحصاءات اللاعبين.
وكان سعود عبد الحميد قد انتقل إلى صفوف فريق نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الهلال السعودي.