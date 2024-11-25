https://sarabic.ae/20241125/إصابتان-وأضرار-مباشرة-في-قصف-لـحزب-الله-على-نهاريا-شمالي-إسرائيل-1095185012.html
إصابتان وأضرار مباشرة في قصف لـ"حزب الله" على نهاريا شمالي إسرائيل
إصابتان وأضرار مباشرة في قصف لـ"حزب الله" على نهاريا شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، وقوع إصابات وتضرر مبانٍ وسيارات في مدينة نهاريا شمالي إسرائيل، جراء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T23:19+0000
2024-11-25T23:19+0000
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وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتسجيل إصابتين، إحداهما في حالة خطيرة، نتيجة القصف.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي، سقط بعضها في المنطقة، متسببًا بأضرار مادية.وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متبادل بين إسرائيل وحزب الله. حيث شنت إسرائيل مطلع الأسبوع ضربات عنيفة على وسط بيروت أسفرت عن مقتل 29 شخصًا على الأقل. في المقابل، أطلق "حزب الله" يوم الأحد أكبر وابل من الصواريخ حتى الآن، شمل 250 صاروخًا صوب إسرائيل.وفي بيروت، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية يوم الإثنين على الضاحية الجنوبية، مما أدى إلى تطاير الغبار والحطام فوق العاصمة اللبنانية، وسط استمرار حالة التوتر والتصعيد في المنطقة.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عام كامل شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.ويوم الأربعاء، صرح هوكشتاين، أن المحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، شهدت تقدمًا ملموسًا، وبعد زيارته إلى بيروت، أجرى المبعوث الأمريكي محادثات في تل أبيب.
https://sarabic.ae/20241125/إسرائيل-توافق-مبدئيا-على-المقترح-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-مع-حزب-الله-1095145625.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم
إصابتان وأضرار مباشرة في قصف لـ"حزب الله" على نهاريا شمالي إسرائيل
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، وقوع إصابات وتضرر مبانٍ وسيارات في مدينة نهاريا شمالي إسرائيل، جراء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتسجيل إصابتين، إحداهما في حالة خطيرة، نتيجة القصف.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي، سقط بعضها في المنطقة، متسببًا بأضرار مادية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متبادل بين إسرائيل وحزب الله. حيث شنت إسرائيل مطلع الأسبوع ضربات عنيفة على وسط بيروت أسفرت عن مقتل 29 شخصًا على الأقل. في المقابل، أطلق "حزب الله" يوم الأحد أكبر وابل من الصواريخ حتى الآن، شمل 250 صاروخًا صوب إسرائيل.
وفي بيروت، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية يوم الإثنين على الضاحية الجنوبية، مما أدى إلى تطاير الغبار والحطام فوق العاصمة اللبنانية، وسط استمرار حالة التوتر والتصعيد في المنطقة.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عام كامل شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
ويوم الأربعاء، صرح هوكشتاين، أن المحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني
نبيه بري، شهدت تقدمًا ملموسًا، وبعد زيارته إلى بيروت، أجرى المبعوث الأمريكي محادثات في تل أبيب.