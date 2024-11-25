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الإمارات تكشف جنسية وصور المتهمين بمقتل الحاخام الإسرائيلي
الإمارات تكشف جنسية وصور المتهمين بمقتل الحاخام الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الاثنين، هوية قاتلي الحاخام الإسرائيلي - المولدوفي، زيفي كوغان، بعد أيام من الجدل حول مقتله. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T09:58+0000
2024-11-25T09:58+0000
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وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، قيام السلطات الأمنية المختصة بالبدء في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.وكشفت الوزارة عن هوية الجناة الثلاثة، الذين يحملون الجنسية الأوزبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28 عام)، مخمودجون عبد الرحيم (28 عام)، عزيزتي كاملوفيتش (33 عام).وكانت السفارة الإيرانية في الإمارات العربية المتحدة، قد علقت على توجيه بعض وسائل الإعلام الغربية أصابع الاتهام في الحادثة لطهران، مؤكدة أنها ترفض "بشكل قاطع المزاعم بأن إيران متورطة في مقتل هذا الشخص".وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي المختفي، منذ يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرت أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتة إلى أنها ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الإمارات تكشف جنسية وصور المتهمين بمقتل الحاخام الإسرائيلي
كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الاثنين، هوية قاتلي الحاخام الإسرائيلي - المولدوفي، زيفي كوغان، بعد أيام من الجدل حول مقتله.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية
، قيام السلطات الأمنية المختصة بالبدء في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وكشفت الوزارة عن هوية الجناة الثلاثة، الذين يحملون الجنسية الأوزبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28 عام)، مخمودجون عبد الرحيم (28 عام)، عزيزتي كاملوفيتش (33 عام).
وكانت السفارة الإيرانية في الإمارات
العربية المتحدة، قد علقت على توجيه بعض وسائل الإعلام الغربية أصابع الاتهام في الحادثة لطهران، مؤكدة أنها ترفض "بشكل قاطع المزاعم بأن إيران متورطة في مقتل هذا الشخص".
وأفادت الداخلية الإماراتية، في وقت سابق، بأن عائلة المجني عليه قد تقدمت ببلاغ عن اختفائه، وتم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي المختفي، منذ يوم الخميس الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرت أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتة إلى أنها ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.