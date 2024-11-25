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وفد روسي رفيع يزور كابول ويجري مباحثات مع حكومة طالبان
وفد روسي رفيع يزور كابول ويجري مباحثات مع حكومة طالبان
سبوتنيك عربي
ترأس أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وفدا رفيع المستوى في زيارة إلى أفغانستان أجرى خلالها 4 جولات من المفاوضات مع ممثلين رفيعي المستوى لحكومة طالبان... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك مراسلة "سبوتنيك"، يوم الاثنين، التي أشارت إلى أن الوفد الروسي شمل أيضا نائب رئيس الحكومة الروسية أليكسي أوفتشوك، وزامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، بالإضافة إلى ديمتري جيرنوف، السفير الروسي إلى أفغانستان.تضمنت الزيارة لقاءات مع رئيس وزارة دفاع طالبان بالوكالة محمد يعقوب الثاني ووزير الداخلية سراج الدين حقاني.وأعرب يعقوب، عن تقديره الكبير لنية روسيا استبعاد طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، وأعرب عن ارتياحه للمستوى الحالي لتطور التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.وقال عبد الغني بارادار، نائب رئيس وزراء طالبان (تخضع المنظمة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) للشؤون الاقتصادية، خلال المفاوضات مع الوفد الروسي إن الحكومة الأفغانية المؤقتة تتوقع من الاتحاد الروسي مساعدة البلاد على تحييد الضغوط الغربية، وأكد أيضًا وأن "إمارة أفغانستان الإسلامية" (اسم الدولة الذي تستخدمه حركة طالبان) شريك اقتصادي يمكن الاعتماد عليه.وتابع: "لقد حاولنا توفير الظروف اللازمة لزيادة تصدير البضائع الأفغانية إلى الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أفغانستان. وكما تعلمون، بعد انتصار الإمارة الإسلامية في أفغانستان، تمارس الولايات المتحدة والدول الغربية علينا جميع أنواع الضغوط".وشدد نائب رئيس وزراء "طالبان" على أن "الإمارة الإسلامية شريك اقتصادي موثوق به، لذلك نتوقع من روسيا الاتحادية أن تساعدنا في تحييد هذه الضغوط".وشدد خلال المفاوضات على تحسين الوضع الأمني ​​في أفغانستان قائلا: "لقد بذلت قواتنا الأمنية الكثير لتحقيق استقرار الوضع، ونتيجة لجهودها، تم تدمير تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) في أفغانستان ونقله إلى بلدان أخرى".وأعرب عبد الغني بارادار، عن أمله في أن تصبح زيارة الوفد الروسي نقطة انطلاق للتبادلات والوفود رفيعة المستوى، حتى يمكن مناقشة القضايا السياسية والأمنية بالتفصيل.كما أشارت مراسلة "سبوتنيك" إلى تصريحات نائب رئيس وزراء حكومة طالبان المؤقتة للشؤون السياسية عبد الكبير محمد، التي قال فيها إن يأمل في تعزيز العلاقات بين البلدين، كما شكر روسيا لدعم الحكومة المؤقتة على الساحة الدولية.وقال محمد: ""بالنيابة عن إمارة أفغانستان الإسلامية، يسعدنا أن نرحب بكم، ممثل روسيا العزيز، ونأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى تعزيز علاقاتنا بشكل أكبر. ونحن ممتنون لروسيا لدعمها للإمارة الإسلامية على الساحة الدولية".كما وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية عزيزي زامير كابولوف، الشكر لللمثل الخاص للرئيس الروسي لمساهمته في تطوير العلاقات بين روسيا والإمارة الإسلامية.
https://sarabic.ae/20241108/طالبان-تأمل-في-إزالتها-من-قائمة-الإرهاب-الأمريكية-بعد-إعادة-انتخاب-ترامب-1094591638.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

وفد روسي رفيع يزور كابول ويجري مباحثات مع حكومة طالبان

21:32 GMT 25.11.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورأمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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ترأس أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وفدا رفيع المستوى في زيارة إلى أفغانستان أجرى خلالها 4 جولات من المفاوضات مع ممثلين رفيعي المستوى لحكومة طالبان المؤقتة.
ذكرت ذلك مراسلة "سبوتنيك"، يوم الاثنين، التي أشارت إلى أن الوفد الروسي شمل أيضا نائب رئيس الحكومة الروسية أليكسي أوفتشوك، وزامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان، بالإضافة إلى ديمتري جيرنوف، السفير الروسي إلى أفغانستان.
تضمنت الزيارة لقاءات مع رئيس وزارة دفاع طالبان بالوكالة محمد يعقوب الثاني ووزير الداخلية سراج الدين حقاني.
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وأعرب يعقوب، عن تقديره الكبير لنية روسيا استبعاد طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، وأعرب عن ارتياحه للمستوى الحالي لتطور التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
وقال عبد الغني بارادار، نائب رئيس وزراء طالبان (تخضع المنظمة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) للشؤون الاقتصادية، خلال المفاوضات مع الوفد الروسي إن الحكومة الأفغانية المؤقتة تتوقع من الاتحاد الروسي مساعدة البلاد على تحييد الضغوط الغربية، وأكد أيضًا وأن "إمارة أفغانستان الإسلامية" (اسم الدولة الذي تستخدمه حركة طالبان) شريك اقتصادي يمكن الاعتماد عليه.
وتابع: "لقد حاولنا توفير الظروف اللازمة لزيادة تصدير البضائع الأفغانية إلى الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أفغانستان. وكما تعلمون، بعد انتصار الإمارة الإسلامية في أفغانستان، تمارس الولايات المتحدة والدول الغربية علينا جميع أنواع الضغوط".
وشدد نائب رئيس وزراء "طالبان" على أن "الإمارة الإسلامية شريك اقتصادي موثوق به، لذلك نتوقع من روسيا الاتحادية أن تساعدنا في تحييد هذه الضغوط".
وشدد خلال المفاوضات على تحسين الوضع الأمني ​​في أفغانستان قائلا: "لقد بذلت قواتنا الأمنية الكثير لتحقيق استقرار الوضع، ونتيجة لجهودها، تم تدمير تنظيم "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول) في أفغانستان ونقله إلى بلدان أخرى".
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وأعرب عبد الغني بارادار، عن أمله في أن تصبح زيارة الوفد الروسي نقطة انطلاق للتبادلات والوفود رفيعة المستوى، حتى يمكن مناقشة القضايا السياسية والأمنية بالتفصيل.
كما أشارت مراسلة "سبوتنيك" إلى تصريحات نائب رئيس وزراء حكومة طالبان المؤقتة للشؤون السياسية عبد الكبير محمد، التي قال فيها إن يأمل في تعزيز العلاقات بين البلدين، كما شكر روسيا لدعم الحكومة المؤقتة على الساحة الدولية.
وقال محمد: ""بالنيابة عن إمارة أفغانستان الإسلامية، يسعدنا أن نرحب بكم، ممثل روسيا العزيز، ونأمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى تعزيز علاقاتنا بشكل أكبر. ونحن ممتنون لروسيا لدعمها للإمارة الإسلامية على الساحة الدولية".
كما وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية عزيزي زامير كابولوف، الشكر لللمثل الخاص للرئيس الروسي لمساهمته في تطوير العلاقات بين روسيا والإمارة الإسلامية.
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