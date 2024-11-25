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https://sarabic.ae/20241125/بريطانيا-توجه-ضربة-قوية-لصناعات-إسرائيل-الدفاعية-بـقرار-مفاجئ-1095167400.html
بريطانيا توجه ضربة قوية لصناعات إسرائيل الدفاعية بـ"قرار مفاجئ"
بريطانيا توجه ضربة قوية لصناعات إسرائيل الدفاعية بـ"قرار مفاجئ"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية أن بريطانيا فاجأت إسرائيل، بضربة قوية لصناعاتها الدفاعية، بإعلانها إنهاء برنامج التسلح بالطائرات المسيرة الإسرائيلية، والذي كان قد أُطلق قبل... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T12:58+0000
2024-11-25T12:58+0000
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وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إحالة النظام للتقاعد بحلول مارس/ آذار 2025، مشيرًا إلى ضرورة تحديث قدرات الجيش لتلبية المتطلبات الحديثة.وأوضح هيلي: "يجب أن يمتلك الجيش البريطاني الحديث بشكل واضح قدرات حديثة على العمل في أكثر البيئات تحديا، وبعد تقاعد "Watchkeeper Mk 1"، سيتحول الجيش بسرعة إلى قدرة متقدمة جديدة، مستفيدا من أحدث الدروس التشغيلية والتطورات التكنولوجية"، وفقا لما ذكرة موقع "ukdefencejournal".وأفاد التقرير بأن الجيش البريطاني يخطط لاستبدال "Watchkeeper" بنظام أكثر تقدما للعمل في البيئات المتنازع عليها، ضمن مبادرة لتحديث معداته العسكرية، ما يوفر نحو 500 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات.ورغم الإمكانات الاستخبارية للطائرات المسيرة، فقد واجه البرنامج تأخيرات وتجاوزات في التكاليف، والتي بلغت 1.3 مليار جنيه إسترليني بدلا من 800 مليون.وتنتج شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية هذه الطائرات، بالتعاون مع "تاليس"، استنادا إلى تصميم "هيرميس 450"، المعروفة باسم "زيك"، والتي تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية والهجمات، وتم إسقاط بعض منها من قبل "حزب الله" اللبناني، منذ بداية الحرب على لبنان.وأثار القرار البريطاني استياء وسائل إعلام إسرائيلية، فضلا عن مخاوف من تأثيره على صورة شركاتها الدفاعية وخسائر اقتصادية محتملة.وقد احتفل المسؤولون الفلسطينيون بالفعل بالإعلان البريطاني بشأن التخلي عن مسيرات "Watchkeeper" البريطانية، في سلسلة من المنشورات خلال نهاية الأسبوع، وفقا لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20240816/الخارجية-الإسرائيلية-تخفف-من-حدة-بيانها-بشأن-مطالبة-بريطانيا-وفرنسا-بضرورة-الرد-على-هجوم-إيراني-1091828394.html
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بريطانيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

بريطانيا توجه ضربة قوية لصناعات إسرائيل الدفاعية بـ"قرار مفاجئ"

12:58 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Petros Karadjiasمقاتلات الجيش البريطاني
مقاتلات الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مقاتلات الجيش البريطاني
© AP Photo / Petros Karadjias
تابعنا عبر
كشفت تقارير صحفية أن بريطانيا فاجأت إسرائيل، بضربة قوية لصناعاتها الدفاعية، بإعلانها إنهاء برنامج التسلح بالطائرات المسيرة الإسرائيلية، والذي كان قد أُطلق قبل 14 عاما.
وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إحالة النظام للتقاعد بحلول مارس/ آذار 2025، مشيرًا إلى ضرورة تحديث قدرات الجيش لتلبية المتطلبات الحديثة.
وأوضح هيلي: "يجب أن يمتلك الجيش البريطاني الحديث بشكل واضح قدرات حديثة على العمل في أكثر البيئات تحديا، وبعد تقاعد "Watchkeeper Mk 1"، سيتحول الجيش بسرعة إلى قدرة متقدمة جديدة، مستفيدا من أحدث الدروس التشغيلية والتطورات التكنولوجية"، وفقا لما ذكرة موقع "ukdefencejournal".
وأفاد التقرير بأن الجيش البريطاني يخطط لاستبدال "Watchkeeper" بنظام أكثر تقدما للعمل في البيئات المتنازع عليها، ضمن مبادرة لتحديث معداته العسكرية، ما يوفر نحو 500 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات.
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16 أغسطس, 17:25 GMT
ورغم الإمكانات الاستخبارية للطائرات المسيرة، فقد واجه البرنامج تأخيرات وتجاوزات في التكاليف، والتي بلغت 1.3 مليار جنيه إسترليني بدلا من 800 مليون.
وتنتج شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية هذه الطائرات، بالتعاون مع "تاليس"، استنادا إلى تصميم "هيرميس 450"، المعروفة باسم "زيك"، والتي تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية والهجمات، وتم إسقاط بعض منها من قبل "حزب الله" اللبناني، منذ بداية الحرب على لبنان.
وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
وزير الدفاع البريطاني معترفا بانتصار حزب العمال: تشكيل حكومة جديدة صباح اليوم التالي للانتخابات
5 يوليو, 03:04 GMT
وأثار القرار البريطاني استياء وسائل إعلام إسرائيلية، فضلا عن مخاوف من تأثيره على صورة شركاتها الدفاعية وخسائر اقتصادية محتملة.
وقد احتفل المسؤولون الفلسطينيون بالفعل بالإعلان البريطاني بشأن التخلي عن مسيرات "Watchkeeper" البريطانية، في سلسلة من المنشورات خلال نهاية الأسبوع، وفقا لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.
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