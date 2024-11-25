https://sarabic.ae/20241125/بريطانيا-توجه-ضربة-قوية-لصناعات-إسرائيل-الدفاعية-بـقرار-مفاجئ-1095167400.html

بريطانيا توجه ضربة قوية لصناعات إسرائيل الدفاعية بـ"قرار مفاجئ"

بريطانيا توجه ضربة قوية لصناعات إسرائيل الدفاعية بـ"قرار مفاجئ"

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية أن بريطانيا فاجأت إسرائيل، بضربة قوية لصناعاتها الدفاعية، بإعلانها إنهاء برنامج التسلح بالطائرات المسيرة الإسرائيلية، والذي كان قد أُطلق قبل... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T12:58+0000

2024-11-25T12:58+0000

2024-11-25T12:58+0000

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وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إحالة النظام للتقاعد بحلول مارس/ آذار 2025، مشيرًا إلى ضرورة تحديث قدرات الجيش لتلبية المتطلبات الحديثة.وأوضح هيلي: "يجب أن يمتلك الجيش البريطاني الحديث بشكل واضح قدرات حديثة على العمل في أكثر البيئات تحديا، وبعد تقاعد "Watchkeeper Mk 1"، سيتحول الجيش بسرعة إلى قدرة متقدمة جديدة، مستفيدا من أحدث الدروس التشغيلية والتطورات التكنولوجية"، وفقا لما ذكرة موقع "ukdefencejournal".وأفاد التقرير بأن الجيش البريطاني يخطط لاستبدال "Watchkeeper" بنظام أكثر تقدما للعمل في البيئات المتنازع عليها، ضمن مبادرة لتحديث معداته العسكرية، ما يوفر نحو 500 مليون جنيه إسترليني خلال 5 سنوات.ورغم الإمكانات الاستخبارية للطائرات المسيرة، فقد واجه البرنامج تأخيرات وتجاوزات في التكاليف، والتي بلغت 1.3 مليار جنيه إسترليني بدلا من 800 مليون.وتنتج شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية هذه الطائرات، بالتعاون مع "تاليس"، استنادا إلى تصميم "هيرميس 450"، المعروفة باسم "زيك"، والتي تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية والهجمات، وتم إسقاط بعض منها من قبل "حزب الله" اللبناني، منذ بداية الحرب على لبنان.وأثار القرار البريطاني استياء وسائل إعلام إسرائيلية، فضلا عن مخاوف من تأثيره على صورة شركاتها الدفاعية وخسائر اقتصادية محتملة.وقد احتفل المسؤولون الفلسطينيون بالفعل بالإعلان البريطاني بشأن التخلي عن مسيرات "Watchkeeper" البريطانية، في سلسلة من المنشورات خلال نهاية الأسبوع، وفقا لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.

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https://sarabic.ae/20240705/وزير-الدفاع-البريطاني-تشكيل-حكومة-جديدة-في-المملكة-المتحدة-صباح-اليوم-التالي-للانتخابات-البرلمانية-1090483470.html

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