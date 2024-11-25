https://sarabic.ae/20241125/بقيمة-10-مليارات-دولار-و100-ألف-وظيفة-مشروع-ضخم-في-مصر-يحولها-لـمركز-إقليمي-----1095160239.html
بقيمة 10 مليارات دولار و100 ألف وظيفة... مشروع ضخم في مصر يحولها لـ"مركز إقليمي"
بقيمة 10 مليارات دولار و100 ألف وظيفة... مشروع ضخم في مصر يحولها لـ"مركز إقليمي"
سبوتنيك عربي
تخطط شركة غربية ضخمة لبدء استثمار كبير في مصر من خلال تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء في البلاد، الأمر الذي يعزز مكانة القاهرة لتصبح مركزا إقليميا لتجارة... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T12:27+0000
2024-11-25T12:27+0000
2024-11-25T12:27+0000
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والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هينفرا" البولندية، توموهو أوميدا، والشريك التنفيذي لشركة "هينفرا" البولندية في مصر، حسين الغزاوي.وبحسب "منصة الطاقة"، فإن المشروع الجديد يدعم خطط قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر لتحقيق عوائد مالية تصل إلى 18 مليار دولار سنويًا بحلول 2040.الجدير بالذكر، أن الرئيس التنفيذي لشركة "هينفرا" البولندية، كان قد أعلن أن الشركة تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء.وبيّن توموهو أوميدا، أن الحد الأدنى للقدرات الإنتاجية اليومية لمحطات توليد الكهرباء التي ستنشئها الشركة سيكون كافيًا لتوفير احتياجاتها لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر.وبحسب "منصة الطاقة"، فإن ذلك يعني أن الشركة ستمد الشبكة القومية للكهرباء بفائض إنتاجها من الكهرباء، لدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك على مدار العام.مصر بانتظار اكتشاف ضخم شرقي المتوسط
https://sarabic.ae/20241125/دولة-عربية-تستحوذ-على-نسبة-كبيرة-من-اكتشاف-نفطي-ضخم-في-أفريقيا-1095150398.html
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اقتصاد, مصر, عمل, توظيف
بقيمة 10 مليارات دولار و100 ألف وظيفة... مشروع ضخم في مصر يحولها لـ"مركز إقليمي"
تخطط شركة غربية ضخمة لبدء استثمار كبير في مصر من خلال تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء في البلاد، الأمر الذي يعزز مكانة القاهرة لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة.
والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هينفرا" البولندية، توموهو أوميدا، والشريك التنفيذي لشركة "هينفرا" البولندية في مصر، حسين الغزاوي.
وبحث الجانبان إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر باستثمارات قد تصل إلى 10.6 مليار دولار.
وبحسب "منصة الطاقة"، فإن المشروع الجديد يدعم خطط قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر لتحقيق عوائد مالية تصل إلى 18 مليار دولار سنويًا بحلول 2040.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم المشروع استحداث ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل، والاستحواذ على حصة تصل إلى 8% من السوق العالمية، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لمصر.
الجدير بالذكر، أن الرئيس التنفيذي لشركة "هينفرا" البولندية، كان قد أعلن أن الشركة تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء.
وبحسب تصريحات توموهو أوميدا، فقد وقع اختيار الشركة على مصر لتستقبل أحد المصانع بطاقة إنتاجية مبدئية 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بعد الانتهاء من تشييد المرحلة الأولى للمصنع بحلول عام 2030، مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، مع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة المتاحة في مصر، مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وبيّن توموهو أوميدا، أن الحد الأدنى للقدرات الإنتاجية اليومية لمحطات توليد الكهرباء التي ستنشئها الشركة سيكون كافيًا لتوفير احتياجاتها لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر.
وبحسب "منصة الطاقة"، فإن ذلك يعني أن الشركة ستمد الشبكة القومية للكهرباء بفائض إنتاجها من الكهرباء، لدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك على مدار العام.