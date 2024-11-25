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روسيا: الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي "شمال-جنوب"
روسيا: الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي "شمال-جنوب"
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفتشوك، أن الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T20:30+0000
2024-11-25T20:41+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال أوفتشوك للصحفيين بذلك عقب المفاوضات التي جرت في كابول مع كبار أعضاء القيادة الأفغانية، ردا على سؤال حول التقدم الذي تم إحرازه في مشروع بناء السكك الحديدية العابرة لأفغانستان: "الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي "الشمال- الجنوب".وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "من المفترض أن أحد الطرق قد يمر عبر أراضي أفغانستان، يمكن بناء طريقين هنا، السكك الحديدية الغربية والشرقية، وهذا ما تعمل عليه شركاتنا اليوم، وزارة النقل لدينا بالتعاون مع زملاء من دول آسيا الوسطى الأخرى".وبحسب قوله، فإن الاستعدادات جارية لإعداد دراسة جدوى لهذا المشروع. اليوم، نشأ وضع فريد من نوعه بسبب حقيقة أن كامل أراضي أفغانستان تحت سيطرة الحكومة المركزية.وأضاف: "نحن مهتمون بأن تلعب أفغانستان الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه في مجال اتصالات النقل، لقد ناقشنا هذه القضية اليوم في المفاوضات، وبطبيعة الحال، فإن الزملاء ملتزمون أيضًا بالعمل معًا".وفي السياق ذاته، شكر الأفغان روسيا على إلغاء التعريفة الجمركية على البضائع الأفغانية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وقال أوفتشوك للصحفيين بهذا عقب المفاوضات في كابول مع أعضاء رفيعي المستوى في القيادة الأفغانية.وأوضح أوفتشوك، في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تم إنشاء نظام الدولة الأكثر رعاية لأفغانستان. وشدد على أن "بادئ ذي بدء، قمنا بدعوة الأفغان إلى طرح أفكارهم حيث يمكننا أن نكون مفيدين لهم".ووفقا له، تتمتع روسيا بفرص جيدة في مجال الطاقة، وهندسة النقل، وتنظيم تجميع السيارات، سواء سيارات الركاب والشاحنات، في مجال الهندسة الزراعية، والهندسة الميكانيكية في مجال بناء الطرق.وتابع: "هناك الكثير من الفرص هنا، ولكن من المهم للغاية أن يخبرنا الأفغان أنفسهم بما يحتاجون إليه الآن، وسنتمكن بعد ذلك من تصميم برنامجنا الخاص بأفغانستان ليتناسب مع الاحتياجات الموجودة هنا".وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وصل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى كابول على رأس وفد حكومي. وضم الوفد أيضا نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك. وبحث الطرفان التعاون الاقتصادي ورفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20241109/ما-حقيقة-إغلاق-أفغانستان-وسائل-إعلام-بالبلاد-1094624217.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم

روسيا: الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي "شمال-جنوب"

20:30 GMT 25.11.2024 (تم التحديث: 20:41 GMT 25.11.2024)
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفتشوك، أن الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.
وقال أوفتشوك للصحفيين بذلك عقب المفاوضات التي جرت في كابول مع كبار أعضاء القيادة الأفغانية، ردا على سؤال حول التقدم الذي تم إحرازه في مشروع بناء السكك الحديدية العابرة لأفغانستان: "الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي "الشمال- الجنوب".

وتابع: "نحن نعتبر المشروع مفتاحًا لتحسين الاتصال في منطقة آسيا الوسطى وأوراسيا ككل، ونعتبره أحد عناصر مشروعنا الكبير لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والذي ينبغي أن يربط بلدان الشمال أوراسيا مع الجنوب العالمي".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "من المفترض أن أحد الطرق قد يمر عبر أراضي أفغانستان، يمكن بناء طريقين هنا، السكك الحديدية الغربية والشرقية، وهذا ما تعمل عليه شركاتنا اليوم، وزارة النقل لدينا بالتعاون مع زملاء من دول آسيا الوسطى الأخرى".
وبحسب قوله، فإن الاستعدادات جارية لإعداد دراسة جدوى لهذا المشروع. اليوم، نشأ وضع فريد من نوعه بسبب حقيقة أن كامل أراضي أفغانستان تحت سيطرة الحكومة المركزية.

وأوضح أنه من الممكن تنفيذ النقل البري، الذي تستخدمه شركات النقل من آسيا الوسطى بنشاط اليوم، بما في ذلك شركات الشحن لدينا، التي بدأت أيضًا في استخدام هذا الطريق لتسليم البضائع، على سبيل المثال، إلى باكستان.

وأضاف: "نحن مهتمون بأن تلعب أفغانستان الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه في مجال اتصالات النقل، لقد ناقشنا هذه القضية اليوم في المفاوضات، وبطبيعة الحال، فإن الزملاء ملتزمون أيضًا بالعمل معًا".
وفي السياق ذاته، شكر الأفغان روسيا على إلغاء التعريفة الجمركية على البضائع الأفغانية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال أوفتشوك للصحفيين بهذا عقب المفاوضات في كابول مع أعضاء رفيعي المستوى في القيادة الأفغانية.

وتابع: "اليوم، الصادرات الرئيسية لروسيا من أفغانستان هي المنتجات الزراعية والزبيب والمكسرات وخليط المكسرات والنباتات التي تستخدم في الصناعات الدوائية والعطور، وهناك فرص للصناعات الخفيفة. نحن على استعداد لتطوير التعاون هنا".

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وأوضح أوفتشوك، في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تم إنشاء نظام الدولة الأكثر رعاية لأفغانستان.

وقال: "اليوم، خلال المفاوضات، شكرنا الأفغان على تطبيق تعريفة جمركية صفرية على البضائع القادمة من أفغانستان إلى أراضي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، هذا مهم جدا، وهذا دعم لدول مثل أفغانستان. ومن ناحية أخرى، نحن مهتمون بتنمية هذا البلد".

وشدد على أن "بادئ ذي بدء، قمنا بدعوة الأفغان إلى طرح أفكارهم حيث يمكننا أن نكون مفيدين لهم".
ووفقا له، تتمتع روسيا بفرص جيدة في مجال الطاقة، وهندسة النقل، وتنظيم تجميع السيارات، سواء سيارات الركاب والشاحنات، في مجال الهندسة الزراعية، والهندسة الميكانيكية في مجال بناء الطرق.
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وتابع: "هناك الكثير من الفرص هنا، ولكن من المهم للغاية أن يخبرنا الأفغان أنفسهم بما يحتاجون إليه الآن، وسنتمكن بعد ذلك من تصميم برنامجنا الخاص بأفغانستان ليتناسب مع الاحتياجات الموجودة هنا".
وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وصل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى كابول على رأس وفد حكومي. وضم الوفد أيضا نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك.

والتقى الوفد بنائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون السياسية محمد عبد الكبير ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني بارادار ووزير الدفاع محمد يعقوب ووزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وبحث الطرفان التعاون الاقتصادي ورفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب.
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