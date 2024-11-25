https://sarabic.ae/20241125/روسيا-الطريق-العابر-لأفغانستان-هو-أحد-عناصر-المشروع-الكبير-لممر-النقل-الدولي-الشمال-الجنوب-1095182655.html

روسيا: الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي "شمال-جنوب"

روسيا: الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي "شمال-جنوب"

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفتشوك، أن الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T20:30+0000

2024-11-25T20:30+0000

2024-11-25T20:41+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

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وقال أوفتشوك للصحفيين بذلك عقب المفاوضات التي جرت في كابول مع كبار أعضاء القيادة الأفغانية، ردا على سؤال حول التقدم الذي تم إحرازه في مشروع بناء السكك الحديدية العابرة لأفغانستان: "الطريق العابر لأفغانستان هو أحد عناصر المشروع الكبير لممر النقل الدولي "الشمال- الجنوب".وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "من المفترض أن أحد الطرق قد يمر عبر أراضي أفغانستان، يمكن بناء طريقين هنا، السكك الحديدية الغربية والشرقية، وهذا ما تعمل عليه شركاتنا اليوم، وزارة النقل لدينا بالتعاون مع زملاء من دول آسيا الوسطى الأخرى".وبحسب قوله، فإن الاستعدادات جارية لإعداد دراسة جدوى لهذا المشروع. اليوم، نشأ وضع فريد من نوعه بسبب حقيقة أن كامل أراضي أفغانستان تحت سيطرة الحكومة المركزية.وأضاف: "نحن مهتمون بأن تلعب أفغانستان الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه في مجال اتصالات النقل، لقد ناقشنا هذه القضية اليوم في المفاوضات، وبطبيعة الحال، فإن الزملاء ملتزمون أيضًا بالعمل معًا".وفي السياق ذاته، شكر الأفغان روسيا على إلغاء التعريفة الجمركية على البضائع الأفغانية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وقال أوفتشوك للصحفيين بهذا عقب المفاوضات في كابول مع أعضاء رفيعي المستوى في القيادة الأفغانية.وأوضح أوفتشوك، في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تم إنشاء نظام الدولة الأكثر رعاية لأفغانستان. وشدد على أن "بادئ ذي بدء، قمنا بدعوة الأفغان إلى طرح أفكارهم حيث يمكننا أن نكون مفيدين لهم".ووفقا له، تتمتع روسيا بفرص جيدة في مجال الطاقة، وهندسة النقل، وتنظيم تجميع السيارات، سواء سيارات الركاب والشاحنات، في مجال الهندسة الزراعية، والهندسة الميكانيكية في مجال بناء الطرق.وتابع: "هناك الكثير من الفرص هنا، ولكن من المهم للغاية أن يخبرنا الأفغان أنفسهم بما يحتاجون إليه الآن، وسنتمكن بعد ذلك من تصميم برنامجنا الخاص بأفغانستان ليتناسب مع الاحتياجات الموجودة هنا".وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وصل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى كابول على رأس وفد حكومي. وضم الوفد أيضا نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك. وبحث الطرفان التعاون الاقتصادي ورفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب.

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