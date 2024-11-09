https://sarabic.ae/20241109/ما-حقيقة-إغلاق-أفغانستان-وسائل-إعلام-بالبلاد-1094624217.html
ما حقيقة إغلاق أفغانستان وسائل إعلام في البلاد؟
ما حقيقة إغلاق أفغانستان وسائل إعلام في البلاد؟
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية التقارير حول إغلاق بعض وسائل الإعلام في عدة محافظات، مؤكدة أنه "لم يتم فرض أي قيود على الأنشطة الإعلامية". 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T09:39+0000
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وقال نائب وزير الإعلام، ضياء الحق حق كمال: "نسمع تقارير دعائية تفيد بإصدار أمر بإغلاق وسائل الإعلام. الحمد لله لا يوجد مثل هذا الأمر... قد يكون لدى بعض الجهات الحكومية بعض الاعتبارات الأكاديمية والدينية في هذا الصدد بناء على المبادئ التي وضعتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".وأشار إلى أنه على الرغم من وجود بعض المخاوف الدينية لدى قيادة البلاد بشأن استخدام الصور، إلا أن الإعلام ضرورة اجتماعية ويجب أن تستمر الأنشطة الإعلامية.ووعد نائب الوزير ببذل جهود قريبا لجعل قانون الإعلام في متناول الجميع.وفي وقت سابق، أُغلقت سلطات محافظة خوست إذاعتي "Zhman" و"Gargasht"، لانتهاكهما الحظر المفروض على بث الموسيقى. وقد استأنفت الأخيرة عملها في وقت لاحق، وتعهدت بالامتثال للحظر المفروض على بث البرامج الموسيقية.
https://sarabic.ae/20241109/سيئول-تتهم-بيونغ-يانغ-بشن-هجمات-تشويش-على-نظام-جي-بي-إس-1094623339.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
ما حقيقة إغلاق أفغانستان وسائل إعلام في البلاد؟
نفت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية التقارير حول إغلاق بعض وسائل الإعلام في عدة محافظات، مؤكدة أنه "لم يتم فرض أي قيود على الأنشطة الإعلامية".
وقال نائب وزير الإعلام، ضياء الحق حق كمال: "نسمع تقارير دعائية تفيد بإصدار أمر بإغلاق وسائل الإعلام. الحمد لله لا يوجد مثل هذا الأمر... قد يكون لدى بعض الجهات الحكومية
بعض الاعتبارات الأكاديمية والدينية في هذا الصدد بناء على المبادئ التي وضعتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود بعض المخاوف الدينية لدى قيادة البلاد بشأن استخدام الصور، إلا أن الإعلام ضرورة اجتماعية ويجب أن تستمر الأنشطة الإعلامية
.
ووعد نائب الوزير ببذل جهود قريبا لجعل قانون الإعلام في متناول الجميع.
وفي وقت سابق، أُغلقت سلطات محافظة خوست إذاعتي "Zhman" و"Gargasht"، لانتهاكهما الحظر المفروض على بث الموسيقى. وقد استأنفت الأخيرة عملها في وقت لاحق، وتعهدت بالامتثال للحظر المفروض على بث البرامج الموسيقية.