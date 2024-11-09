https://sarabic.ae/20241109/سيئول-تتهم-بيونغ-يانغ-بشن-هجمات-تشويش-على-نظام-جي-بي-إس-1094623339.html
سيئول تتهم بيونغ يانغ بشن هجمات تشويش على نظام "جي بي إس"
سيئول تتهم بيونغ يانغ بشن هجمات تشويش على نظام "جي بي إس"
سبوتنيك عربي
اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الديمقراطية (الشمالية) بالتشويش على نظام "GPS" لليوم الثاني على التوالي، وتعطيل حركة عشرات السفن والطائرات المدنية الجنوبية. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T08:56+0000
2024-11-09T08:56+0000
2024-11-09T08:56+0000
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وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية نفذت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي"، لليوم الثاني على التوالي مع اليوم السبت، مما أدى إلى تعطيل حركة عدة سفن وعشرات الطائرات المدنية.وجاء في بيان الجيش أن هجمات التشويش نفذت في منطقتي هايغو وكايسونغ في شمال البلاد، محذرا من الخطر على السفن والطائرات المدنية العاملة في البحر الأصفر.ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين، حيث قامت بيونغ يانغ بإجراء تجارب صاروخية، فيما تواصل كوريا الجنوبية اتهام جارتها بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه نفيا قاطعا كل من موسكو وبيونغ يانغ.
https://sarabic.ae/20241104/بوتين-يلتقي-بوزيرة-خارجية-جمهورية-كوريا-الديمقرايطة-الشعبية-1094480147.html
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العالم, حول العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, حول العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
سيئول تتهم بيونغ يانغ بشن هجمات تشويش على نظام "جي بي إس"
اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الديمقراطية (الشمالية) بالتشويش على نظام "GPS" لليوم الثاني على التوالي، وتعطيل حركة عشرات السفن والطائرات المدنية الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية إن "كوريا
الشمالية نفذت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي"، لليوم الثاني على التوالي مع اليوم السبت، مما أدى إلى تعطيل حركة عدة سفن وعشرات الطائرات المدنية.
وجاء في بيان الجيش أن هجمات التشويش نفذت في منطقتي هايغو وكايسونغ في شمال البلاد، محذرا من الخطر على السفن والطائرات المدنية العاملة في البحر الأصفر.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين
، حيث قامت بيونغ يانغ بإجراء تجارب صاروخية، فيما تواصل كوريا الجنوبية اتهام جارتها بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه نفيا قاطعا كل من موسكو وبيونغ يانغ.