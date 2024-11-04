https://sarabic.ae/20241104/بوتين-يلتقي-بوزيرة-خارجية-جمهورية-كوريا-الديمقرايطة-الشعبية-1094480147.html
بوتين يلتقي وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقرايطة الشعبية
بوتين يلتقي وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقرايطة الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سونغ هوي. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T15:07+0000
2024-11-04T15:07+0000
2024-11-04T15:43+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وأوضح بيٍسكوف، اليوم الإثنين، أن "الرئيس بوتين استقبل في الكرملين، وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سونغ هوي، الموجودة في روسيا بزيارة عمل".وقالت الوزيرة خلال اللقاء: "يشرفني أن أنقل تحيات خالصة ودافئة ورفاقية، من الرئيس الموقر لـ(جمهورية) كوريا الديمقراطية (الشعبية)، إليك عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، رئيس روسيا الاتحادية".وأوضح بيسكوف أن تشوي سونغ هوي، موجودة في روسيا خلال زيارة عمل، وأن الاجتماع تم عقده في الكرملين.
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روسيا, كوريا الشمالية
بوتين يلتقي وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقرايطة الشعبية
15:07 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 15:43 GMT 04.11.2024)
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سونغ هوي.
وأوضح بيٍسكوف، اليوم الإثنين، أن "الرئيس بوتين استقبل في الكرملين، وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سونغ هوي، الموجودة في روسيا بزيارة عمل".
وقالت الوزيرة خلال اللقاء: "يشرفني أن أنقل تحيات خالصة ودافئة ورفاقية، من الرئيس الموقر لـ(جمهورية) كوريا الديمقراطية (الشعبية)، إليك عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، رئيس روسيا الاتحادية".
وبثت قناة روسيا 24 لقطات من الاجتماع، الذي نقل بوتين خلاله أطيب تمنياته للزعيم الكوري.
وأوضح بيسكوف أن تشوي سونغ هوي، موجودة في روسيا خلال زيارة عمل، وأن الاجتماع تم عقده في الكرملين.