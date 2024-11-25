https://sarabic.ae/20241125/سموتريتش-يجب-احتلال-قطاع-غزة-وجعل-عدد-سكانه-أقل-من-نصف-عددهم-اليوم-1095183642.html

سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم

سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم

سبوتنيك عربي

رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أنه "إذا نجحت إسرائيل في تشجيع الهجرة الطوعية في قطاع غزة فمن الممكن تطبيق ذلك أيضا في الضفة... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن سموتريتش قوله إنه "يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم"، مؤكدا أن "التهجير الطوعي في غزة سيكون مفتاحا للحل في الضفة الغربية.وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لتدمير حماس هي أن نتولى الإدارة المدنية في غزة"، متابعا: "لدينا فرصة مع إدارة ترمب لتشجيع الهجرة الطوعية من غزة وخلال عامين يمكن تقليص عدد الفلسطينيين للنصف".وطالب سموتريتش، في وقت سابق، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "باحتلال شمال قطاع غزة".وقال سموتريتش، خلال اجتماع في مدرسة دينية، إن "علينا احتلال شمال قطاع غزة، وإخبار حماس أنه في حال لم تحرر أسرانا فستخسر ثلث مساحة القطاع"، مؤكدا أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لن تنتهي حتى القضاء على حماس بالكامل وضمان حرية العمل بقطاع غزة"، وذلك وفق القناة 12 الإسرائيلية.كما كرر وزير المالية الإسرائيلي تأكيده أنه لن يوافق على "اتفاق يتضمن إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن، لأن ذلك يعني استسلام إسرائيل وخسارتها".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، 43846 قتيلا و103740 مصابا. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20241112/نتنياهو-مسألة-ضم-الضفة-الغربية-يجب-أن-تعود-للواجهة-مع-تسلم-ترامب-منصبه-1094703345.html

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