https://sarabic.ae/20241125/طيار-سعودي-يتمكن-من-الهبوط-بطائرته-لحظة-هبوب-عاصفة-قوية-فيديو-1095151209.html
طيار سعودي يتمكن من الهبوط بطائرته لحظة هبوب عاصفة قوية... فيديو
طيار سعودي يتمكن من الهبوط بطائرته لحظة هبوب عاصفة قوية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة هبوط طائرة نقل ركاب سعودية، أثناء هبوب عاصفة قوية في مطار "جاتويك" بالعاصمة البريطانية لندن، يوم أمس... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T08:43+0000
2024-11-25T08:43+0000
2024-11-25T08:43+0000
مجتمع
نادي الفيديو
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg
ونشر الطيار السعودي محمد آل شيبان، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، يوثق لحظة هبوط طائرته في مطار "جاتويك" بالعاصمة البريطانية لندن.وقال الطيار: "فيديو يوثق هبوطي بفضل الله ورعايته سالمين في مطار "جاتويك" في مدينة لندن، أثناء هبوب العاصفة "بيرت"، التي اجتاحت بريطانيا اليوم".وأضاف: "الحمد لله على سلامة الجميع".وتسببت الرياح والأمطار الغزيرة وفيضانات جلبتها العاصفة "بيرت"، في تعطيل حركة السفر وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_200:0:1231:773_1920x0_80_0_0_da229cc3b9b19f19d9a90e7a7e33e457.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
طيار سعودي يتمكن من الهبوط بطائرته لحظة هبوب عاصفة قوية... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة هبوط طائرة نقل ركاب سعودية، أثناء هبوب عاصفة قوية في مطار "جاتويك" بالعاصمة البريطانية لندن، يوم أمس الأحد.
ونشر الطيار السعودي محمد آل شيبان، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، يوثق لحظة هبوط طائرته في مطار "جاتويك" بالعاصمة البريطانية لندن.
وقال الطيار: "فيديو يوثق هبوطي بفضل الله ورعايته سالمين في مطار "جاتويك" في مدينة لندن، أثناء هبوب العاصفة "بيرت"، التي اجتاحت بريطانيا اليوم".
وأضاف: "الحمد لله على سلامة الجميع".
وتسببت الرياح والأمطار الغزيرة وفيضانات جلبتها العاصفة "بيرت"، في تعطيل حركة السفر وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص.