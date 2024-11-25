https://sarabic.ae/20241125/كالين-جورجيسكو-يتصدر-الدورة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-في-رومانيا-1095145974.html

كالين جورجيسكو يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

كالين جورجيسكو يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

سبوتنيك عربي

تصدّر كالين جورجيسكو، المؤيد لروسيا، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية التي جرت الأحد، حسبما أظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T03:10+0000

2024-11-25T03:10+0000

2024-11-25T03:42+0000

رومانيا

أخبار رومانيا

روسيا

سلاح روسيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095146323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee7d66ae9cf4783928f658a874ab7458.jpg

كيشيناو - سبوتنيك. وبحسب النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حصل كالين جورجيسكو على 22.18 بالمئة من الأصوات (1861829 ناخباً)، وحل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس وزراء البلاد، المؤيد لأوروبا مارسيل شولاكو في المركز الثاني بحصوله على نسبة 20.29 بالمئة (1703321 ناخباً). بينما احتلت المركز الثالث زعيمة "اتحاد إنقاذ رومانيا" إيلينا لاسكوني المناهضة لروسيا، بحصولها على نسبة 17.94 بالمئة من الأصوات (1505403 ناخبين).وفي المركز الرابع حل معارض المساعدات لأوكرانيا، ورئيس حزب "التحالف من أجل وحدة الرومانيين" جورج سيمون، بحصوله على نسبة 14.17 بالمئة من الأصوات (1189696 ناخباً). بينما ختم القائمة نيكولاي شوكا، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الليبرالي الوطني، بحصوله على نسبة 9.13 بالمئة من الأصوات (766435 ناخباً).ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية في الثامن من ديسمبر/كانون الثاني المقبل.تمثل رومانيا، التي تمتد حدودها مع أوكرانيا بطول 650 كيلومترًا، أهمية استراتيجية لحلف الناتو منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022، إذ تضم أكثر من 5000 جندي كجزء من قوات الحلف.

https://sarabic.ae/20240907/واشنطن-تعين-طيارين-عسكريين-لتدريب-الأوكرانيين-على-إف-16-في-رومانيا-1092484263.html

رومانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رومانيا, أخبار رومانيا, روسيا, سلاح روسيا, الناتو