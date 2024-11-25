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كالين جورجيسكو يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا
كالين جورجيسكو يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا
سبوتنيك عربي
تصدّر كالين جورجيسكو، المؤيد لروسيا، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية التي جرت الأحد، حسبما أظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T03:10+0000
2024-11-25T03:42+0000
رومانيا
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كيشيناو - سبوتنيك. وبحسب النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حصل كالين جورجيسكو على 22.18 بالمئة من الأصوات (1861829 ناخباً)، وحل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس وزراء البلاد، المؤيد لأوروبا مارسيل شولاكو في المركز الثاني بحصوله على نسبة 20.29 بالمئة (1703321 ناخباً). بينما احتلت المركز الثالث زعيمة "اتحاد إنقاذ رومانيا" إيلينا لاسكوني المناهضة لروسيا، بحصولها على نسبة 17.94 بالمئة من الأصوات (1505403 ناخبين).وفي المركز الرابع حل معارض المساعدات لأوكرانيا، ورئيس حزب "التحالف من أجل وحدة الرومانيين" جورج سيمون، بحصوله على نسبة 14.17 بالمئة من الأصوات (1189696 ناخباً). بينما ختم القائمة نيكولاي شوكا، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الليبرالي الوطني، بحصوله على نسبة 9.13 بالمئة من الأصوات (766435 ناخباً).ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية في الثامن من ديسمبر/كانون الثاني المقبل.تمثل رومانيا، التي تمتد حدودها مع أوكرانيا بطول 650 كيلومترًا، أهمية استراتيجية لحلف الناتو منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022، إذ تضم أكثر من 5000 جندي كجزء من قوات الحلف.
https://sarabic.ae/20240907/واشنطن-تعين-طيارين-عسكريين-لتدريب-الأوكرانيين-على-إف-16-في-رومانيا-1092484263.html
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رومانيا, أخبار رومانيا, روسيا, سلاح روسيا, الناتو

كالين جورجيسكو يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

03:10 GMT 25.11.2024 (تم التحديث: 03:42 GMT 25.11.2024)
© AP Photo / Alexandru Dobreكالين جورجيسكو، المرشح المستقل للرئاسة في رومانيا
كالين جورجيسكو، المرشح المستقل للرئاسة في رومانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
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تصدّر كالين جورجيسكو، المؤيد لروسيا، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية التي جرت الأحد، حسبما أظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز أكثر من 95 بالمئة من أصوات المقترعين.
كيشيناو - سبوتنيك. وبحسب النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حصل كالين جورجيسكو على 22.18 بالمئة من الأصوات (1861829 ناخباً)، وحل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس وزراء البلاد، المؤيد لأوروبا مارسيل شولاكو في المركز الثاني بحصوله على نسبة 20.29 بالمئة (1703321 ناخباً). بينما احتلت المركز الثالث زعيمة "اتحاد إنقاذ رومانيا" إيلينا لاسكوني المناهضة لروسيا، بحصولها على نسبة 17.94 بالمئة من الأصوات (1505403 ناخبين).
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وفي المركز الرابع حل معارض المساعدات لأوكرانيا، ورئيس حزب "التحالف من أجل وحدة الرومانيين" جورج سيمون، بحصوله على نسبة 14.17 بالمئة من الأصوات (1189696 ناخباً). بينما ختم القائمة نيكولاي شوكا، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الليبرالي الوطني، بحصوله على نسبة 9.13 بالمئة من الأصوات (766435 ناخباً).
ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية في الثامن من ديسمبر/كانون الثاني المقبل.
تمثل رومانيا، التي تمتد حدودها مع أوكرانيا بطول 650 كيلومترًا، أهمية استراتيجية لحلف الناتو منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022، إذ تضم أكثر من 5000 جندي كجزء من قوات الحلف.
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