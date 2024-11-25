وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": المعلومات تشير إلى قرب التوصل لوقف إطلاق النار غير أن الحذر واجب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241125/وزير-الثقافة-اللبناني-لـسبوتنيك-المعلومات-تشير-إلى-قرب-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-غير-أن-الحذر-واجب-1095181533.html
وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": المعلومات تشير إلى قرب التوصل لوقف إطلاق النار غير أن الحذر واجب
وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": المعلومات تشير إلى قرب التوصل لوقف إطلاق النار غير أن الحذر واجب
سبوتنيك عربي
كشف وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد المرتضى، أنّ "المعلومات تشير إلى أنّ إسرائيل قامت بتغليب العقل، وستمضي قدما يوم غد الثلاثاء في الاتفاق... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T19:33+0000
2024-11-25T19:33+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094669645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e688f684b4f04e12ae5751408790732.jpg
وذكر الوزير المرتضى، في حديث حصري لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "معلومات الصحافة العبرية تكشف أنّ الكابينيت الإسرائيلي سيصادق على قرار وقف النار في لبنان، وقد يعلن عن ذلك غدا أيضا".وأعرب الوزير اللبناني عن أمله "في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني".وشدّد أنّه "لا يمكن توقع حيثيات المرحلة المقبلة ما إن لم يتم الإعلان بشكل رسمي في إسرائيل عن وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي رقم 1701"، داعيا إلى "عدم الإفراط في التفاؤل والإبقاء على منسوب التحسب والحذر".وأضاف: "التدهور الميداني في شمال ووسط إسرائيل دفع إلى توالي المعلومات حول احتمالية وقف الحرب، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيقن أنه لن يحقق أيا من أهدافه المعلنة والمضمرة".وذكّر بأنّ "الإعلام العبري يسلط الضوء بكثرة على حجم المآسي التي يعانيها الداخل الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري بفضل قوة "حزب الله"، معتبرا أنّ "حكومة نتنياهو لا تملك أي وسيلة سياسية للاستمرار في هذه الحرب".وأعلن الوزير اللبناني أنّ "الحكومة مستنفرة وعلى أتم الجهوزية لعقد جلسة فور الإعلان عن وقف الحرب على لبنان"، مشدّدا على أنّ "بيروت، وعلى عكس تل أبيب، تحترم القرار 1701 وامتنعت عن خرقه، كما رفضت التساهل مع في مسألة الإخلال ببنوده".وأعرب الوزير عن أمله "في أن يعود أهل جنوب لبنان إلى قراهم بعد الإعلان عن انتهاء الحرب"، مؤكّدا أنّ "لبنان الرسمي ثابت"، وأنّ "الحكومة ستباشر في إعادة الإعمار في المراحل المقبلة".
https://sarabic.ae/20241125/مصدر-لـسبوتنيك-التسوية-بين-لبنان-وإسرائيل-أنجزت-والإعلان-عنها-الأربعاء-المقبل-1095179921.html
https://sarabic.ae/20241125/إسرائيل-تؤكد-المضي-قدما-للتوصل-لهدنة-في-لبنان-والأخير-يعلن-مراقبتها-من-قبل-5-دول-1095175142.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094669645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33a50530888ac655493092bc7005a5bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

وزير الثقافة اللبناني لـ"سبوتنيك": المعلومات تشير إلى قرب التوصل لوقف إطلاق النار غير أن الحذر واجب

19:33 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariتداعيات القصف الإسرائيلي في صور، لبنان
تداعيات القصف الإسرائيلي في صور، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
حصري
كشف وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد المرتضى، أنّ "المعلومات تشير إلى أنّ إسرائيل قامت بتغليب العقل، وستمضي قدما يوم غد الثلاثاء في الاتفاق على وقف الحرب في لبنان".
وذكر الوزير المرتضى، في حديث حصري لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "معلومات الصحافة العبرية تكشف أنّ الكابينيت الإسرائيلي سيصادق على قرار وقف النار في لبنان، وقد يعلن عن ذلك غدا أيضا".
وأعرب الوزير اللبناني عن أمله "في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب اللبناني".
وشدّد أنّه "لا يمكن توقع حيثيات المرحلة المقبلة ما إن لم يتم الإعلان بشكل رسمي في إسرائيل عن وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي رقم 1701"، داعيا إلى "عدم الإفراط في التفاؤل والإبقاء على منسوب التحسب والحذر".
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مصدر لـ"سبوتنيك": التسوية بين لبنان وإسرائيل أنجزت والإعلان عنها الأربعاء المقبل
18:56 GMT
وأضاف: "التدهور الميداني في شمال ووسط إسرائيل دفع إلى توالي المعلومات حول احتمالية وقف الحرب، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيقن أنه لن يحقق أيا من أهدافه المعلنة والمضمرة".

وأدان الوزير اللبناني "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مختلف المناطق اللبنانية، والتي نتجت عن فشل تل أبيب عسكريا"، مشدّدا على أنّ "المقاومة اللبنانية أفشلت مخططات نتنياهو"، وأنّ "الشعب اللبناني واجه عدوانا شرسا بحزم على مدار الأسابيع الماضية".

وذكّر بأنّ "الإعلام العبري يسلط الضوء بكثرة على حجم المآسي التي يعانيها الداخل الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري بفضل قوة "حزب الله"، معتبرا أنّ "حكومة نتنياهو لا تملك أي وسيلة سياسية للاستمرار في هذه الحرب".
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
إسرائيل تعتزم عقد اجتماع وزاري أمني لبحث وقف إطلاق النار في لبنان
16:36 GMT
وأعلن الوزير اللبناني أنّ "الحكومة مستنفرة وعلى أتم الجهوزية لعقد جلسة فور الإعلان عن وقف الحرب على لبنان"، مشدّدا على أنّ "بيروت، وعلى عكس تل أبيب، تحترم القرار 1701 وامتنعت عن خرقه، كما رفضت التساهل مع في مسألة الإخلال ببنوده".
وأعرب الوزير عن أمله "في أن يعود أهل جنوب لبنان إلى قراهم بعد الإعلان عن انتهاء الحرب"، مؤكّدا أنّ "لبنان الرسمي ثابت"، وأنّ "الحكومة ستباشر في إعادة الإعمار في المراحل المقبلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала