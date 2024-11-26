https://sarabic.ae/20241126/الخارجية-السودانية-الجنجويد-ارتكبت-عشرات-الجرائم-1095220445.html

الخارجية السودانية: "الجنجويد" ارتكبت عشرات الجرائم

الخارجية السودانية: "الجنجويد" ارتكبت عشرات الجرائم

سبوتنيك عربي

أكدت الخارجية السودانية في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الجنجويد" ارتكبت عشرات الجرائم بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T17:13+0000

2024-11-26T17:13+0000

2024-11-26T17:13+0000

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وجاء في بيان الخارجية السودانية: "يصادف يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غيرالمسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان".وأضاف البيان: "لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة اغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة ومنظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا".وتابع البيان: "بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارجالسودان للاتجار فيهن".وختم البيان: "ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل (نيسان) من العام الماضي".السودان... البرهان يرفض التسوية مع قوات الدعم السريع قبل نزع سلاحهاالأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة هي الأكبر على مستوى العالم

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