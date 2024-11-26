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نتنياهو يعلن موافقة الكابينت الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
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29 د
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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شؤون عسكرية
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09:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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الخارجية السودانية: "الجنجويد" ارتكبت عشرات الجرائم
الخارجية السودانية: "الجنجويد" ارتكبت عشرات الجرائم
سبوتنيك عربي
أكدت الخارجية السودانية في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الجنجويد" ارتكبت عشرات الجرائم بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T17:13+0000
2024-11-26T17:13+0000
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وجاء في بيان الخارجية السودانية: "يصادف يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غيرالمسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان".وأضاف البيان: "لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة اغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة ومنظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا".وتابع البيان: "بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارجالسودان للاتجار فيهن".وختم البيان: "ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل (نيسان) من العام الماضي".السودان... البرهان يرفض التسوية مع قوات الدعم السريع قبل نزع سلاحهاالأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة هي الأكبر على مستوى العالم
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الخارجية السودانية: "الجنجويد" ارتكبت عشرات الجرائم

17:13 GMT 26.11.2024
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudanوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudan
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أكدت الخارجية السودانية في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الجنجويد" ارتكبت عشرات الجرائم بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان".
وجاء في بيان الخارجية السودانية: "يصادف يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غيرالمسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان".

وتابع البيان: "تشمل تلك الفظائع جرائم الاغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكالا أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والقاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن".

وأضاف البيان: "لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة اغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة ومنظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا".
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وتابع البيان: "بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارجالسودان للاتجار فيهن".

وأكد البيان: "تستخدم المليشيا الاغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التي ينتمي إليها عناصر المليشيا".

وختم البيان: "ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل (نيسان) من العام الماضي".
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