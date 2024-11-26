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السيسي وتبون يتصدران تصويت "سبوتنيك" السنوي للزعيم العربي الأكثر تأثيرا
السيسي وتبون يتصدران تصويت "سبوتنيك" السنوي للزعيم العربي الأكثر تأثيرا
سبوتنيك عربي
تصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التصويت السنوي الذي أطلقته وكالة "سبوتنيك" حول الزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-26T15:02+0000
العالم العربي
عبد المجيد تبون
الرئيس عبدالفتاح السيسي
بشار الأسد
ولي العهد محمد بن سلمان
عبد الملك الحوثي
الملك محمد السادس
قيس سعيد
حسن نصرالله
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وأطلقت وكالة "سبوتنيك" تصويتا على مستوى العالم العربي والناطقين بالعربية حول العالم، حول الزعيم الأكثر تأثيرا في العالم العربي، يرصد الشخصية التي كان لها تأثير كبير في خضم الأحداث التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي من وجهة نظر متابعي وكالة "سبوتنيك" حول العالم.الجدير بالذكر أن هذه الأرقام ليست نهائية والتصويت ما زال مستمرا، وينتهي في نهاية شهر يناير / كانون الثاني من العام المقبل 2025، ويمكن المشاركة في التصويت من خلال الدخول إلى الرابط المرفق للتصويت.صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024
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العالم العربي, عبد المجيد تبون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, بشار الأسد, ولي العهد محمد بن سلمان, عبد الملك الحوثي, الملك محمد السادس, قيس سعيد, حسن نصرالله
العالم العربي, عبد المجيد تبون, الرئيس عبدالفتاح السيسي, بشار الأسد, ولي العهد محمد بن سلمان, عبد الملك الحوثي, الملك محمد السادس, قيس سعيد, حسن نصرالله

السيسي وتبون يتصدران تصويت "سبوتنيك" السنوي للزعيم العربي الأكثر تأثيرا

15:02 GMT 26.11.2024
© Photoزعماء ورؤساء عرب
زعماء ورؤساء عرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
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تصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التصويت السنوي الذي أطلقته وكالة "سبوتنيك" حول الزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024.
وأطلقت وكالة "سبوتنيك" تصويتا على مستوى العالم العربي والناطقين بالعربية حول العالم، حول الزعيم الأكثر تأثيرا في العالم العربي، يرصد الشخصية التي كان لها تأثير كبير في خضم الأحداث التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي من وجهة نظر متابعي وكالة "سبوتنيك" حول العالم.
1.
وحصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على نسبة 32.9% من الأصوات، متصدرًا نسب التصويت حتى تاريخ اليوم.
2.
وحلّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في المرتبة الثانية وحصل نسبة أصوات وصلت إلى 14.6% حتى تاريخ اليوم.
3.
وحصل زعيم "حزب الله" الراحل حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الراحل يحيى السنوار، على نسب متقاربة عند 10% من الأصوات، ليتصدرا المرتبة الثالثة في نسب التصويت حتى تاريخ اليوم.
4.
وفي المرتبة الرابعة حصل الرئيس السوري بشار الأسد على نسبة 8.8 من المصوتين حتى تاريخ اليوم
5.
وجاء زعيم "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي في المرتبة الخامسة بنسبة 6.7.
الجدير بالذكر أن هذه الأرقام ليست نهائية والتصويت ما زال مستمرا، وينتهي في نهاية شهر يناير / كانون الثاني من العام المقبل 2025، ويمكن المشاركة في التصويت من خلال الدخول إلى الرابط المرفق للتصويت.
صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024
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