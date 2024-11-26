https://sarabic.ae/20241126/الصين-تنجح-في-بناء-آلة-غير-مسبوقة-في-أعمق-مكان-معروف-على-وجه-الأرض-1095217663.html

الصين تنجح في بناء آلة غير مسبوقة في "أعمق مكان معروف على وجه الأرض"

الصين تنجح في بناء آلة غير مسبوقة في "أعمق مكان معروف على وجه الأرض"

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صينية، عن نجاح بكين في بناء أول آلة في العالم خاصة بالكابلات البحرية، في أعمق مكان معروف على وجه الأرض. 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T15:10+0000

2024-11-26T15:10+0000

2024-11-26T15:10+0000

مجتمع

الصين

منوعات

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0a/1050673216_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2c4cece081632b745c1bc16d6b03bfbf.jpg

وتمكن مهندسون صينيون لأول مرة، من بناء آلة لتمديد الكابلات، والقادرة على الوصول إلى أعمق مكان معروف في المحيط، وهو "نشالنجر ديب"، الواقع في خندق ماريانا، في غرب المحيط الهادئ.والنظام الجديد "Haiwei GD11000"، الذي أنشأته جامعة داليان البحرية، وعدد من شركات الآلات والتكنولوجيا العلمية المحلية، في إمكانه نشر الكابلات إلى عمق أقصى يزيد عن 11000 متر (36089 قدما)، وهو ما يعادل عمق "تشالنجر ديب"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وقال كبير العلماء في المشروع، لي وينهوا، إن نظام "Haiwei GD11000" في إمكانه إجراء أبحاث علمية بحرية "على أقصى عمق لجميع محيطات العالم".ويدعم النظام حمولة عمل آمنة تزيد عن 15 طن، ويمكن أن تصل إلى سرعة 393.7 قدما في الدقيقة.وقالت الصحيفة إن "Haiwei GD11000" أجرى بنجاح عمليتين على أعماق تزيد عن 4 كيلومترات في بحر الصين الجنوبي.وكان الرقم القياسي السابق قد سجلته شركة "بريسميان" الإيطالية لتصنيع الكابلات وتزويدها بخدمات التركيب، في شهر يوليو/ تموز من العام الحالي، إذ قامت بمد كابل على عمق 2150 مترا (7053 قدما).

https://sarabic.ae/20240307/اللهلب-قد-تكون-مسؤولة-عن-قطع-كابلات-الإنترنت-في-البحر-الأحمر-1086755916.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن