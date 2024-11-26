الصين تنجح في بناء آلة غير مسبوقة في "أعمق مكان معروف على وجه الأرض"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
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خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
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59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
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مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
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الصين تنجح في بناء آلة غير مسبوقة في "أعمق مكان معروف على وجه الأرض"
الصين تنجح في بناء آلة غير مسبوقة في "أعمق مكان معروف على وجه الأرض"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صينية، عن نجاح بكين في بناء أول آلة في العالم خاصة بالكابلات البحرية، في أعمق مكان معروف على وجه الأرض. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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وتمكن مهندسون صينيون لأول مرة، من بناء آلة لتمديد الكابلات، والقادرة على الوصول إلى أعمق مكان معروف في المحيط، وهو "نشالنجر ديب"، الواقع في خندق ماريانا، في غرب المحيط الهادئ.والنظام الجديد "Haiwei GD11000"، الذي أنشأته جامعة داليان البحرية، وعدد من شركات الآلات والتكنولوجيا العلمية المحلية، في إمكانه نشر الكابلات إلى عمق أقصى يزيد عن 11000 متر (36089 قدما)، وهو ما يعادل عمق "تشالنجر ديب"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وقال كبير العلماء في المشروع، لي وينهوا، إن نظام "Haiwei GD11000" في إمكانه إجراء أبحاث علمية بحرية "على أقصى عمق لجميع محيطات العالم".ويدعم النظام حمولة عمل آمنة تزيد عن 15 طن، ويمكن أن تصل إلى سرعة 393.7 قدما في الدقيقة.وقالت الصحيفة إن "Haiwei GD11000" أجرى بنجاح عمليتين على أعماق تزيد عن 4 كيلومترات في بحر الصين الجنوبي.وكان الرقم القياسي السابق قد سجلته شركة "بريسميان" الإيطالية لتصنيع الكابلات وتزويدها بخدمات التركيب، في شهر يوليو/ تموز من العام الحالي، إذ قامت بمد كابل على عمق 2150 مترا (7053 قدما).
https://sarabic.ae/20240307/اللهلب-قد-تكون-مسؤولة-عن-قطع-كابلات-الإنترنت-في-البحر-الأحمر-1086755916.html
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الصين, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تنجح في بناء آلة غير مسبوقة في "أعمق مكان معروف على وجه الأرض"

15:10 GMT 26.11.2024
© Photo / pixabay/phtorxpمشهد لحوت في أعماق البحار
مشهد لحوت في أعماق البحار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Photo / pixabay/phtorxp
تابعنا عبر
كشفت تقارير صينية، عن نجاح بكين في بناء أول آلة في العالم خاصة بالكابلات البحرية، في أعمق مكان معروف على وجه الأرض.
وتمكن مهندسون صينيون لأول مرة، من بناء آلة لتمديد الكابلات، والقادرة على الوصول إلى أعمق مكان معروف في المحيط، وهو "نشالنجر ديب"، الواقع في خندق ماريانا، في غرب المحيط الهادئ.
والنظام الجديد "Haiwei GD11000"، الذي أنشأته جامعة داليان البحرية، وعدد من شركات الآلات والتكنولوجيا العلمية المحلية، في إمكانه نشر الكابلات إلى عمق أقصى يزيد عن 11000 متر (36089 قدما)، وهو ما يعادل عمق "تشالنجر ديب"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
وقال كبير العلماء في المشروع، لي وينهوا، إن نظام "Haiwei GD11000" في إمكانه إجراء أبحاث علمية بحرية "على أقصى عمق لجميع محيطات العالم".
ويدعم النظام حمولة عمل آمنة تزيد عن 15 طن، ويمكن أن تصل إلى سرعة 393.7 قدما في الدقيقة.
السفينة روبيمار غارقة في البحر الأحمرالتي هاجمها أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
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وقالت الصحيفة إن "Haiwei GD11000" أجرى بنجاح عمليتين على أعماق تزيد عن 4 كيلومترات في بحر الصين الجنوبي.
وكان الرقم القياسي السابق قد سجلته شركة "بريسميان" الإيطالية لتصنيع الكابلات وتزويدها بخدمات التركيب، في شهر يوليو/ تموز من العام الحالي، إذ قامت بمد كابل على عمق 2150 مترا (7053 قدما).
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