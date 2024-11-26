https://sarabic.ae/20241126/المنظمة-المصرية-للمنشطات-تكشف-تفاصيل-جديدة-في-قضية-رمضان-صبحي-1095217274.html
المنظمة المصرية للمنشطات تكشف تفاصيل جديدة في قضية رمضان صبحي
المنظمة المصرية للمنشطات تكشف تفاصيل جديدة في قضية رمضان صبحي
سبوتنيك عربي
كشف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حازم خميس، اليوم الثلاثاء، عن كواليس جديدة في قضية اتهام رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والمنتخب المصري لكرة القدم،... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T15:07+0000
2024-11-26T15:07+0000
2024-11-26T15:07+0000
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وأكد حازم خميس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، اليوم الثلاثاء، أنه "تم استئناف القضية الخاصة برمضان صبحي أمام المحكمة الرياضية الدولية".وأضاف أن "ما حدث أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اتهمت اللاعب الدولي بمخالفة قواعد المنشطات بعدما أظهر الفحص أن هناك مشكلة في العينة، وهي أنها لم تكن مطابقة لعينات البول البشري ولا نعلم السبب، وهناك وسائل محظورة تغير تركيبة العينة".وأكد المسؤول المصري في مداخلته أنه "تم استدعاء رمضان صبحي لطلب توضيحات منه لكن المنظمة لم تعجبها الردود التي قدمها اللاعب لذا تم إيقافه لحين انتهاء التحقيقات".وأشار حازم خميس إلى أنه بعد حضور رمضان صبحي للجنة الاستماع تم اتخاذ قرار بإلغاء الإيقاف وعدم توقيع عقوبة، كما أن الجهاز القانوني التابع للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لم يجد أي مستندات أو بيانات أخرى للاستئناف، منوها إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات هي التي استأنفت ضد المنظمة المصرية وضد اللاعب".ولفت إلى أنه "إذا قررت المحكمة توقيع عقوبة، ستكون على رمضان صبحي وأيضا على المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات"، خاتما مداخلته الهاتفية بالقول: "هل طلب رمضان صبحي تعويضا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؟ لا أعلم التفاصيل".
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المنظمة المصرية للمنشطات تكشف تفاصيل جديدة في قضية رمضان صبحي
كشف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حازم خميس، اليوم الثلاثاء، عن كواليس جديدة في قضية اتهام رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والمنتخب المصري لكرة القدم، بمخالفة لوائح المنشطات.
وأكد حازم خميس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، اليوم الثلاثاء، أنه "تم استئناف القضية الخاصة برمضان صبحي أمام المحكمة الرياضية الدولية".
وأضاف أن "ما حدث أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اتهمت اللاعب الدولي بمخالفة قواعد المنشطات بعدما أظهر الفحص أن هناك مشكلة في العينة، وهي أنها لم تكن مطابقة لعينات البول البشري ولا نعلم السبب، وهناك وسائل محظورة تغير تركيبة العينة".
وأكد المسؤول المصري في مداخلته أنه "تم استدعاء رمضان صبحي
لطلب توضيحات منه لكن المنظمة لم تعجبها الردود التي قدمها اللاعب لذا تم إيقافه لحين انتهاء التحقيقات".
وأشار حازم خميس إلى أنه بعد حضور رمضان صبحي للجنة الاستماع تم اتخاذ قرار بإلغاء الإيقاف وعدم توقيع عقوبة، كما أن الجهاز القانوني التابع للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لم يجد أي مستندات أو بيانات أخرى للاستئناف، منوها إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات هي التي استأنفت ضد المنظمة المصرية
وضد اللاعب".
ولفت إلى أنه "إذا قررت المحكمة توقيع عقوبة، ستكون على رمضان صبحي وأيضا على المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات"، خاتما مداخلته الهاتفية بالقول: "هل طلب رمضان صبحي تعويضا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؟ لا أعلم التفاصيل".