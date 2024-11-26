https://sarabic.ae/20241126/تقرير-يكشف-حقائق-صادمة-عن-قتل-النساء-في-العالم-المفاجأة-في-الجاني-1095195242.html
تقرير يكشف حقائق صادمة عن قتل النساء في العالم... المفاجأة في الجاني
تقرير يكشف حقائق صادمة عن قتل النساء في العالم... المفاجأة في الجاني
سبوتنيك عربي
أصبح العنف ضد المرأة بما في ذلك جرائم قتل النساء، أزمة عالمية عابرة للحدود تم رصدها في جميع الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:30+0000
2024-11-26T09:30+0000
2024-11-26T09:30+0000
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كشف ذلك تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023.. تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة"، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة الدولية.ويقول التقرير إن 60 في المئة من جرائم قتل الإناث في العالم ترتكب على يد شركاء حميمين أو أفراد من الأسرة، مشيرًا إلى أنه تم رصد 51 ألف جريمة قتل ضد النساء على يد شريك حميم أو فرد من الأسرة، من أصل 85 ألف جريمة قتل تم رصدها في 2023.إحصاءات صادمةمطالب بالتغييرشددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع تحسين جمع البيانات وتعزيز المساءلة الحكومية لوقف العنف ضد النساء.وأكدت أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جريئة، خصوصًا مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوثيقة بكين الخاصة بحقوق المرأة المعروفة بـ"منهاج عمل بكين".كما دعت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز أنظمة العدالة الجنائية لضمان محاسبة الجناة، وتوفير الدعم اللازم للناجيات، بما يشمل آليات إبلاغ آمنة.وأضافت: "علينا تفكيك التحيزات للجنس والمعايير الضارة التي تديم هذه الظاهرة".ويتزامن ذلك مع حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة تدعو إلى تعزيز الالتزامات والمساءلة من قبل صناع القرار.
https://sarabic.ae/20210623/رغم-الجهود-الرئاسية-والحكومية-ما-أسباب-تنامي-ظاهرة-العنف-ضد-المرأة-في-موريتانيا؟-1049342635.html
https://sarabic.ae/20221127/رئيس-وزراء-العراق-يطلق-حملة-الـ-16-يوما-لمناهضة-العنف-ضد-المرأة-1070588603.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
تقرير يكشف حقائق صادمة عن قتل النساء في العالم... المفاجأة في الجاني
أصبح العنف ضد المرأة بما في ذلك جرائم قتل النساء، أزمة عالمية عابرة للحدود تم رصدها في جميع الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية.
كشف ذلك تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023.. تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة"، بحسب الموقع الرسمي
للمنظمة الدولية.
ويقول التقرير إن 60 في المئة من جرائم قتل الإناث في العالم ترتكب على يد شركاء حميمين أو أفراد من الأسرة، مشيرًا إلى أنه تم رصد 51 ألف جريمة قتل ضد النساء على يد شريك حميم أو فرد من الأسرة، من أصل 85 ألف جريمة قتل تم رصدها في 2023.
رصد 140 جريمة قتل نساء يوميا بمعدل جريمة كل 10 دقائق.
أفريقيا
سجلت أعلى معدلات قتل النساء من قبل شركاء أو أقارب تلتها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
جرائم قتل النساء في أوروبا والأمريكيتين، غالبيتها تتم في المنزل من قبل شركاء حميمين، مقارنة بمناطق أخرى كان الجناة فيها من الأقارب.
شددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع تحسين جمع البيانات وتعزيز المساءلة الحكومية لوقف العنف ضد النساء.
وأكدت أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جريئة، خصوصًا مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوثيقة بكين الخاصة بحقوق المرأة المعروفة بـ"منهاج عمل بكين".
27 نوفمبر 2022, 09:44 GMT
كما دعت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز أنظمة العدالة الجنائية لضمان محاسبة الجناة، وتوفير الدعم اللازم للناجيات، بما يشمل آليات إبلاغ آمنة.
وأضافت: "علينا تفكيك التحيزات للجنس والمعايير الضارة التي تديم هذه الظاهرة".
ويتزامن ذلك مع حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
، وهي حملة تدعو إلى تعزيز الالتزامات والمساءلة من قبل صناع القرار.