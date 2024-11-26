تقرير يكشف حقائق صادمة عن قتل النساء في العالم... المفاجأة في الجاني

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
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29 د
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14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
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60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
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البرنامج الصباحي
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بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
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29 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
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https://sarabic.ae/20241126/تقرير-يكشف-حقائق-صادمة-عن-قتل-النساء-في-العالم-المفاجأة-في-الجاني-1095195242.html
تقرير يكشف حقائق صادمة عن قتل النساء في العالم... المفاجأة في الجاني
تقرير يكشف حقائق صادمة عن قتل النساء في العالم... المفاجأة في الجاني
سبوتنيك عربي
أصبح العنف ضد المرأة بما في ذلك جرائم قتل النساء، أزمة عالمية عابرة للحدود تم رصدها في جميع الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:30+0000
2024-11-26T09:30+0000
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كشف ذلك تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023.. تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة"، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة الدولية.ويقول التقرير إن 60 في المئة من جرائم قتل الإناث في العالم ترتكب على يد شركاء حميمين أو أفراد من الأسرة، مشيرًا إلى أنه تم رصد 51 ألف جريمة قتل ضد النساء على يد شريك حميم أو فرد من الأسرة، من أصل 85 ألف جريمة قتل تم رصدها في 2023.إحصاءات صادمةمطالب بالتغييرشددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع تحسين جمع البيانات وتعزيز المساءلة الحكومية لوقف العنف ضد النساء.وأكدت أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جريئة، خصوصًا مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوثيقة بكين الخاصة بحقوق المرأة المعروفة بـ"منهاج عمل بكين".كما دعت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز أنظمة العدالة الجنائية لضمان محاسبة الجناة، وتوفير الدعم اللازم للناجيات، بما يشمل آليات إبلاغ آمنة.وأضافت: "علينا تفكيك التحيزات للجنس والمعايير الضارة التي تديم هذه الظاهرة".ويتزامن ذلك مع حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة تدعو إلى تعزيز الالتزامات والمساءلة من قبل صناع القرار.
https://sarabic.ae/20210623/رغم-الجهود-الرئاسية-والحكومية-ما-أسباب-تنامي-ظاهرة-العنف-ضد-المرأة-في-موريتانيا؟-1049342635.html
https://sarabic.ae/20221127/رئيس-وزراء-العراق-يطلق-حملة-الـ-16-يوما-لمناهضة-العنف-ضد-المرأة-1070588603.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

تقرير يكشف حقائق صادمة عن قتل النساء في العالم... المفاجأة في الجاني

09:30 GMT 26.11.2024
© Getty Images / Halfpoint Imagesالعنف ضد النساء
العنف ضد النساء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Halfpoint Images
تابعنا عبر
أصبح العنف ضد المرأة بما في ذلك جرائم قتل النساء، أزمة عالمية عابرة للحدود تم رصدها في جميع الطبقات الاجتماعية والفئات العمرية.
كشف ذلك تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023.. تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة"، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة الدولية.
شادة بنت امبيريك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2021
رغم الجهود الرئاسية والحكومية.. ما أسباب تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة في موريتانيا؟
23 يونيو 2021, 21:19 GMT
ويقول التقرير إن 60 في المئة من جرائم قتل الإناث في العالم ترتكب على يد شركاء حميمين أو أفراد من الأسرة، مشيرًا إلى أنه تم رصد 51 ألف جريمة قتل ضد النساء على يد شريك حميم أو فرد من الأسرة، من أصل 85 ألف جريمة قتل تم رصدها في 2023.

إحصاءات صادمة

رصد 140 جريمة قتل نساء يوميا بمعدل جريمة كل 10 دقائق.
أفريقيا سجلت أعلى معدلات قتل النساء من قبل شركاء أو أقارب تلتها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
جرائم قتل النساء في أوروبا والأمريكيتين، غالبيتها تتم في المنزل من قبل شركاء حميمين، مقارنة بمناطق أخرى كان الجناة فيها من الأقارب.

مطالب بالتغيير

شددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على ضرورة وجود تشريعات صارمة لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع تحسين جمع البيانات وتعزيز المساءلة الحكومية لوقف العنف ضد النساء.
وأكدت أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جريئة، خصوصًا مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوثيقة بكين الخاصة بحقوق المرأة المعروفة بـ"منهاج عمل بكين".
رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
رئيس وزراء العراق يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
27 نوفمبر 2022, 09:44 GMT
كما دعت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز أنظمة العدالة الجنائية لضمان محاسبة الجناة، وتوفير الدعم اللازم للناجيات، بما يشمل آليات إبلاغ آمنة.
وأضافت: "علينا تفكيك التحيزات للجنس والمعايير الضارة التي تديم هذه الظاهرة".
ويتزامن ذلك مع حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي حملة تدعو إلى تعزيز الالتزامات والمساءلة من قبل صناع القرار.
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