قائد الجيش السوداني: باب التوبة مفتوح أمام من يضع السلاح

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ع الموجة مع ايلي
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
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خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
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مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
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من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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قائد الجيش السوداني: باب التوبة مفتوح أمام من يضع السلاح
قائد الجيش السوداني: باب التوبة مفتوح أمام من يضع السلاح
سبوتنيك عربي
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، إن الجيش مصرّ على استئصال من وصفهم بـ"الميليشيات" المجرمة. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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وتابع: "الجيش والقوات النظامية الأخرى، عازمون على القضاء على التمرد واستئصال مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو)"، حسبما ذكر موقع "السوداني نيوز"، اليوم الثلاثاء.وأردف: "ليس هناك أي تسوية مع أي جهة سياسية وما يشاع عن ذلك عار عن الصحة تماما"، مضيفًا: "الحديث حول الدعوة لعقد مؤتمر للقوى السياسية غير صحيح".وقال البرهان: "باب التوبة والرجوع للحق مفتوح أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم".ولفت الموقع إلى أن تصريحات البرهان جاءت خلال مشاركته في مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان، الذي تحدث فيه عن دعم النساء السودانيات للقوات المسلحة في الحرب التي تخوضها حاليا ضد الدعم السريع.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال حتى الآن.
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https://sarabic.ae/20241119/الدعم-السريع-تؤكد-أنها-لم-تتلق-دعما-عسكريا-من-أي-دولة-بما-فيها-الإمارات-1094935645.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني

قائد الجيش السوداني: باب التوبة مفتوح أمام من يضع السلاح

12:12 GMT 26.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorالجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان
الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، إن الجيش مصرّ على استئصال من وصفهم بـ"الميليشيات" المجرمة.
وتابع: "الجيش والقوات النظامية الأخرى، عازمون على القضاء على التمرد واستئصال مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو)"، حسبما ذكر موقع "السوداني نيوز"، اليوم الثلاثاء.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
ما هي قوات "الأورطة الشرقية" وعلاقتها بالجيش السوداني وإريتريا؟
3 نوفمبر, 18:43 GMT
وأردف: "ليس هناك أي تسوية مع أي جهة سياسية وما يشاع عن ذلك عار عن الصحة تماما"، مضيفًا: "الحديث حول الدعوة لعقد مؤتمر للقوى السياسية غير صحيح".
وقال البرهان: "باب التوبة والرجوع للحق مفتوح أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم".
ولفت الموقع إلى أن تصريحات البرهان جاءت خلال مشاركته في مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان، الذي تحدث فيه عن دعم النساء السودانيات للقوات المسلحة في الحرب التي تخوضها حاليا ضد الدعم السريع.
الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
"الدعم السريع" تؤكد أنها لم تتلق دعما عسكريا من أي دولة بما فيها الإمارات
19 نوفمبر, 07:23 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال حتى الآن.
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