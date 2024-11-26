https://sarabic.ae/20241126/قائد-الجيش-السوداني-باب-التوبة-مفتوح-أمام-من-يضع-السلاح-1095200640.html
قائد الجيش السوداني: باب التوبة مفتوح أمام من يضع السلاح
قائد الجيش السوداني: باب التوبة مفتوح أمام من يضع السلاح
سبوتنيك عربي
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، إن الجيش مصرّ على استئصال من وصفهم بـ"الميليشيات" المجرمة. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T12:12+0000
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وتابع: "الجيش والقوات النظامية الأخرى، عازمون على القضاء على التمرد واستئصال مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو)"، حسبما ذكر موقع "السوداني نيوز"، اليوم الثلاثاء.وأردف: "ليس هناك أي تسوية مع أي جهة سياسية وما يشاع عن ذلك عار عن الصحة تماما"، مضيفًا: "الحديث حول الدعوة لعقد مؤتمر للقوى السياسية غير صحيح".وقال البرهان: "باب التوبة والرجوع للحق مفتوح أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم".ولفت الموقع إلى أن تصريحات البرهان جاءت خلال مشاركته في مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان، الذي تحدث فيه عن دعم النساء السودانيات للقوات المسلحة في الحرب التي تخوضها حاليا ضد الدعم السريع.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال حتى الآن.
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https://sarabic.ae/20241119/الدعم-السريع-تؤكد-أنها-لم-تتلق-دعما-عسكريا-من-أي-دولة-بما-فيها-الإمارات-1094935645.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني
قائد الجيش السوداني: باب التوبة مفتوح أمام من يضع السلاح
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، إن الجيش مصرّ على استئصال من وصفهم بـ"الميليشيات" المجرمة.
وتابع: "الجيش والقوات النظامية
الأخرى، عازمون على القضاء على التمرد واستئصال مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو)"، حسبما ذكر
موقع "السوداني نيوز"، اليوم الثلاثاء.
وأردف: "ليس هناك أي تسوية مع أي جهة سياسية وما يشاع عن ذلك عار عن الصحة تماما"، مضيفًا: "الحديث حول الدعوة لعقد مؤتمر للقوى السياسية غير صحيح".
وقال البرهان: "باب التوبة والرجوع للحق مفتوح أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم".
ولفت الموقع إلى أن تصريحات البرهان جاءت خلال مشاركته في مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان
، الذي تحدث فيه عن دعم النساء السودانيات للقوات المسلحة في الحرب التي تخوضها حاليا ضد الدعم السريع.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال حتى الآن.