أكثر اللقطات المذهلة للحيوانات البرية في روسيا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241127/أكثر-اللقطات-المذهلة-للحيوانات-البرية-في-روسيا-1095253877.html
أكثر اللقطات المذهلة للحيوانات البرية في روسيا
أكثر اللقطات المذهلة للحيوانات البرية في روسيا
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور المشاركة في مسابقة الجمعية الجغرافية الروسية لتصوير الحيوانات في روسيا. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

أكثر اللقطات المذهلة للحيوانات البرية في روسيا

14:13 GMT 27.11.2024
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور المشاركة في مسابقة الجمعية الجغرافية الروسية لتصوير الحيوانات في روسيا.
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Alexey Perelygin

صورة لأنثى القضاعة البحرية (ثعلب البحر) وهي تعتني بصغيرها بحنان، تلده ولا تتركه لمدة ستة أشهر تقريباً، في إقليم كامتشاتكا

صورة لأنثى القضاعة البحرية (ثعلب البحر) وهي تعتني بصغيرها بحنان، تلده ولا تتركه لمدة ستة أشهر تقريباً، في إقليم كامتشاتكا - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Alexey Perelygin

صورة لأنثى القضاعة البحرية (ثعلب البحر) وهي تعتني بصغيرها بحنان، تلده ولا تتركه لمدة ستة أشهر تقريباً، في إقليم كامتشاتكا

© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Daniil Goncharovنمر صغير يمشي بثقة عبر الثلج في بريمورسكي كراي
نمر صغير يمشي بثقة عبر الثلج في بريمورسكي كراي - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Daniil Goncharov
نمر صغير يمشي بثقة عبر الثلج في بريمورسكي كراي
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Leonid Golubkov

دب بني يصاد سمكة ويضعها في فمه في أحد الأنهار التي تتدفق إلى بحيرة كوريل في إقليم كامتشاتكا

دب بني يصاد سمكة ويضعها في فمه في أحد الأنهار التي تتدفق إلى بحيرة كوريل في إقليم كامتشاتكا - سبوتنيك عربي
3/8
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Leonid Golubkov

دب بني يصاد سمكة ويضعها في فمه في أحد الأنهار التي تتدفق إلى بحيرة كوريل في إقليم كامتشاتكا

© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Elena Ermolinaحيوانات الرنة ترقص على شكل دوائر
حيوانات الرنة ترقص على شكل دوائر - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Elena Ermolina
حيوانات الرنة ترقص على شكل دوائر
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Alexey Perelyginالثعلب القطبي بفمه سمكة الضفدع في إقليم كامتشاتكا
الثعلب القطبي بفمه سمكة الضفدع في إقليم كامتشاتكا - سبوتنيك عربي
5/8
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Alexey Perelygin
الثعلب القطبي بفمه سمكة الضفدع في إقليم كامتشاتكا
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Dmitry Donحيوانات الفظ مع شروق الشمس في بحر بيتشورا
حيوانات الفظ مع شروق الشمس في بحر بيتشورا - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Dmitry Don
حيوانات الفظ مع شروق الشمس في بحر بيتشورا
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Svetlana Gorbatykhخيول برزيوالسكي عند غروب الشمس في مقاطعة أورينبورغ
خيول برزيوالسكي عند غروب الشمس في مقاطعة أورينبورغ - سبوتنيك عربي
7/8
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Svetlana Gorbatykh
خيول برزيوالسكي عند غروب الشمس في مقاطعة أورينبورغ
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Igor Metelskiy

نمر سيبيري في بريمورسكي كراي

نمر سيبيري في بريمورسكي كراي - سبوتنيك عربي
8/8
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Igor Metelskiy

نمر سيبيري في بريمورسكي كراي

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