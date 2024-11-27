أكثر اللقطات المذهلة للحيوانات البرية في روسيا

© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Alexey Perelygin
صورة لأنثى القضاعة البحرية (ثعلب البحر) وهي تعتني بصغيرها بحنان، تلده ولا تتركه لمدة ستة أشهر تقريباً، في إقليم كامتشاتكا
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© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Alexey Perelygin
صورة لأنثى القضاعة البحرية (ثعلب البحر) وهي تعتني بصغيرها بحنان، تلده ولا تتركه لمدة ستة أشهر تقريباً، في إقليم كامتشاتكا
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Daniil Goncharovنمر صغير يمشي بثقة عبر الثلج في بريمورسكي كراي
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© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Daniil Goncharov
نمر صغير يمشي بثقة عبر الثلج في بريمورسكي كراي
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Leonid Golubkov
دب بني يصاد سمكة ويضعها في فمه في أحد الأنهار التي تتدفق إلى بحيرة كوريل في إقليم كامتشاتكا
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© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Leonid Golubkov
دب بني يصاد سمكة ويضعها في فمه في أحد الأنهار التي تتدفق إلى بحيرة كوريل في إقليم كامتشاتكا
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Elena Ermolinaحيوانات الرنة ترقص على شكل دوائر
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© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Elena Ermolina
حيوانات الرنة ترقص على شكل دوائر
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Alexey Perelyginالثعلب القطبي بفمه سمكة الضفدع في إقليم كامتشاتكا
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© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Alexey Perelygin
الثعلب القطبي بفمه سمكة الضفدع في إقليم كامتشاتكا
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Dmitry Donحيوانات الفظ مع شروق الشمس في بحر بيتشورا
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© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Dmitry Don
حيوانات الفظ مع شروق الشمس في بحر بيتشورا
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Svetlana Gorbatykhخيول برزيوالسكي عند غروب الشمس في مقاطعة أورينبورغ
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© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Svetlana Gorbatykh
خيول برزيوالسكي عند غروب الشمس في مقاطعة أورينبورغ
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Igor Metelskiy
نمر سيبيري في بريمورسكي كراي
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© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Igor Metelskiy
نمر سيبيري في بريمورسكي كراي