https://sarabic.ae/20241127/أمريكا-تدعو-أوكرانيا-إلى-خفض-سن-التجنيد-إلى-18-عاما-1095266688.html
أمريكا تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاما
أمريكا تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاما
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية دعت أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما، على خلفية النقص الحاد في عدد الأفراد في... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T19:52+0000
2024-11-27T19:52+0000
2024-11-27T19:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مصدر في البيت الأبيض: "يجب على المسؤولين الأوكرانيين أن يفكروا في خفض سن التجنيد لجيشهم إلى 18 عاما، أوكرانيا لا تقوم بتعبئة وتدريب ما يكفي من الجنود الجدد".وفي أبريل/نيسان، وقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يخفض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما، وفي أغسطس/آب، أكد البرلمان الأوكراني أنهم لا يخططون لخفض سن التعبئة.وصرح نائب في البرلمان الأوكراني أن قيادة القوات البرية الأوكرانية تحظر بموجب توجيهاتها تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين كانوا يتمتعون في السابق بوضع "ذوي لياقة محدودة".
https://sarabic.ae/20241126/بلينكن-إدارة-بايدن-ستدعم-أوكرانيا-حتى-آخر-يوم-1095226067.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاما
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية دعت أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما، على خلفية النقص الحاد في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مصدر في البيت الأبيض: "يجب على المسؤولين الأوكرانيين أن يفكروا في خفض سن التجنيد لجيشهم إلى 18 عاما، أوكرانيا لا تقوم بتعبئة وتدريب ما يكفي من الجنود الجدد".
وفي أبريل/نيسان، وقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يخفض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما، وفي أغسطس/آب، أكد البرلمان الأوكراني أنهم لا يخططون لخفض سن التعبئة.
وصرح نائب في البرلمان الأوكراني أن قيادة القوات البرية الأوكرانية تحظر بموجب توجيهاتها تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين كانوا يتمتعون في السابق بوضع "ذوي لياقة محدودة".