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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241127/أمريكا-تدعو-أوكرانيا-إلى-خفض-سن-التجنيد-إلى-18-عاما-1095266688.html
أمريكا تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاما
أمريكا تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاما
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية دعت أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما، على خلفية النقص الحاد في عدد الأفراد في... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T19:52+0000
2024-11-27T19:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مصدر في البيت الأبيض: "يجب على المسؤولين الأوكرانيين أن يفكروا في خفض سن التجنيد لجيشهم إلى 18 عاما، أوكرانيا لا تقوم بتعبئة وتدريب ما يكفي من الجنود الجدد".وفي أبريل/نيسان، وقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يخفض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما، وفي أغسطس/آب، أكد البرلمان الأوكراني أنهم لا يخططون لخفض سن التعبئة.وصرح نائب في البرلمان الأوكراني أن قيادة القوات البرية الأوكرانية تحظر بموجب توجيهاتها تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين كانوا يتمتعون في السابق بوضع "ذوي لياقة محدودة".
https://sarabic.ae/20241126/بلينكن-إدارة-بايدن-ستدعم-أوكرانيا-حتى-آخر-يوم-1095226067.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاما

19:52 GMT 27.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة الأمريكية دعت أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما، على خلفية النقص الحاد في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مصدر في البيت الأبيض: "يجب على المسؤولين الأوكرانيين أن يفكروا في خفض سن التجنيد لجيشهم إلى 18 عاما، أوكرانيا لا تقوم بتعبئة وتدريب ما يكفي من الجنود الجدد".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم
أمس, 18:45 GMT
وفي أبريل/نيسان، وقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يخفض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما، وفي أغسطس/آب، أكد البرلمان الأوكراني أنهم لا يخططون لخفض سن التعبئة.
وصرح نائب في البرلمان الأوكراني أن قيادة القوات البرية الأوكرانية تحظر بموجب توجيهاتها تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين كانوا يتمتعون في السابق بوضع "ذوي لياقة محدودة".
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