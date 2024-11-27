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https://sarabic.ae/20241127/السودان-قائد-بـالدعم-السريع-يدعو-لحوار-مع-القوة-المشتركة-في-دارفور-1095267660.html
السودان... قائد بـ"الدعم السريع" يدعو لحوار مع "القوة المشتركة" في دارفور
السودان... قائد بـ"الدعم السريع" يدعو لحوار مع "القوة المشتركة" في دارفور
سبوتنيك عربي
أعلن قائد بارز بـ"قوات الدعم السريع" السودانية، اليوم الأربعاء، عن إيقافه لهجوم على مناطق حدودية مع دولة تشاد يسيطر عليها الجيش السوداني. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T20:57+0000
2024-11-27T20:57+0000
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ونقلت صحيفة "سودان تربيون"، مساء اليوم الأربعاء، عن قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله، دعوته إلى حوار بين الدعم السريع والحركات المسلحة لوقف القتال بينهم.وأوضح بارك الله أنه "أوقفت قوة من قواتنا من مهاجمة مناطق تنتشر فيها الحركات المسلحة منها جرجيرة ومستورة ومدينة الطينة. وقواتنا الآن متمركزة في منطقة كلبس".وقال القائد بقوات الدعم السري إنهم "مدوا أيديهم بيضاء لكل الحركات المسلحة، ودعاهم للتحاور بالمنطق، ورأيي الشخصي أن علينا أن نحتكم لصوت العقل وأن يكون هناك حوار فيما بيننا ولماذا نتحارب".وكشف عبد الرحمن جمعة بارك الله عن اتفاق سابق بين قوات "الدعم السريع" وقادة عسكريين من القوة المشتركة بولاية شمال دارفور يقضي لألا يتم توجيه السلاح ضد بعضهم.ويذكر أنه منذ شهر مايو/أيار الماضي، تتصدى القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، برفقة الجيش السوداني، لكثير من هجمات مكثفة تشنها قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.ويذكر أن "القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح"، هي قوة تشكلت من الحركات المسلحة في إقليم دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، حيث تقف إلى جانب الجيش، ومعنية بحماية المدنيين في الإقليم نفسه.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20241120/البرهان-يؤكد-عزمه-تسليم-السلطة-بعد-تنظيف-السودان-وينفي-وجود-انتماءات-حزبية-بالجيش-1094998222.html
https://sarabic.ae/20241123/مجلس-السيادة-الانتقالي-السودان-لن-يسقط-والحرب-لن-تطول-كثيرا-1095120755.html
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العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية

السودان... قائد بـ"الدعم السريع" يدعو لحوار مع "القوة المشتركة" في دارفور

20:57 GMT 27.11.2024
© AP Photo / Nasser Nasserمسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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أعلن قائد بارز بـ"قوات الدعم السريع" السودانية، اليوم الأربعاء، عن إيقافه لهجوم على مناطق حدودية مع دولة تشاد يسيطر عليها الجيش السوداني.
ونقلت صحيفة "سودان تربيون"، مساء اليوم الأربعاء، عن قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله، دعوته إلى حوار بين الدعم السريع والحركات المسلحة لوقف القتال بينهم.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
البرهان يؤكد عزمه تسليم السلطة بعد "تنظيف السودان" وينفي وجود انتماءات حزبية بالجيش
20 نوفمبر, 11:22 GMT
وأوضح بارك الله أنه "أوقفت قوة من قواتنا من مهاجمة مناطق تنتشر فيها الحركات المسلحة منها جرجيرة ومستورة ومدينة الطينة. وقواتنا الآن متمركزة في منطقة كلبس".
وقال القائد بقوات الدعم السري إنهم "مدوا أيديهم بيضاء لكل الحركات المسلحة، ودعاهم للتحاور بالمنطق، ورأيي الشخصي أن علينا أن نحتكم لصوت العقل وأن يكون هناك حوار فيما بيننا ولماذا نتحارب".
وكشف عبد الرحمن جمعة بارك الله عن اتفاق سابق بين قوات "الدعم السريع" وقادة عسكريين من القوة المشتركة بولاية شمال دارفور يقضي لألا يتم توجيه السلاح ضد بعضهم.
ويذكر أنه منذ شهر مايو/أيار الماضي، تتصدى القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، برفقة الجيش السوداني، لكثير من هجمات مكثفة تشنها قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
ويذكر أن "القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح"، هي قوة تشكلت من الحركات المسلحة في إقليم دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، حيث تقف إلى جانب الجيش، ومعنية بحماية المدنيين في الإقليم نفسه.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
مجلس السيادة الانتقالي: السودان لن يسقط والحرب لن تطول كثيرا
23 نوفمبر, 18:48 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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