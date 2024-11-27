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جنود روس يظهرون قدرات خارقة وسط أجواء جليدية.. فيديو
جنود روس يظهرون قدرات خارقة وسط أجواء جليدية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أظهر جنود الجيش الروسي قدرات خارقة في تنفيذ المهام القتالية وسط أداء مهمات في مواقع يكسوها الثلج والجليد، في الوقت الذي يواجه فيه العسكريون بريطانيون صعوبة في... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T06:57+0000
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ووصف جنود بريطانيون شاركوا في تدريبات سلاح المدفعية في فنلندا ظروف الطقس بأنها مثّلت صدمة لبعضهم، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، بالنسخة الإنجليزية، يوم أمس الثلاثاء.وقال الجنود التابعون لفوج المدفعية الملكية البريطانية الـ19، إن بعضهم كاد يتجمد أثناء عملهم في درجات حرارة تحت الصفر بـ15 درجة.وعلى النقيض، أظهر مقطع فيديو مجموعة من الجنود الروس خلال تنفيذ مهام قتالية احترافية في أجواء متجمدة دون أن يؤثر ذلك على قدراتهم.وأوضح التقرير أن ما أظهره الجنود الروس يشير إلى أن العمل في الأجواء المتجمدة شديدة البرودة ليس إلا جزء من المهام، التي يمكنهم القيام بها.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا

جنود روس يظهرون قدرات خارقة وسط أجواء جليدية.. فيديو

06:57 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 07:00 GMT 27.11.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود روس في أجواء متجمدة
جنود روس في أجواء متجمدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
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أظهر جنود الجيش الروسي قدرات خارقة في تنفيذ المهام القتالية وسط أداء مهمات في مواقع يكسوها الثلج والجليد، في الوقت الذي يواجه فيه العسكريون بريطانيون صعوبة في البقاء على قيد الحياة عند تعرضهم لدرجة حرارة -15 تحت الصفر.
ووصف جنود بريطانيون شاركوا في تدريبات سلاح المدفعية في فنلندا ظروف الطقس بأنها مثّلت صدمة لبعضهم، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، بالنسخة الإنجليزية، يوم أمس الثلاثاء.
وقال الجنود التابعون لفوج المدفعية الملكية البريطانية الـ19، إن بعضهم كاد يتجمد أثناء عملهم في درجات حرارة تحت الصفر بـ15 درجة.
وعلى النقيض، أظهر مقطع فيديو مجموعة من الجنود الروس خلال تنفيذ مهام قتالية احترافية في أجواء متجمدة دون أن يؤثر ذلك على قدراتهم.
وأوضح التقرير أن ما أظهره الجنود الروس يشير إلى أن العمل في الأجواء المتجمدة شديدة البرودة ليس إلا جزء من المهام، التي يمكنهم القيام بها.
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