https://sarabic.ae/20241127/مقتل-وإصابة-11-شخصا-على-الحدود-السورية-اللبنانية-جراء-قصف-إسرائيلي-فيديو-1095230060.html
مقتل وإصابة 11 شخصا على الحدود السورية اللبنانية جراء قصف إسرائيلي.. فيديو
مقتل وإصابة 11 شخصا على الحدود السورية اللبنانية جراء قصف إسرائيلي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين أحدهما من ضباط الجمارك السورية جراء عدوان إسرائيلي استهدف معبر (الدبوسية العبودية) السوري اللبناني... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T00:00+0000
2024-11-27T00:00+0000
2024-11-27T00:49+0000
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ولفت مراسل "سبوتنيك"، إلى إصابة 9 مدنيين أيضا جراء استهداف الطائرة الإسرائيلية إحدى الكتل السكنية بمحيط معبر (العريضة) البحري بين سوريا ولبنان بريف طرطوس الجنوبي.في السياق أكد مراسل "سبوتنيك"، تجدد الغارات الإسرائيلية على معبر (جوسية القاع) الحدودي بين سوريا ولبنان بريف حمص الجنوبي الغربي.يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، اتفاق يقتضي وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما رحبت به الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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عدوان إسرائيلي, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
عدوان إسرائيلي, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مقتل وإصابة 11 شخصا على الحدود السورية اللبنانية جراء قصف إسرائيلي.. فيديو
00:00 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 00:49 GMT 27.11.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين أحدهما من ضباط الجمارك السورية جراء عدوان إسرائيلي استهدف معبر (الدبوسية العبودية) السوري اللبناني بريف طرطوس الجنوبي الشرقي.
ولفت مراسل "سبوتنيك"، إلى إصابة 9 مدنيين أيضا جراء استهداف الطائرة الإسرائيلية
إحدى الكتل السكنية بمحيط معبر (العريضة) البحري بين سوريا ولبنان بريف طرطوس الجنوبي.
في السياق أكد مراسل "سبوتنيك"، تجدد الغارات الإسرائيلية على معبر (جوسية القاع) الحدودي بين سوريا ولبنان بريف حمص الجنوبي الغربي.
يأتي ذلك في الوقت، الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، اتفاق يقتضي وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما رحبت به الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.