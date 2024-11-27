نائب الرئيس الفنزويلي: نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل الغرب في فرض رأيه

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بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
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البرنامج الصباحي
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09:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
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29 د
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ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
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من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
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https://sarabic.ae/20241127/نائب-الرئيس-الفنزويلي-نجاح-الإعلام-الروسي-يؤكد-فشل-الغرب-في-فرض-رأيه-1095236442.html
نائب الرئيس الفنزويلي: نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل الغرب في فرض رأيه
نائب الرئيس الفنزويلي: نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل الغرب في فرض رأيه
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الفنزويلي، وزير الاتصالات والمعلومات فريدي نانيز، أن نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل محاولات الغرب فرض رأيه، مشيرًا إلى أن العالم سئم من وسائل... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T09:07+0000
2024-11-27T09:07+0000
رئاسة فنزويلا
العالم
روسيا
حصري
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وقال نانيز: "نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل محاولات الغرب فرض رأيه. تعد أرقام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"سبوتنيك" مثيرة للإعجاب مقارنة بوسائل الإعلام القديمة مثل EFE أوAFP أوAP".وأشار إلى أن ذلك "يرجع إلى حقيقة أن سكان كوكبنا سئموا بشدة من السرد اللطيف نفسه، وأصبحوا مهتمين بشكل متزايد باكتشاف وجهات نظر جديدة حول الأحداث التي تزعج العالم حاليا".وقعت الحكومة الفنزويلية ووكالة "سبوتنيك" اتفاقية لتبادل مشاريع الاتصالات بين البلدين.وتبث وكالة الأنباء الدولية والإذاعة "سبوتنيك"، التي تأسست عام 2014، مواد بأكثر من 30 لغة أجنبية. ويتجاوز وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي 160 حسابا مع ما يقارب 35 مليون مشاهدة يوميا. لدى "سبوتنيك" حاليًا 24 مكتبًا حول العالم، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية."سبوتنيك"! مرحبا بكم في فنزويلا" ، بهذه الكلمات، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية، ووكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".وأصبح ممثلو "سبوتنيك" أول صحفيين روس يشاركون كضيوف في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي للرئيس "كون مادورو+"، والذي يتم بثه مباشرة في البلاد بأكملها.
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رئاسة فنزويلا, العالم, روسيا, حصري
رئاسة فنزويلا, العالم, روسيا, حصري

نائب الرئيس الفنزويلي: نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل الغرب في فرض رأيه

09:07 GMT 27.11.2024
© Sputnikنائب الرئيس الفنزويلي، وزير الاتصالات والمعلومات فريدي نانيز مع نائبة رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ورئيسة "سبوتنيك" في الخارج أولغا ليسوغور، خلال توقيع الحكومة الفنزويلية ووكالة "سبوتنيك" اتفاقية لتبادل مشاريع الاتصالات بين البلدين.
نائب الرئيس الفنزويلي، وزير الاتصالات والمعلومات فريدي نانيز مع نائبة رئيس تحرير مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية ورئيسة سبوتنيك في الخارج أولغا ليسوغور، خلال توقيع الحكومة الفنزويلية ووكالة سبوتنيك اتفاقية لتبادل مشاريع الاتصالات بين البلدين. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik
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حصري
أكد نائب الرئيس الفنزويلي، وزير الاتصالات والمعلومات فريدي نانيز، أن نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل محاولات الغرب فرض رأيه، مشيرًا إلى أن العالم سئم من وسائل الإعلام القديمة.
وقال نانيز: "نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل محاولات الغرب فرض رأيه. تعد أرقام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"سبوتنيك" مثيرة للإعجاب مقارنة بوسائل الإعلام القديمة مثل EFE أوAFP أوAP".
وأشار إلى أن ذلك "يرجع إلى حقيقة أن سكان كوكبنا سئموا بشدة من السرد اللطيف نفسه، وأصبحوا مهتمين بشكل متزايد باكتشاف وجهات نظر جديدة حول الأحداث التي تزعج العالم حاليا".
وقعت الحكومة الفنزويلية ووكالة "سبوتنيك" اتفاقية لتبادل مشاريع الاتصالات بين البلدين.
وتبث وكالة الأنباء الدولية والإذاعة "سبوتنيك"، التي تأسست عام 2014، مواد بأكثر من 30 لغة أجنبية. ويتجاوز وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي 160 حسابا مع ما يقارب 35 مليون مشاهدة يوميا. لدى "سبوتنيك" حاليًا 24 مكتبًا حول العالم، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية.
"سبوتنيك"! مرحبا بكم في فنزويلا" ، بهذه الكلمات، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية، ووكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".
وأصبح ممثلو "سبوتنيك" أول صحفيين روس يشاركون كضيوف في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي للرئيس "كون مادورو+"، والذي يتم بثه مباشرة في البلاد بأكملها.
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