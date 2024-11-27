https://sarabic.ae/20241127/نائب-الرئيس-الفنزويلي-نجاح-الإعلام-الروسي-يؤكد-فشل-الغرب-في-فرض-رأيه-1095236442.html
نائب الرئيس الفنزويلي: نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل الغرب في فرض رأيه
نائب الرئيس الفنزويلي: نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل الغرب في فرض رأيه
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الفنزويلي، وزير الاتصالات والمعلومات فريدي نانيز، أن نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل محاولات الغرب فرض رأيه، مشيرًا إلى أن العالم سئم من وسائل... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T09:07+0000
2024-11-27T09:07+0000
2024-11-27T09:07+0000
رئاسة فنزويلا
العالم
روسيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095235105_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_9154385aec4b1fa1dd5517b0ae1e9243.jpg
وقال نانيز: "نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل محاولات الغرب فرض رأيه. تعد أرقام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"سبوتنيك" مثيرة للإعجاب مقارنة بوسائل الإعلام القديمة مثل EFE أوAFP أوAP".وأشار إلى أن ذلك "يرجع إلى حقيقة أن سكان كوكبنا سئموا بشدة من السرد اللطيف نفسه، وأصبحوا مهتمين بشكل متزايد باكتشاف وجهات نظر جديدة حول الأحداث التي تزعج العالم حاليا".وقعت الحكومة الفنزويلية ووكالة "سبوتنيك" اتفاقية لتبادل مشاريع الاتصالات بين البلدين.وتبث وكالة الأنباء الدولية والإذاعة "سبوتنيك"، التي تأسست عام 2014، مواد بأكثر من 30 لغة أجنبية. ويتجاوز وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي 160 حسابا مع ما يقارب 35 مليون مشاهدة يوميا. لدى "سبوتنيك" حاليًا 24 مكتبًا حول العالم، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية."سبوتنيك"! مرحبا بكم في فنزويلا" ، بهذه الكلمات، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية، ووكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".وأصبح ممثلو "سبوتنيك" أول صحفيين روس يشاركون كضيوف في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي للرئيس "كون مادورو+"، والذي يتم بثه مباشرة في البلاد بأكملها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095235105_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_91b3073e32ec6033f28d451a9dfcaf0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رئاسة فنزويلا, العالم, روسيا, حصري
رئاسة فنزويلا, العالم, روسيا, حصري
نائب الرئيس الفنزويلي: نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل الغرب في فرض رأيه
حصري
أكد نائب الرئيس الفنزويلي، وزير الاتصالات والمعلومات فريدي نانيز، أن نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل محاولات الغرب فرض رأيه، مشيرًا إلى أن العالم سئم من وسائل الإعلام القديمة.
وقال نانيز: "نجاح الإعلام الروسي يؤكد فشل محاولات الغرب فرض رأيه. تعد أرقام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"سبوتنيك" مثيرة للإعجاب مقارنة بوسائل الإعلام القديمة مثل EFE أوAFP أوAP".
وأشار إلى أن ذلك "يرجع إلى حقيقة أن سكان كوكبنا سئموا بشدة من السرد اللطيف نفسه، وأصبحوا مهتمين بشكل متزايد باكتشاف وجهات نظر جديدة حول الأحداث التي تزعج العالم حاليا".
وقعت الحكومة الفنزويلية ووكالة "سبوتنيك" اتفاقية لتبادل مشاريع الاتصالات بين البلدين.
وتبث وكالة الأنباء الدولية والإذاعة "سبوتنيك"، التي تأسست عام 2014، مواد بأكثر من 30 لغة أجنبية. ويتجاوز وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي 160 حسابا مع ما يقارب 35 مليون مشاهدة يوميا. لدى "سبوتنيك" حاليًا 24 مكتبًا حول العالم، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية.
"سبوتنيك"! مرحبا بكم في فنزويلا" ، بهذه الكلمات، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية، ووكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك".
وأصبح ممثلو "سبوتنيك" أول صحفيين روس يشاركون كضيوف في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي للرئيس "كون مادورو+"، والذي يتم بثه مباشرة في البلاد بأكملها.