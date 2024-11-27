وزير الأمن الإيراني الأسبق يكشف ملابسات مطاردة المتورطين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241127/وزير-الأمن-الإيراني-الأسبق-يكشف-ملابسات-مطاردة-المتورطين-باغتيال-العالم-النووي-محسن-فخري-زاده-1095262043.html
وزير الأمن الإيراني الأسبق يكشف ملابسات مطاردة المتورطين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده
وزير الأمن الإيراني الأسبق يكشف ملابسات مطاردة المتورطين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده
سبوتنيك عربي
كشف محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق، اليوم الأربعاء، ملابسات مطاردة المتورطين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T16:46+0000
2024-11-27T16:46+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني "ميدل إيست نيوز"، اليوم الأربعاء، عن محمود علوي، أن العملاء الذين نجحوا في اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، كانوا دائما يتقدمون بـ "نصف ساعة" فقط على أجهزة الاستخبارات الإيرانية.وأوضح علوي أن هؤلاء العملاء قد "فروا جميعا"، وهي التصريحات التي أدلى بها على هامش حفل إطلاق كتاب "حياة الشهداء النووين" للباحث الإيراني أمير حسين نباتي.وقال الوزير الإيراني الأسبق: "كنا نمتلك معلومات عن هوية المنفذ والمصادر المتعلقة بالاغتيال سواء مرحلة الإعداد أو التنفيذ إلى الفرار خارج إيران، لكن في المقابل، وجدنا عدوا (عميل الموساد) يقظا ومتأهبا، إذ ترك المنفذ الموقع وخرج منه قبل أن نصل إليه بنصف ساعة".وأشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية، عرفت، آنذاك، بموقع المنفذ، ولكنها وصلته متأخرة نصف ساعة، بعدما غادر البلاد عبر كردستان إيران، حيث ظهرت صورته على كاميرات المراقبة الحدودية.وكانت النيابة العامة في إيران، أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2023، قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا في ملف اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.وتم اغتيال العالم النووي الإيراني بالرصاص وهو داخل سيارته برفقة زوجته، وكان خلفه عدد كبير من السيارات للحماية الأمنية وواحدة فقط أمامه.وبعد وقت قصير من وفاته، وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وكتب وزير الخارجية حينها محمد جواد ظريف، على "تويتر" (إكس) يقول "دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي".وكان الغرب يشتبه منذ وقت طويل، بأن فخري زاده هو العقل المدبر لبرنامج سري لصنع قنبلة نووية، فيما وصفته أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية لسنوات بأنه المسؤول الغامض عن برنامج سري للقنبلة الذرية أوقف عام 2003.
https://sarabic.ae/20241105/إيران-تصدر-حكما-بالإعدام-بحق-3-أشخاص-بتهمة-الضلوع-في-عملية-اغتيال-العالم-النووي-فخري-زاده-1094500295.html
https://sarabic.ae/20220925/إيران-تصدر-قرارا-بتجريم-14-شخصا-متورطا-في-اغتيال-العالم-النووي-محسن-فخري-زادة-1068218154.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_141:0:1918:1333_1920x0_80_0_0_0bc85ff9cff7ba2ae89581f810f8455e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

وزير الأمن الإيراني الأسبق يكشف ملابسات مطاردة المتورطين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

16:46 GMT 27.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
كشف محمود علوي، وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق، اليوم الأربعاء، ملابسات مطاردة المتورطين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
ونقل الموقع الإلكتروني "ميدل إيست نيوز"، اليوم الأربعاء، عن محمود علوي، أن العملاء الذين نجحوا في اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، كانوا دائما يتقدمون بـ "نصف ساعة" فقط على أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
إيران تصدر حكما بالإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة الضلوع في عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده
5 نوفمبر, 11:02 GMT
وأوضح علوي أن هؤلاء العملاء قد "فروا جميعا"، وهي التصريحات التي أدلى بها على هامش حفل إطلاق كتاب "حياة الشهداء النووين" للباحث الإيراني أمير حسين نباتي.
وقال الوزير الإيراني الأسبق: "كنا نمتلك معلومات عن هوية المنفذ والمصادر المتعلقة بالاغتيال سواء مرحلة الإعداد أو التنفيذ إلى الفرار خارج إيران، لكن في المقابل، وجدنا عدوا (عميل الموساد) يقظا ومتأهبا، إذ ترك المنفذ الموقع وخرج منه قبل أن نصل إليه بنصف ساعة".
وأشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية، عرفت، آنذاك، بموقع المنفذ، ولكنها وصلته متأخرة نصف ساعة، بعدما غادر البلاد عبر كردستان إيران، حيث ظهرت صورته على كاميرات المراقبة الحدودية.
وكانت النيابة العامة في إيران، أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2023، قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا في ملف اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
العالم النووي الإيراني الراحل محسن فخري زادة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
إيران تصدر قرارا بتجريم 14 شخصا متورطا في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة
25 سبتمبر 2022, 14:39 GMT
وتم اغتيال العالم النووي الإيراني بالرصاص وهو داخل سيارته برفقة زوجته، وكان خلفه عدد كبير من السيارات للحماية الأمنية وواحدة فقط أمامه.
وبعد وقت قصير من وفاته، وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وكتب وزير الخارجية حينها محمد جواد ظريف، على "تويتر" (إكس) يقول "دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي".
وكان الغرب يشتبه منذ وقت طويل، بأن فخري زاده هو العقل المدبر لبرنامج سري لصنع قنبلة نووية، فيما وصفته أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية لسنوات بأنه المسؤول الغامض عن برنامج سري للقنبلة الذرية أوقف عام 2003.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала