https://sarabic.ae/20241128/أوكرانيا-والولايات-المتحدة-تناقشان-خفض-سن-التعبئة-إلى-18-عاما-1095305533.html
أوكرانيا والولايات المتحدة تناقشان خفض سن التعبئة إلى 18 عاما
أوكرانيا والولايات المتحدة تناقشان خفض سن التعبئة إلى 18 عاما
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن أوكرانيا، في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، تناقش موضوع خفض سن التعبئة وعادة ما تبدأ مناقشة مسألة... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T19:16+0000
2024-11-28T19:16+0000
2024-11-28T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف تيخي، في تصريح خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أؤكد أن هذا الموضوع تمت مناقشته في المفاوضات. أستطيع أن أنفي أنه يسبب التوتر.. نعم، نحن نناقشه. وأود أن أقول إن أوكرانيا هي التي تبدأ عادة هذه المناقشات. نحن نبلغ شركاءنا بالديناميكيات".ومع ذلك، ذكر أنهم في كييف لا يعتبرون عدم كفاية حجم التعبئة هو المشكلة الرئيسية، لأن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما تسلّح به المواطنين المعبأين بالفعل.وفي سبتمبر/ أيلول، صرح نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي جونشارينكو، أن قيادة القوات البرية الأوكرانية تحظر بموجب توجيهاتها تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين كانوا يتمتعون في السابق بوضع "ذوي لياقة محدودة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأمريكية ستجبر القيادة الأوكرانية على خفض سن التعبئة إلى 18 عامًا.
https://sarabic.ae/20241128/القوات-الروسية-تستهدف-مواقع-للأسلحة-الغربية-التي-تستخدمها-قوات-كييف-ضد-روسيا-1095302347.html
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روسيا
أوكرانيا والولايات المتحدة تناقشان خفض سن التعبئة إلى 18 عاما
ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن أوكرانيا، في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، تناقش موضوع خفض سن التعبئة وعادة ما تبدأ مناقشة مسألة التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن واشنطن تدعو كييف إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً.
وأضاف تيخي، في تصريح خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أؤكد أن هذا الموضوع تمت مناقشته في المفاوضات. أستطيع أن أنفي أنه يسبب التوتر.. نعم، نحن نناقشه. وأود أن أقول إن أوكرانيا هي التي تبدأ عادة هذه المناقشات. نحن نبلغ شركاءنا بالديناميكيات".
وقال تيخي في مؤتمر صحفي: "لدينا حجم كبير من التعبئة في أوكرانيا، ثم نناقش هذا الأمر مع الشركاء، وهذا هو نفس الجزء من مناقشاتنا مثل موضوعات أخرى، مثل توفير الأسلحة والاستراتيجية والدفاع والعقوبات".
ومع ذلك، ذكر أنهم في كييف لا يعتبرون عدم كفاية حجم التعبئة هو المشكلة الرئيسية، لأن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما تسلّح به المواطنين المعبأين بالفعل.
وفي أبريل/ نيسان، وقع زيلينسكي قانونا يخفض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما.
وفي سبتمبر/ أيلول، صرح نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي جونشارينكو، أن قيادة القوات البرية الأوكرانية تحظر بموجب توجيهاتها تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين كانوا يتمتعون في السابق بوضع "ذوي لياقة محدودة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأمريكية ستجبر القيادة الأوكرانية على خفض سن التعبئة إلى 18 عامًا.