التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب

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بوتين: خطر استهداف الأسلحة الغربية لأراضينا ما زال قائما لكننا سنرد
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لقاء سبوتنيك
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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
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بلا قيود
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ملفات ساخنة
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29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
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ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
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59 د
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على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
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صدى الحياة
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30 د
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التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب
التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب
سبوتنيك عربي
تواصل التنظيمات الإرهابية المسلحة، لليوم الثاني على التوالي، هجومها الواسع على القرى والبلدات المحررة في ريفي حلب وإدلب، شمال غربي سوريا. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T12:25+0000
2024-11-28T12:25+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن خطوط التماس تشهد في هذه الأثناء عمليات كر وفرّ بين جنود الجيش السوري ومسلحي التنظيمات الإرهابية المسلحة على محاور عدة في ريفي المحافظتين.وبدأ الهجوم الإرهابي، فجر أمس، تزامنا مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودشنته المجموعات الإرهابية بعدد من الهجمات الانتحارية بالمفخخات نفذها مقاتلون أجانب مما يسمى "العصائب الحمر".وتشهد المنطقة معارك طاحنة تزامنا مع غارات جوية مكثفة نفذها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، مستهدفا أرتال المجموعات المسلحة القادمة من عمق معقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب، ومن عمق مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف حلب الشمالي.وعلى جبهة إدلب، استغلت المجموعات الإرهابية المسلحة سوء الأحوال الجوية في ريف إدلب الجنوبي لمهاجمة مواقع للجيش السوري بهدف مشاغلته على جبهة حلب، فيما ما تزال المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة على محاور (داديخ) و(كفر بطيخ) في الريف الشرقي، دون استقرار في خارطة السيطرة حتى اللحظة.تصويت... برأيك ما هو سبب توقيت الهجمات الإرهابية شمال حلب السورية؟
https://sarabic.ae/20241128/وزارة-الدفاع-السورية-الجيش-يرد-على-الهجوم-في-حلب-وإدلب-ويكبد-الإرهابيين-خسائر-فادحة-1095272820.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

التنظيمات الإرهابية تواصل هجماتها على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب

12:25 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Ali Hashemمسلحو "جبهة النصرة" يجتاحون مدينة عفرين الاستراتيجية شمال غربي سوريا
مسلحو جبهة النصرة يجتاحون مدينة عفرين الاستراتيجية شمال غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
تواصل التنظيمات الإرهابية المسلحة، لليوم الثاني على التوالي، هجومها الواسع على القرى والبلدات المحررة في ريفي حلب وإدلب، شمال غربي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن خطوط التماس تشهد في هذه الأثناء عمليات كر وفرّ بين جنود الجيش السوري ومسلحي التنظيمات الإرهابية المسلحة على محاور عدة في ريفي المحافظتين.
وبدأ الهجوم الإرهابي، فجر أمس، تزامنا مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودشنته المجموعات الإرهابية بعدد من الهجمات الانتحارية بالمفخخات نفذها مقاتلون أجانب مما يسمى "العصائب الحمر".
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن وحدات الجيش السوري أخلت مواقعها المتقدمة على خطوط التماس في ريف حلب الشرقي، لتتحصن ضمن مواقع أكثر قدرة دفاعية على النسق الثاني من خط التماس.
الجيش السوري يبدأ عملية التمشيط في ريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
وزارة الدفاع السورية: الجيش يرد على الهجوم في حلب وإدلب ويكبد الإرهابيين خسائر فادحة
08:14 GMT
وتشهد المنطقة معارك طاحنة تزامنا مع غارات جوية مكثفة نفذها الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، مستهدفا أرتال المجموعات المسلحة القادمة من عمق معقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب، ومن عمق مناطق سيطرة الجيش التركي في ريف حلب الشمالي.
كما دك الطيران الحربي خطوط إمداد المجموعات المسلحة ومستودعات ومقار جبلية محصنة على محاور ريف حلب الغربي، وإدلب الجنوبي والشرقي.
وعلى جبهة إدلب، استغلت المجموعات الإرهابية المسلحة سوء الأحوال الجوية في ريف إدلب الجنوبي لمهاجمة مواقع للجيش السوري بهدف مشاغلته على جبهة حلب، فيما ما تزال المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة على محاور (داديخ) و(كفر بطيخ) في الريف الشرقي، دون استقرار في خارطة السيطرة حتى اللحظة.
تصويت... برأيك ما هو سبب توقيت الهجمات الإرهابية شمال حلب السورية؟
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMT
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