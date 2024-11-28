https://sarabic.ae/20241128/العثور-على-مادة-غريبة-في-إناء-أثري-مصري-عمره-أكثر-من-ألفي-عام--1095291080.html

العثور على مادة غريبة في إناء أثري مصري عمره أكثر من ألفي عام

العثور على مادة غريبة في إناء أثري مصري عمره أكثر من ألفي عام

سبوتنيك عربي

أكدت دراسة حديثة أجريت على إناء شرب خزفي، عمره 2200 عام، ما اشتبه به علماء الآثار منذ فترة طويلة حول أسرار ممارسات المصريين القدماء، حيث قدم دليلا على استخدام... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T13:36+0000

2024-11-28T13:36+0000

2024-11-28T13:41+0000

مجتمع

علوم

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للمرة الأولى، اكتشف العلماء بقايا عضوية من نباتات مخدرة داخل قطعة أثرية مصرية قديمة، كانت تحتوي ذات يوم على مهدئ فاكهي مخمر، محلى بالعسل، وملون بعرق السوس، ومشبع عمدًا بسوائل بشرية، وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.لم يعرف الخبراء ما إذا كانت هذه الأكواب تُستخدم في الحياة اليومية، أو لأغراض دينية، أو في طقوس سحرية.يأمل الباحثون في تحليل المزيد من أوعية "بس" بطرق مماثلة. عندها فقط سنفهم عدد المرات التي تم فيها استهلاك الكوكتيلات المهلوسة في مصر القديمة ولماذا، وفقا للدراسة.

https://sarabic.ae/20241128/العلماء-يبتكرون-طريقة-منزلية-بسيطة-للتخلص-من-جزيئات-البلاستيك-في-مياه-الشرب-1095274304.html

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