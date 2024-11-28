https://sarabic.ae/20241128/العثور-على-مادة-غريبة-في-إناء-أثري-مصري-عمره-أكثر-من-ألفي-عام--1095291080.html
العثور على مادة غريبة في إناء أثري مصري عمره أكثر من ألفي عام
العثور على مادة غريبة في إناء أثري مصري عمره أكثر من ألفي عام
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة حديثة أجريت على إناء شرب خزفي، عمره 2200 عام، ما اشتبه به علماء الآثار منذ فترة طويلة حول أسرار ممارسات المصريين القدماء، حيث قدم دليلا على استخدام... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T13:36+0000
2024-11-28T13:36+0000
2024-11-28T13:41+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095290761_155:0:893:415_1920x0_80_0_0_b69d087829988f06c41a451ae6d3f722.jpg
للمرة الأولى، اكتشف العلماء بقايا عضوية من نباتات مخدرة داخل قطعة أثرية مصرية قديمة، كانت تحتوي ذات يوم على مهدئ فاكهي مخمر، محلى بالعسل، وملون بعرق السوس، ومشبع عمدًا بسوائل بشرية، وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.لم يعرف الخبراء ما إذا كانت هذه الأكواب تُستخدم في الحياة اليومية، أو لأغراض دينية، أو في طقوس سحرية.يأمل الباحثون في تحليل المزيد من أوعية "بس" بطرق مماثلة. عندها فقط سنفهم عدد المرات التي تم فيها استهلاك الكوكتيلات المهلوسة في مصر القديمة ولماذا، وفقا للدراسة.
https://sarabic.ae/20241128/العلماء-يبتكرون-طريقة-منزلية-بسيطة-للتخلص-من-جزيئات-البلاستيك-في-مياه-الشرب-1095274304.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095290761_247:0:800:415_1920x0_80_0_0_2fefba10e81d4ddca91323dfa7151989.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
العثور على مادة غريبة في إناء أثري مصري عمره أكثر من ألفي عام
13:36 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 13:41 GMT 28.11.2024)
أكدت دراسة حديثة أجريت على إناء شرب خزفي، عمره 2200 عام، ما اشتبه به علماء الآثار منذ فترة طويلة حول أسرار ممارسات المصريين القدماء، حيث قدم دليلا على استخدام المصريين القدماء مزيجا غريبا من "المواد المهلوسة" والنباتات الطبية في طقوسهم.
للمرة الأولى، اكتشف العلماء بقايا عضوية من نباتات مخدرة داخل قطعة أثرية مصرية قديمة، كانت تحتوي ذات يوم على مهدئ فاكهي مخمر، محلى بالعسل، وملون بعرق السوس، ومشبع عمدًا بسوائل بشرية، وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.
يقول عالم الآثار ديفيد تاناسي، من جامعة جنوب فلوريدا: "لا يوجد بحث في أي مكان وجد ما وجدناه في هذه الدراسة".
يقول برانكو فان أوبن، أمين الفن اليوناني والروماني
في متحف تامبا للفنون: "منذ فترة طويلة جدًا، كان علماء المصريات يتكهنون بشأن استخدامات الأكواب التي تحمل رأس "الإله بس"، وأي نوع من المشروبات، مثل الماء المقدس، أو الحليب، أو النبيذ، أو البيرة".
لم يعرف الخبراء ما إذا كانت هذه الأكواب تُستخدم في الحياة اليومية، أو لأغراض دينية، أو في طقوس سحرية.
يأمل الباحثون في تحليل المزيد من أوعية "بس" بطرق مماثلة. عندها فقط سنفهم عدد المرات التي تم فيها استهلاك الكوكتيلات المهلوسة في مصر القديمة ولماذا، وفقا للدراسة.