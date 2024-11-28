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ثاني أيام وقف إطلاق النار... قصف مدفعي إسرئيلي على جنوب لبنان
ثاني أيام وقف إطلاق النار... قصف مدفعي إسرئيلي على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ساحة بلدة الطيبة، وبلدة الخيام وسهل مرجعيون بالقذائف المدفعية، في ثاني أيام وقف إطلاق النار مع "حزب الله". 28.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إنه "سمع أيضا رشقات رشاشة في الخيام"، مشيرا إلى أن هناك "قصف مدفعي إسرائيلي حدث في بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية، فيما حلّق طيران الاستطلاع فوق قرى قضائي بنت جبيل وصور جنوب لبنان.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيز التنفيذ، بحلول الساعة الرابعة من فجر أمس الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان. ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241128/الباحثة-لور-أبو-خليل-لـسبوتنيك-إسرائيل-لم-تستطع-سلب-لبنان-سيادته-واحتلال-أراضيه-1095277995.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ثاني أيام وقف إطلاق النار... قصف مدفعي إسرئيلي على جنوب لبنان

10:36 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 10:39 GMT 28.11.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من داخل بلدة الخيام جنوبي لبنان، توثق حجم الدمار الذي خلّفته القوات الإسرائيلية في البنية التحتية للبلدة والممتلكات المدنية فيها.
مشاهد من داخل بلدة الخيام جنوبي لبنان، توثق حجم الدمار الذي خلّفته القوات الإسرائيلية في البنية التحتية للبلدة والممتلكات المدنية فيها. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ساحة بلدة الطيبة، وبلدة الخيام وسهل مرجعيون بالقذائف المدفعية، في ثاني أيام وقف إطلاق النار مع "حزب الله".
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إنه "سمع أيضا رشقات رشاشة في الخيام"، مشيرا إلى أن هناك "قصف مدفعي إسرائيلي حدث في بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية، فيما حلّق طيران الاستطلاع فوق قرى قضائي بنت جبيل وصور جنوب لبنان.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
الباحثة لور أبو خليل لـ"سبوتنيك": إسرائيل لم تستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه
09:30 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيز التنفيذ، بحلول الساعة الرابعة من فجر أمس الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701، الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
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