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بوتين يعلن بدء الإنتاج التسلسلي للنظام الصاروخي الفرط الصوتي "أوريشنك"
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مساحة حرة
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29 د
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117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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183 د
ملفات ساخنة
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09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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11:03 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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الباحثة لور أبو خليل لـ"سبوتنيك": إسرائيل لم تستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه
الباحثة لور أبو خليل لـ"سبوتنيك": إسرائيل لم تستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه
سبوتنيك عربي
رأت الدكتورة لور أبو خليل، أستاذة السياسة العامة والاستراتيجيا في الجامعة اللبنانية، أن "حزب الله" دفع أثماناً غاليةً وأكبر بكثير من الجبهات الأخرى على صعيد... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T09:30+0000
2024-11-28T09:30+0000
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الدكتورة أبو خليل وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم أُجبر على وقف إطلاق النار وحدد أهدافه ومنها إعادة تسليح وترميم جيشه، مؤكدة أن المقاومة لم تنهزم وتمكنت من إعادة ترميم نفسها، لافتةً إلى أنه يجب استكمال العمل المقاوم بتوثيق جرائم الجيش الإسرائيلي.وفي الحديث عن السيادة اللبنانية والخسارة، أكدت الدكتورة أبو خليل أن الإسرائيلي لم يستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه وتنفيذ مشاريعه الاستيطانية في الجنوب اللبناني، وفي النهاية المقاومة ألزمت وأجبرت إسرائيل على التفاوض والوصول إلى هذا الاتفاق.وقالت الدكتورة أبو خليل إن "التجمّع الأكاديمي بالاشتراك مع الجامعة اللبنانية يقوم بلقاءات مع مفكرين للتوصل إلى "لوبي" لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وإظهارها إلى العالم، خصوصا أن "اللوبي الصهيوني" لم يستسلم ويريد استكمال مخططاته التوسعية وأولها الضفة الغربية".وأكدت أنه بات بين يديهم وثائق عن الإبادة الجماعية وإبادة المكان التي تُعد نوعا من السياسات التهجيرية الإبادية التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة، ولذلك نحن في التجمع الأكاديمي نتجه نحو مرحلة جديدة والتي هي لها علاقة بالمقاومة الفكرية والمقاومة في الكلمة.يذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ، يوم أمس الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم... صورقائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة
https://sarabic.ae/20241127/أرقام-عن-تكلفة-الحرب-على-لبنان-وإسرائيل-1095239996.html
https://sarabic.ae/20241127/وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ما-الخطوات-المقبلة-وضمانات-الالتزام-بها-من-الطرفين-1095264408.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك

الباحثة لور أبو خليل لـ"سبوتنيك": إسرائيل لم تستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه

09:30 GMT 28.11.2024
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جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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رأت الدكتورة لور أبو خليل، أستاذة السياسة العامة والاستراتيجيا في الجامعة اللبنانية، أن "حزب الله" دفع أثماناً غاليةً وأكبر بكثير من الجبهات الأخرى على صعيد العتاد والقيادات، معتبرةً أن جميع الدول وقفت بوجه المقاومة ولكن الميدان هو من أخذ وأوصل إلى هذه المفاوضات.
الدكتورة أبو خليل وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم أُجبر على وقف إطلاق النار وحدد أهدافه ومنها إعادة تسليح وترميم جيشه، مؤكدة أن المقاومة لم تنهزم وتمكنت من إعادة ترميم نفسها، لافتةً إلى أنه يجب استكمال العمل المقاوم بتوثيق جرائم الجيش الإسرائيلي.
وفي الحديث عن السيادة اللبنانية والخسارة، أكدت الدكتورة أبو خليل أن الإسرائيلي لم يستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه وتنفيذ مشاريعه الاستيطانية في الجنوب اللبناني، وفي النهاية المقاومة ألزمت وأجبرت إسرائيل على التفاوض والوصول إلى هذا الاتفاق.
أرقام عن تكلفة الحرب على لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
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أرقام كلفة الحرب على لبنان وإسرائيل
أمس, 11:35 GMT

وشددت على أن انتصار المقاومة في الميدان وصمودها، أدت إلى خسارة الإسرائيلي عدد كبير من العناصر بالجيش، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل، وهذه الأسباب أجبرت نتنياهو على الذهاب إلى المفاوضات، لافتةً إلى أن المستوطنين في الشمال فقدوا عنصر الأمان وليس لديهم ثقة بنتنياهو.

وقالت الدكتورة أبو خليل إن "التجمّع الأكاديمي بالاشتراك مع الجامعة اللبنانية يقوم بلقاءات مع مفكرين للتوصل إلى "لوبي" لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وإظهارها إلى العالم، خصوصا أن "اللوبي الصهيوني" لم يستسلم ويريد استكمال مخططاته التوسعية وأولها الضفة الغربية".
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أمس, 18:15 GMT
وأكدت أنه بات بين يديهم وثائق عن الإبادة الجماعية وإبادة المكان التي تُعد نوعا من السياسات التهجيرية الإبادية التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة، ولذلك نحن في التجمع الأكاديمي نتجه نحو مرحلة جديدة والتي هي لها علاقة بالمقاومة الفكرية والمقاومة في الكلمة.
يذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ، يوم أمس الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم... صور
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