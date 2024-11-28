https://sarabic.ae/20241128/الباحثة-لور-أبو-خليل-لـسبوتنيك-إسرائيل-لم-تستطع-سلب-لبنان-سيادته-واحتلال-أراضيه-1095277995.html

الباحثة لور أبو خليل لـ"سبوتنيك": إسرائيل لم تستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه

الباحثة لور أبو خليل لـ"سبوتنيك": إسرائيل لم تستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه

سبوتنيك عربي

رأت الدكتورة لور أبو خليل، أستاذة السياسة العامة والاستراتيجيا في الجامعة اللبنانية، أن "حزب الله" دفع أثماناً غاليةً وأكبر بكثير من الجبهات الأخرى على صعيد... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T09:30+0000

2024-11-28T09:30+0000

2024-11-28T09:30+0000

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الدكتورة أبو خليل وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم أُجبر على وقف إطلاق النار وحدد أهدافه ومنها إعادة تسليح وترميم جيشه، مؤكدة أن المقاومة لم تنهزم وتمكنت من إعادة ترميم نفسها، لافتةً إلى أنه يجب استكمال العمل المقاوم بتوثيق جرائم الجيش الإسرائيلي.وفي الحديث عن السيادة اللبنانية والخسارة، أكدت الدكتورة أبو خليل أن الإسرائيلي لم يستطع سلب لبنان سيادته واحتلال أراضيه وتنفيذ مشاريعه الاستيطانية في الجنوب اللبناني، وفي النهاية المقاومة ألزمت وأجبرت إسرائيل على التفاوض والوصول إلى هذا الاتفاق.وقالت الدكتورة أبو خليل إن "التجمّع الأكاديمي بالاشتراك مع الجامعة اللبنانية يقوم بلقاءات مع مفكرين للتوصل إلى "لوبي" لتوثيق الجرائم الإسرائيلية وإظهارها إلى العالم، خصوصا أن "اللوبي الصهيوني" لم يستسلم ويريد استكمال مخططاته التوسعية وأولها الضفة الغربية".وأكدت أنه بات بين يديهم وثائق عن الإبادة الجماعية وإبادة المكان التي تُعد نوعا من السياسات التهجيرية الإبادية التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة، ولذلك نحن في التجمع الأكاديمي نتجه نحو مرحلة جديدة والتي هي لها علاقة بالمقاومة الفكرية والمقاومة في الكلمة.يذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ، يوم أمس الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم... صورقائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة

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