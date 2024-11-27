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"يونيفيل" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني
"يونيفيل" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، مؤكدة استعداها للتعاون مع كافة... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T15:37+0000
2024-11-27T15:37+0000
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وجاء في بيان الـ"يونيفيل": "ترحّب اليونيفيل بإعلان وقف الأعمال العدائية والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام، سوف نتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار".وحثت اليونيفيل كافة الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل نصّاً وروحاً.وأوضحت أن قوات حفظ السلام على أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الجديدة وفي تنفيذهما للقرار.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تنظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذه.وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومتهوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل, العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل, العالم, العالم العربي

"يونيفيل" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني

15:37 GMT 27.11.2024
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، مؤكدة استعداها للتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاح هذا الخطوة.
وجاء في بيان الـ"يونيفيل": "ترحّب اليونيفيل بإعلان وقف الأعمال العدائية والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام، سوف نتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار".
وحثت اليونيفيل كافة الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل نصّاً وروحاً.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
روسيا تعلق على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان حول وقف إطلاق النار
14:44 GMT
وأوضحت أن قوات حفظ السلام على أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الجديدة وفي تنفيذهما للقرار.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تنظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذه.

ووفقا لخطة التسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يشغل الجيش اللبناني خلال الستين يوما المقبلة مناطق في جنوب البلاد، ويجب سحب قوات "حزب الله" والبنية التحتية شمال نهر الليطاني، الذي يمتد إلى مناطق مختلفة نحو 20- 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وخلال هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي الدولة المجاورة.

وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومته
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
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