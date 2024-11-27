https://sarabic.ae/20241127/يونيفيل-ترحب-بإعلان-وقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وحزب-الله-اللبناني-1095260177.html

"يونيفيل" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني

"يونيفيل" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني

سبوتنيك عربي

رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، مؤكدة استعداها للتعاون مع كافة... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T15:37+0000

2024-11-27T15:37+0000

2024-11-27T15:37+0000

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وجاء في بيان الـ"يونيفيل": "ترحّب اليونيفيل بإعلان وقف الأعمال العدائية والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام، سوف نتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار".وحثت اليونيفيل كافة الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل نصّاً وروحاً.وأوضحت أن قوات حفظ السلام على أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الجديدة وفي تنفيذهما للقرار.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تنظر بإيجابية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بتنفيذه.وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومتهوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين

https://sarabic.ae/20241127/روسيا-تعلق-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-حول-وقف-إطلاق-النار-1095258165.html

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لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل, العالم, العالم العربي