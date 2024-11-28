https://sarabic.ae/20241128/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-اتفاق-لبنان-هزيمة-استراتيجية-لإسرائيل-وقد-ينهي-الحرب-في-غزة-1095270402.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة

قائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يشكل هزيمة استراتيجية و"مذلة" لإسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق يمكن أن يؤدي... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T05:24+0000

2024-11-28T05:24+0000

2024-11-28T05:24+0000

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وقال سلامي، اليوم الخميس، في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، نقلتها لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، : "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، يشكل هزيمة استراتيجية ومذلة للكيان الصهيوني، الذي لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه، وآماله الشريرة في الحرب ضد حزب الله، بل ويمكن أن يشكل بداية وقف إطلاق النار ونهاية للحرب في غزة".وأردف: "النصر الكبير للمقاومة الإسلامية وحزب الله الأبي في لبنان، والذي تحقق بهزيمة النظام الصهيوني، وعدم تحقيق أهدافه الشريرة في لبنان، الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة، وفرض وقف إطلاق النار على النظام المزيف، أهنئ سيادتكم حكومة وشعبًا، وخاصة مقاتلي حزب الله الغيورين والشجعان". ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.إصابة مراسل "سبوتنيك" في لبنان خلال تعرض مجموعة صحفيين لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي

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