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الخارجية الروسية تكشف عن إرسال موسكو إشارات تحذير لواشنطن حول توسيع رقعة هجمات "أتاكمس"
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قائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة
قائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يشكل هزيمة استراتيجية و"مذلة" لإسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق يمكن أن يؤدي... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T05:24+0000
2024-11-28T05:24+0000
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وقال سلامي، اليوم الخميس، في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، نقلتها لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، : "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، يشكل هزيمة استراتيجية ومذلة للكيان الصهيوني، الذي لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه، وآماله الشريرة في الحرب ضد حزب الله، بل ويمكن أن يشكل بداية وقف إطلاق النار ونهاية للحرب في غزة".وأردف: "النصر الكبير للمقاومة الإسلامية وحزب الله الأبي في لبنان، والذي تحقق بهزيمة النظام الصهيوني، وعدم تحقيق أهدافه الشريرة في لبنان، الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة، وفرض وقف إطلاق النار على النظام المزيف، أهنئ سيادتكم حكومة وشعبًا، وخاصة مقاتلي حزب الله الغيورين والشجعان". ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.إصابة مراسل "سبوتنيك" في لبنان خلال تعرض مجموعة صحفيين لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
https://sarabic.ae/20241128/هوكشتاين-يقول-إن-الولايات-المتحدة-لن-تنشر-قوات-قتالية-في-جنوب-لبنان-1095269747.html
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قائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة

05:24 GMT 28.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
 قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يشكل هزيمة استراتيجية و"مذلة" لإسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال سلامي، اليوم الخميس، في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، نقلتها لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، : "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، يشكل هزيمة استراتيجية ومذلة للكيان الصهيوني، الذي لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه، وآماله الشريرة في الحرب ضد حزب الله، بل ويمكن أن يشكل بداية وقف إطلاق النار ونهاية للحرب في غزة".
وأردف: "النصر الكبير للمقاومة الإسلامية وحزب الله الأبي في لبنان، والذي تحقق بهزيمة النظام الصهيوني، وعدم تحقيق أهدافه الشريرة في لبنان، الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة، وفرض وقف إطلاق النار على النظام المزيف، أهنئ سيادتكم حكومة وشعبًا، وخاصة مقاتلي حزب الله الغيورين والشجعان".
المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين بعد لقاءه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
هوكشتاين يقول إن الولايات المتحدة لن تنشر قوات قتالية في جنوب لبنان
03:44 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
بايدن يدفع نتنياهو نحو اتفاق وقف إطلاق نار جزئي في غزة لإطلاق عدد من الرهائن
04:01 GMT
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701 الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.
وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.
إصابة مراسل "سبوتنيك" في لبنان خلال تعرض مجموعة صحفيين لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
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