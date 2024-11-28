https://sarabic.ae/20241128/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-اتفاق-لبنان-هزيمة-استراتيجية-لإسرائيل-وقد-ينهي-الحرب-في-غزة-1095270402.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة
قائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يشكل هزيمة استراتيجية و"مذلة" لإسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق يمكن أن يؤدي... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T05:24+0000
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وقال سلامي، اليوم الخميس، في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، نقلتها لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، : "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، يشكل هزيمة استراتيجية ومذلة للكيان الصهيوني، الذي لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه، وآماله الشريرة في الحرب ضد حزب الله، بل ويمكن أن يشكل بداية وقف إطلاق النار ونهاية للحرب في غزة".وأردف: "النصر الكبير للمقاومة الإسلامية وحزب الله الأبي في لبنان، والذي تحقق بهزيمة النظام الصهيوني، وعدم تحقيق أهدافه الشريرة في لبنان، الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة، وفرض وقف إطلاق النار على النظام المزيف، أهنئ سيادتكم حكومة وشعبًا، وخاصة مقاتلي حزب الله الغيورين والشجعان". ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.إصابة مراسل "سبوتنيك" في لبنان خلال تعرض مجموعة صحفيين لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
https://sarabic.ae/20241128/هوكشتاين-يقول-إن-الولايات-المتحدة-لن-تنشر-قوات-قتالية-في-جنوب-لبنان-1095269747.html
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قائد الحرس الثوري الإيراني: اتفاق لبنان هزيمة استراتيجية لإسرائيل وقد ينهي الحرب في غزة
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يشكل هزيمة استراتيجية و"مذلة" لإسرائيل، معتبرًا أن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال سلامي، اليوم الخميس، في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، نقلتها لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، : "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، يشكل هزيمة استراتيجية ومذلة للكيان الصهيوني، الذي لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه، وآماله الشريرة في الحرب ضد حزب الله، بل ويمكن أن يشكل بداية وقف إطلاق النار ونهاية للحرب في غزة".
وأردف: "النصر الكبير للمقاومة الإسلامية وحزب الله الأبي في لبنان، والذي تحقق بهزيمة النظام الصهيوني، وعدم تحقيق أهدافه الشريرة في لبنان، الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة، وفرض وقف إطلاق النار على النظام المزيف، أهنئ سيادتكم حكومة وشعبًا، وخاصة مقاتلي حزب الله الغيورين والشجعان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، بتوقيت بيروت وتل أبيب، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
كما أشار إلى اتخاذ كل من الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي الإجراءات اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701 الذي كان أنهى الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لقطاع غزة.
وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.