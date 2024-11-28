https://sarabic.ae/20241128/من-هو-شبيه-صلاح-الذي-ظهر-في-مدرجات-آنفيلد؟-1095287036.html

من هو شبيه صلاح الذي ظهر في مدرجات "آنفيلد"؟

من هو شبيه صلاح الذي ظهر في مدرجات "آنفيلد"؟

سبوتنيك عربي

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مقطعا يظهر شخصا يشبه إلى حد كبير نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، حيث لفت هذا الشخص الأنظار خلال حضوره في مقصورة... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T11:00+0000

2024-11-28T11:00+0000

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مجتمع

رياضة

منوعات

اللاعب محمد صلاح

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وأوضح موقع "إرم نيوز" إن شبيه صلاح الذي ظهر بالمدرجات رفقة زوجة صلاح وابنته هو شقيقه، نصر صلاح، وقد ظهر متفاعلًا بشكل كبير مع ركلة الجزاء التي أهدرها صلاح في مواجهة ريال مدريد، مساء الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.بدت علامات الحسرة على وجه شقيق صلاح وزوجته وابنته عندما أهدر نجم "الريدز" ركلة جزاء لمصلحة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالنسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.يشار إلى أن محمد صلاح كان قد حصل على ركلة جزاء بعد مرور رائع من ميندي مدافع الريال وتصدى للتسديد، إلا أنه أهدر الكرة بطريقة غريبة بعد ارتطام الكرة في القائم، وانتشر المقطع عبر كافة المنصات ليتساءل الجمهور حول من يكون شبيه صلاح، الذي ظهر في المدرجات ويشبهه لهذه الدرجة.يذكر أن نصر صلاح، شقيق النجم المصري، كان له ظهور شهير مع محمد صلاح، خلال حفل زفاف نصر الذي أقيم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث حضر وقتها نجم ليفربول للانضمام لمعسكر منتخب مصر، ليستغل هذا الأمر ويحضر حفل زفاف شقيقه.وواصل ليفربول حملته الأوروبية بالعلامة الكاملة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في لقاء أقيم على أنفيلد، وللمرة الأولى يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

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سبوتنيك عربي

رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح