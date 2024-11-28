أطرف الصور لهذا الأسبوع

موظف يرتدي زي الباندا العملاقة، ويمازح الزوار خلال عرض "شركاء الباندا العالميين 2024" في تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان، الصين.
موظف يرتدي زي الباندا العملاقة، ويمازح الزوار خلال عرض "شركاء الباندا العالميين 2024" في تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان، الصين.
لقطة طريفة لطائر يحلق من فوق تمثال في بوخارست، رومانيا.
لقطة طريفة لطائر يحلق من فوق تمثال في بوخارست، رومانيا.
جماهير تقوم بنفخ عوامة على شكل شخصية من سلسلة أفلام "مينيونز" استعدادًا للمشاركة في عرض "موكب عيد الشكر" في نيويورك، الولايات المتحدة.
جماهير تقوم بنفخ عوامة على شكل شخصية من سلسلة أفلام "مينيونز" استعدادًا للمشاركة في عرض "موكب عيد الشكر" في نيويورك، الولايات المتحدة.
سناجب تلعب في أحد أيام الخريف، في حديقة سيغمينلر في أنقرة، تركيا.
سناجب تلعب في أحد أيام الخريف، في حديقة سيغمينلر في أنقرة، تركيا.
لقطة طريفة لشخص يرتدي زي المهرج، وهو يدلي بصوته خلال الجولة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، في سانتياغو، تشيلي.
لقطة طريفة لشخص يرتدي زي المهرج، وهو يدلي بصوته خلال الجولة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، في سانتياغو، تشيلي.
مشهد جميل للمدرب فلاديمير ماسلوف، مع الفقمة ميشا، في حوض السمك بريمورسكي في فلاديفوستوك، خلال عرض احتفالا بـ"يوم الفقمة" في روسيا.
مشهد جميل للمدرب فلاديمير ماسلوف، مع الفقمة ميشا، في حوض السمك بريمورسكي في فلاديفوستوك، خلال عرض احتفالا بـ"يوم الفقمة" في روسيا.
لقطة طريفة لآندي دالتون، لاعب الوسط في فريق كارولينا بانثرز، وهو ينفخ لبانا أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم أمريكية، ضد فريق كانساس سيتي تشيفز، في نورث كارولينا.
لقطة طريفة لآندي دالتون، لاعب الوسط في فريق كارولينا بانثرز، وهو ينفخ لبانا أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم أمريكية، ضد فريق كانساس سيتي تشيفز، في نورث كارولينا.
زوار جبل بروكن في ألمانيا يواجهون العاصفة، على الرغم من التحذيرات من الطقس السيئ.
زوار جبل بروكن في ألمانيا يواجهون العاصفة، على الرغم من التحذيرات من الطقس السيئ.
مشهد جميل لخيول أيسلندية تلعب في مزرعة لتربية الخيول، في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا.
مشهد جميل لخيول أيسلندية تلعب في مزرعة لتربية الخيول، في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا.