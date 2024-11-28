أطرف الصور لهذا الأسبوع

© Sputnik . Vitaliy Ankov

مشهد جميل للمدرب فلاديمير ماسلوف، مع الفقمة ميشا، في حوض السمك بريمورسكي في فلاديفوستوك، خلال عرض احتفالا بـ"يوم الفقمة" في روسيا.