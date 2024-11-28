أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

10:40 GMT 28.11.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Getty Images / VCG/Chengdu Economic Daily

موظف يرتدي زي الباندا العملاقة، ويمازح الزوار خلال عرض "شركاء الباندا العالميين 2024" في تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان، الصين.

موظف يرتدي زي الباندا العملاقة، ويمازح الزوار خلال عرض &quot;شركاء الباندا العالميين 2024&quot; في تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Chengdu Economic Daily

موظف يرتدي زي الباندا العملاقة، ويمازح الزوار خلال عرض "شركاء الباندا العالميين 2024" في تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان، الصين.

© AP Photo / Andreea Alexandru

لقطة طريفة لطائر يحلق من فوق تمثال في بوخارست، رومانيا.

لقطة طريفة لطائر يحلق من فوق تمثال في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andreea Alexandru

لقطة طريفة لطائر يحلق من فوق تمثال في بوخارست، رومانيا.

© AP Photo / Seth Wenig

جماهير تقوم بنفخ عوامة على شكل شخصية من سلسلة أفلام "مينيونز" استعدادًا للمشاركة في عرض "موكب عيد الشكر" في نيويورك، الولايات المتحدة.

جماهير تقوم بنفخ عوامة على شكل شخصية من سلسلة أفلام &quot;مينيونز&quot; استعدادًا للمشاركة في عرض &quot;موكب عيد الشكر&quot; في نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Seth Wenig

جماهير تقوم بنفخ عوامة على شكل شخصية من سلسلة أفلام "مينيونز" استعدادًا للمشاركة في عرض "موكب عيد الشكر" في نيويورك، الولايات المتحدة.

© Getty Images / Anadolu/Yagiz Demirkaya

سناجب تلعب في أحد أيام الخريف، في حديقة سيغمينلر في أنقرة، تركيا.

سناجب تلعب في أحد أيام الخريف، في حديقة سيغمينلر في أنقرة، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Yagiz Demirkaya

سناجب تلعب في أحد أيام الخريف، في حديقة سيغمينلر في أنقرة، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Lucas Aguayo Araos

لقطة طريفة لشخص يرتدي زي المهرج، وهو يدلي بصوته خلال الجولة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، في سانتياغو، تشيلي.

لقطة طريفة لشخص يرتدي زي المهرج، وهو يدلي بصوته خلال الجولة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، في سانتياغو، تشيلي. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Lucas Aguayo Araos

لقطة طريفة لشخص يرتدي زي المهرج، وهو يدلي بصوته خلال الجولة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، في سانتياغو، تشيلي.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد جميل للمدرب فلاديمير ماسلوف، مع الفقمة ميشا، في حوض السمك بريمورسكي في فلاديفوستوك، خلال عرض احتفالا بـ"يوم الفقمة" في روسيا.

مشهد جميل للمدرب فلاديمير ماسلوف، مع الفقمة ميشا، في حوض السمك بريمورسكي في فلاديفوستوك، خلال عرض احتفالا بـ&quot;يوم الفقمة&quot; في روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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مشهد جميل للمدرب فلاديمير ماسلوف، مع الفقمة ميشا، في حوض السمك بريمورسكي في فلاديفوستوك، خلال عرض احتفالا بـ"يوم الفقمة" في روسيا.

© AP Photo / Peter Joneleit

لقطة طريفة لآندي دالتون، لاعب الوسط في فريق كارولينا بانثرز، وهو ينفخ لبانا أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم أمريكية، ضد فريق كانساس سيتي تشيفز، في نورث كارولينا.

لقطة طريفة لآندي دالتون، لاعب الوسط في فريق كارولينا بانثرز، وهو ينفخ لبانا أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم أمريكية، ضد فريق كانساس سيتي تشيفز، في نورث كارولينا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Peter Joneleit

لقطة طريفة لآندي دالتون، لاعب الوسط في فريق كارولينا بانثرز، وهو ينفخ لبانا أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم أمريكية، ضد فريق كانساس سيتي تشيفز، في نورث كارولينا.

© Getty Images / Picture alliance/Matthias Bein

زوار جبل بروكن في ألمانيا يواجهون العاصفة، على الرغم من التحذيرات من الطقس السيئ.

زوار جبل بروكن في ألمانيا يواجهون العاصفة، على الرغم من التحذيرات من الطقس السيئ. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Matthias Bein

زوار جبل بروكن في ألمانيا يواجهون العاصفة، على الرغم من التحذيرات من الطقس السيئ.

© AP Photo / Michael Probst

مشهد جميل لخيول أيسلندية تلعب في مزرعة لتربية الخيول، في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا.

مشهد جميل لخيول أيسلندية تلعب في مزرعة لتربية الخيول، في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

مشهد جميل لخيول أيسلندية تلعب في مزرعة لتربية الخيول، في ويرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا.

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