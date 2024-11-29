https://sarabic.ae/20241129/إثيوبيا-تكشف-عن-إنجاز-عسكري-مهم-وتكشف-عن-هدفها-الأول-1095339964.html

إثيوبيا تكشف عن "إنجاز عسكري مهم" وتكشف عن هدفها الأول

إثيوبيا تكشف عن "إنجاز عسكري مهم" وتكشف عن هدفها الأول

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن إنجاز عسكري وصفه بـ"المهم"، وذلك في الذكرى الـ89 لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T19:23+0000

2024-11-29T19:23+0000

2024-11-29T19:24+0000

أخبار إثيوبيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049961092_0:39:2771:1598_1920x0_80_0_0_477e7790cff831db9394ad8a3cf1574d.jpg

وأكد أحمد، أمس الخميس، أن "القوات الجوية الإثيوبية حققت إنجازا مهما بإطلاق الطائرة المطورة محليا “صن 2”، والتي تمثل نقطة تحول رئيسية بفضل تجهيزها بتكنولوجيا متقدمة"، وفقا لوكالة الأنباء الأفريقية.وكشف أن هذا الإنجاز يعزز رؤية القوات الجوية الإثيوبية وهدفها الأول، بأن تصبح الأكبر في قارة أفريقيا بحلول عام 2030، بحسب منشور له على منصة "إكس".جاء ذلك خلال المنتدى الثاني للقوات الجوية الأفريقية، الذي انعقد في مدينة بيشوفتو الإثيوبية، بحضور قادة القوات الجوية من 11 دولة أفريقية، من بينها المغرب وأوغندا وتنزانيا ورواندا وجيبوتي ونيجيريا والكونغو والنيجر.وشهد الحدث دعوة قائد القوات الجوية الإثيوبية، الفريق أول يلما ميرداسا، إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات التكنولوجية والجوية.ويهدف المنتدى الثاني للقوات الجوية الأفريقية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتأسيس رابطة للقوات الجوية الأفريقية تسهم في التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.وأكدت إثيوبيا التزامها بتعزيز العمل المشترك لدعم الأمن الجوي والسلام الإقليمي، عبر تطوير القدرات الجماعية للقوات الجوية الأفريقية.

https://sarabic.ae/20241122/إثيوبيا-تعلن-عن-مؤتمر-ضخم-يحضره-مئات-الكبار-من-أفريقيا-ماذا-يحدث-هناك؟-1095099814.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار