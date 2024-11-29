إثيوبيا تكشف عن "إنجاز عسكري مهم" وتكشف عن هدفها الأول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241129/إثيوبيا-تكشف-عن-إنجاز-عسكري-مهم-وتكشف-عن-هدفها-الأول-1095339964.html
إثيوبيا تكشف عن "إنجاز عسكري مهم" وتكشف عن هدفها الأول
إثيوبيا تكشف عن "إنجاز عسكري مهم" وتكشف عن هدفها الأول
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن إنجاز عسكري وصفه بـ"المهم"، وذلك في الذكرى الـ89 لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T19:23+0000
2024-11-29T19:24+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049961092_0:39:2771:1598_1920x0_80_0_0_477e7790cff831db9394ad8a3cf1574d.jpg
وأكد أحمد، أمس الخميس، أن "القوات الجوية الإثيوبية حققت إنجازا مهما بإطلاق الطائرة المطورة محليا “صن 2”، والتي تمثل نقطة تحول رئيسية بفضل تجهيزها بتكنولوجيا متقدمة"، وفقا لوكالة الأنباء الأفريقية.وكشف أن هذا الإنجاز يعزز رؤية القوات الجوية الإثيوبية وهدفها الأول، بأن تصبح الأكبر في قارة أفريقيا بحلول عام 2030، بحسب منشور له على منصة "إكس".جاء ذلك خلال المنتدى الثاني للقوات الجوية الأفريقية، الذي انعقد في مدينة بيشوفتو الإثيوبية، بحضور قادة القوات الجوية من 11 دولة أفريقية، من بينها المغرب وأوغندا وتنزانيا ورواندا وجيبوتي ونيجيريا والكونغو والنيجر.وشهد الحدث دعوة قائد القوات الجوية الإثيوبية، الفريق أول يلما ميرداسا، إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات التكنولوجية والجوية.ويهدف المنتدى الثاني للقوات الجوية الأفريقية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتأسيس رابطة للقوات الجوية الأفريقية تسهم في التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.وأكدت إثيوبيا التزامها بتعزيز العمل المشترك لدعم الأمن الجوي والسلام الإقليمي، عبر تطوير القدرات الجماعية للقوات الجوية الأفريقية.
https://sarabic.ae/20241122/إثيوبيا-تعلن-عن-مؤتمر-ضخم-يحضره-مئات-الكبار-من-أفريقيا-ماذا-يحدث-هناك؟-1095099814.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1b/1049961092_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9b484006a597ab3a392a40f1f59fa71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إثيوبيا تكشف عن "إنجاز عسكري مهم" وتكشف عن هدفها الأول

19:23 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 19:24 GMT 29.11.2024)
© AP Photo / Themba Hadebeرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن إنجاز عسكري وصفه بـ"المهم"، وذلك في الذكرى الـ89 لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية.
وأكد أحمد، أمس الخميس، أن "القوات الجوية الإثيوبية حققت إنجازا مهما بإطلاق الطائرة المطورة محليا “صن 2”، والتي تمثل نقطة تحول رئيسية بفضل تجهيزها بتكنولوجيا متقدمة"، وفقا لوكالة الأنباء الأفريقية.
وكشف أن هذا الإنجاز يعزز رؤية القوات الجوية الإثيوبية وهدفها الأول، بأن تصبح الأكبر في قارة أفريقيا بحلول عام 2030، بحسب منشور له على منصة "إكس".
جاء ذلك خلال المنتدى الثاني للقوات الجوية الأفريقية، الذي انعقد في مدينة بيشوفتو الإثيوبية، بحضور قادة القوات الجوية من 11 دولة أفريقية، من بينها المغرب وأوغندا وتنزانيا ورواندا وجيبوتي ونيجيريا والكونغو والنيجر.
وشهد الحدث دعوة قائد القوات الجوية الإثيوبية، الفريق أول يلما ميرداسا، إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات التكنولوجية والجوية.
احتفالات يوم النصر في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
إثيوبيا تعلن عن مؤتمر ضخم يحضره مئات "الكبار" من أفريقيا.. ماذا يحدث هناك؟
22 نوفمبر, 15:55 GMT
ويهدف المنتدى الثاني للقوات الجوية الأفريقية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتأسيس رابطة للقوات الجوية الأفريقية تسهم في التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.
وأكدت إثيوبيا التزامها بتعزيز العمل المشترك لدعم الأمن الجوي والسلام الإقليمي، عبر تطوير القدرات الجماعية للقوات الجوية الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала