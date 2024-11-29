إثيوبيا تكشف عن "إنجاز عسكري مهم" وتكشف عن هدفها الأول
19:23 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 19:24 GMT 29.11.2024)
© AP Photo / Themba Hadebeرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AP Photo / Themba Hadebe
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن إنجاز عسكري وصفه بـ"المهم"، وذلك في الذكرى الـ89 لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية.
وأكد أحمد، أمس الخميس، أن "القوات الجوية الإثيوبية حققت إنجازا مهما بإطلاق الطائرة المطورة محليا “صن 2”، والتي تمثل نقطة تحول رئيسية بفضل تجهيزها بتكنولوجيا متقدمة"، وفقا لوكالة الأنباء الأفريقية.
وكشف أن هذا الإنجاز يعزز رؤية القوات الجوية الإثيوبية وهدفها الأول، بأن تصبح الأكبر في قارة أفريقيا بحلول عام 2030، بحسب منشور له على منصة "إكس".
The reform efforts undertaken by Ethiopia’s security institutions have established a foundation for building institutions suited to the nation’s needs. Among these, the Ethiopian Air Force stands out. As the Air Force celebrates its 89th anniversary, it has achieved a significant… pic.twitter.com/Dd8x4IIdgb— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 28, 2024
جاء ذلك خلال المنتدى الثاني للقوات الجوية الأفريقية، الذي انعقد في مدينة بيشوفتو الإثيوبية، بحضور قادة القوات الجوية من 11 دولة أفريقية، من بينها المغرب وأوغندا وتنزانيا ورواندا وجيبوتي ونيجيريا والكونغو والنيجر.
وشهد الحدث دعوة قائد القوات الجوية الإثيوبية، الفريق أول يلما ميرداسا، إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات التكنولوجية والجوية.
22 نوفمبر, 15:55 GMT
ويهدف المنتدى الثاني للقوات الجوية الأفريقية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتأسيس رابطة للقوات الجوية الأفريقية تسهم في التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.
وأكدت إثيوبيا التزامها بتعزيز العمل المشترك لدعم الأمن الجوي والسلام الإقليمي، عبر تطوير القدرات الجماعية للقوات الجوية الأفريقية.