https://sarabic.ae/20241129/الخارجية-التركية-تعلق-على-التطورات-الأخيرة-في-سوريا-1095334716.html
الخارجية التركية تعلق على التطورات الأخيرة في سوريا
الخارجية التركية تعلق على التطورات الأخيرة في سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن أنقرة تراقب عن كثب التطورات في سوريا. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T16:16+0000
2024-11-29T16:16+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كيسيلي، في بيان: "إننا نراقب التطورات عن كثب في إطار الأهمية التي نعلقها على وحدة وسلامة أراضي سوريا والأولوية التي نوليها للحرب ضد الإرهاب".وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241129/برلماني-سوري-سابق-أمريكا-وإسرائيل-وراء-تحريك-الجماعات-الإرهابية-1095334538.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم
الخارجية التركية تعلق على التطورات الأخيرة في سوريا
ذكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن أنقرة تراقب عن كثب التطورات في سوريا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كيسيلي، في بيان: "إننا نراقب التطورات عن كثب في إطار الأهمية التي نعلقها على وحدة وسلامة أراضي سوريا والأولوية التي نوليها للحرب ضد الإرهاب".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.