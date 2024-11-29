https://sarabic.ae/20241129/الخارجية-الروسية-الغرب-وكييف-لن-يجبرا-موسكو-على-التراجع-عن-خطها-1095324397.html

الخارجية الروسية: الغرب وكييف لن يجبرا موسكو على التراجع عن خطها

الخارجية الروسية: الغرب وكييف لن يجبرا موسكو على التراجع عن خطها

سبوتنيك عربي

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أنه لا ينبغي أن يكون لدى الغرب وكييف أي أوهام بأنهما سيتمكنان، من خلال استفزازاتهما، من إجبار موسكو على التراجع... 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T12:14+0000

2024-11-29T12:14+0000

2024-11-29T12:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وأضاف غالوزين في مؤتمر صحفي: "سنحدد شكل ومعايير ردنا وفقًا للتهديدات التي ستنشأ وسوف تنشأ. لقد تم بالفعل تقديم مثل هذه الإجابات، والتي تحدث عنها الرئيس الروسي بتفصيل كبير أمس في مؤتمر صحفي في أستانا".وقال وزير لافروف، في كلمة حول الأزمة الأوكرانية خلال طاولة مستديرة على مستوى السفراء، في العاصمة الروسية موسكو، "إن الحروب الإعلامية والأكاذيب والتزييف لن تساعد نظام كييف النازي الجديد، وأن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سوف تتحقق."

https://sarabic.ae/20241129/لافروف-يتحدث-خلال-اجتماع-مع-السفراء-حول-الأزمة-الأوكرانية-في-موسكو-فيديو-1095311776.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا