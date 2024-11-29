https://sarabic.ae/20241129/الخارجية-الروسية-الغرب-وكييف-لن-يجبرا-موسكو-على-التراجع-عن-خطها-1095324397.html
الخارجية الروسية: الغرب وكييف لن يجبرا موسكو على التراجع عن خطها
الخارجية الروسية: الغرب وكييف لن يجبرا موسكو على التراجع عن خطها
سبوتنيك عربي
ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أنه لا ينبغي أن يكون لدى الغرب وكييف أي أوهام بأنهما سيتمكنان، من خلال استفزازاتهما، من إجبار موسكو على التراجع... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T12:14+0000
2024-11-29T12:14+0000
2024-11-29T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف غالوزين في مؤتمر صحفي: "سنحدد شكل ومعايير ردنا وفقًا للتهديدات التي ستنشأ وسوف تنشأ. لقد تم بالفعل تقديم مثل هذه الإجابات، والتي تحدث عنها الرئيس الروسي بتفصيل كبير أمس في مؤتمر صحفي في أستانا".وقال وزير لافروف، في كلمة حول الأزمة الأوكرانية خلال طاولة مستديرة على مستوى السفراء، في العاصمة الروسية موسكو، "إن الحروب الإعلامية والأكاذيب والتزييف لن تساعد نظام كييف النازي الجديد، وأن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سوف تتحقق."
https://sarabic.ae/20241129/لافروف-يتحدث-خلال-اجتماع-مع-السفراء-حول-الأزمة-الأوكرانية-في-موسكو-فيديو-1095311776.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: الغرب وكييف لن يجبرا موسكو على التراجع عن خطها
ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أنه لا ينبغي أن يكون لدى الغرب وكييف أي أوهام بأنهما سيتمكنان، من خلال استفزازاتهما، من إجبار موسكو على التراجع عن خطها.
وأضاف غالوزين في مؤتمر صحفي: "سنحدد شكل ومعايير ردنا وفقًا للتهديدات التي ستنشأ وسوف تنشأ. لقد تم بالفعل تقديم مثل هذه الإجابات، والتي تحدث عنها الرئيس الروسي بتفصيل كبير أمس في مؤتمر صحفي في أستانا".
وأشار إلى أن "الخط سيستمر، ولا ينبغي للغرب ونظام كييف أن يكون لديهم أوهام بأنهم من خلال تصرفاتهم الاستفزازية سيكونون قادرين على إجبار روسيا على التضحية بمصالحها، بما في ذلك في سياق الأزمة الأوكرانية".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة وطويلة الأمد دون القضاء على أسباب النزاع.
وقال وزير لافروف، في كلمة حول الأزمة الأوكرانية خلال طاولة مستديرة على مستوى السفراء، في العاصمة الروسية موسكو، "إن الحروب الإعلامية والأكاذيب والتزييف لن تساعد نظام كييف النازي الجديد، وأن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سوف تتحقق."