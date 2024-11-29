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https://sarabic.ae/20241129/الرئيس-السنغالي-يتعهد-بإخراج-آخر-جندي-فرنسي-من-بلاده-ويتحدث-عن-علاقة-تاريخية-مع-روسيا-1095308755.html
الرئيس السنغالي يتعهد بإخراج آخر جندي فرنسي من بلاده ويتحدث عن علاقة تاريخية مع روسيا
الرئيس السنغالي يتعهد بإخراج آخر جندي فرنسي من بلاده ويتحدث عن علاقة تاريخية مع روسيا
سبوتنيك عربي
في تصريحات للرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، أكد أن بلاده تعتزم إنهاء وجود القوات الفرنسية على أراضيها. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T04:13+0000
2024-11-29T05:08+0000
السنغال
روسيا
أخبار فرنسا
الجيش الفرنسي
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وشدد لوسائل إعلام فرنسية على أن هذا القرار يعكس احترام السيادة الوطنية. وأوضح أن السنغال تعمل على إعادة صياغة عقيدتها العسكرية بالتعاون مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، وتركيا، دون السماح بإقامة قواعد أجنبية.وأشار فاي إلى وجود نحو 350 جندياً فرنسياً حالياً في السنغال، واعتبر أن استمرار هذا التواجد غير مبرر في دولة مستقلة.فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، أكد الرئيس على التعاون التاريخي بين داكار وموسكو، معتبراً أن ما يهم بلاده هو احترام السيادة والمعايير الاجتماعية. وأشار إلى تواصله مؤخراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.واختتم فاي بالقول إن قرار إخراج القوات الفرنسية سيتم اتخاذه دون تسرع أو ضغوط، ولكن بخطوات تدريجية تضمن احترام الطرفين
https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يبحث-مع-الرئيس-السنغالي-الوضع-في-منطقة-الساحل-والصحراء-وغرب-أفريقيا-1095085671.html
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السنغال, روسيا, أخبار فرنسا , الجيش الفرنسي
السنغال, روسيا, أخبار فرنسا , الجيش الفرنسي

الرئيس السنغالي يتعهد بإخراج آخر جندي فرنسي من بلاده ويتحدث عن علاقة تاريخية مع روسيا

04:13 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 05:08 GMT 29.11.2024)
© AP Photo / Andre Painالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي يغادران قصر الإليزيه بعد الغداء، في باريس، الخميس 20 يونيو 2024.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي يغادران قصر الإليزيه بعد الغداء، في باريس، الخميس 20 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Andre Pain
تابعنا عبر
في تصريحات للرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، أكد أن بلاده تعتزم إنهاء وجود القوات الفرنسية على أراضيها.
وشدد لوسائل إعلام فرنسية على أن هذا القرار يعكس احترام السيادة الوطنية.
وأوضح أن السنغال تعمل على إعادة صياغة عقيدتها العسكرية بالتعاون مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، وتركيا، دون السماح بإقامة قواعد أجنبية.
وأشار فاي إلى وجود نحو 350 جندياً فرنسياً حالياً في السنغال، واعتبر أن استمرار هذا التواجد غير مبرر في دولة مستقلة.
وقال: "ليس لدينا قواعد عسكرية في الخارج، ومن الطبيعي ألا نقبل وجود قوات أجنبية على أراضينا". كما تساءل: "هل سيقبل الفرنسيون بوجود جنود سنغاليين في بلادهم؟".
فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، أكد الرئيس على التعاون التاريخي بين داكار وموسكو، معتبراً أن ما يهم بلاده هو احترام السيادة والمعايير الاجتماعية. وأشار إلى تواصله مؤخراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
بوتين يبحث مع الرئيس السنغالي الوضع في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا
22 نوفمبر, 10:50 GMT
واختتم فاي بالقول إن قرار إخراج القوات الفرنسية سيتم اتخاذه دون تسرع أو ضغوط، ولكن بخطوات تدريجية تضمن احترام الطرفين
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الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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