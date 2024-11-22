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بوتين يبحث مع الرئيس السنغالي الوضع في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا
بوتين يبحث مع الرئيس السنغالي الوضع في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا
سبوتنيك عربي
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا بسبب عدم الاستقرار المستمر... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T10:50+0000
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وأفاد الكرملين في بيان، أنه "بمبادرة من الجانب السنغالي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي".وأضاف البيان أن الزعيمين عبّرا عن تأييدهما تعزيز العلاقات الروسية السنغالية الودية التقليدية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، على وجه الخصوص، من خلال مشاركة أكثر نشاطًا لرجال الأعمال الروس في العمل مع الشركاء السنغاليين.وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتنن دعا الرئيس السنغالي باسيرا ديوماي فاي لزيارة روسيا، وأن الأخير قبل الدعوة بامتنان.منتدى الشراكة الروسية الأفريقية خطوات واثقة نحو تحالف استراتيجي مستدام
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-قضايا-الشرق-الأوسط-في-ظل-التصعيد-غير-المسبوق-1095032955.html
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روسيا, أفريقيا, السنغال
روسيا, أفريقيا, السنغال

بوتين يبحث مع الرئيس السنغالي الوضع في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا

10:50 GMT 22.11.2024
© Sputnik . Aleksey Babushkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . Aleksey Babushkin
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تابعنا عبر
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا بسبب عدم الاستقرار المستمر هناك.
وأفاد الكرملين في بيان، أنه "بمبادرة من الجانب السنغالي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي".

وجاء في بيان الكرملين: "تمت مناقشة الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا أيضًا على خلفية عدم الاستقرار المستمر هناك الناجم عن أعمال الجماعات الإرهابية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
أمس, 09:52 GMT
وأضاف البيان أن الزعيمين عبّرا عن تأييدهما تعزيز العلاقات الروسية السنغالية الودية التقليدية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، على وجه الخصوص، من خلال مشاركة أكثر نشاطًا لرجال الأعمال الروس في العمل مع الشركاء السنغاليين.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتنن دعا الرئيس السنغالي باسيرا ديوماي فاي لزيارة روسيا، وأن الأخير قبل الدعوة بامتنان.
منتدى الشراكة الروسية الأفريقية خطوات واثقة نحو تحالف استراتيجي مستدام
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