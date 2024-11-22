https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يبحث-مع-الرئيس-السنغالي-الوضع-في-منطقة-الساحل-والصحراء-وغرب-أفريقيا-1095085671.html
بوتين يبحث مع الرئيس السنغالي الوضع في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا
بوتين يبحث مع الرئيس السنغالي الوضع في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا
سبوتنيك عربي
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا بسبب عدم الاستقرار المستمر... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T10:50+0000
2024-11-22T10:50+0000
2024-11-22T10:50+0000
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وأفاد الكرملين في بيان، أنه "بمبادرة من الجانب السنغالي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي".وأضاف البيان أن الزعيمين عبّرا عن تأييدهما تعزيز العلاقات الروسية السنغالية الودية التقليدية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، على وجه الخصوص، من خلال مشاركة أكثر نشاطًا لرجال الأعمال الروس في العمل مع الشركاء السنغاليين.وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتنن دعا الرئيس السنغالي باسيرا ديوماي فاي لزيارة روسيا، وأن الأخير قبل الدعوة بامتنان.منتدى الشراكة الروسية الأفريقية خطوات واثقة نحو تحالف استراتيجي مستدام
https://sarabic.ae/20241121/بوتين-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-قضايا-الشرق-الأوسط-في-ظل-التصعيد-غير-المسبوق-1095032955.html
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روسيا, أفريقيا, السنغال
بوتين يبحث مع الرئيس السنغالي الوضع في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا بسبب عدم الاستقرار المستمر هناك.
وأفاد الكرملين في بيان، أنه "بمبادرة من الجانب السنغالي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي".
وجاء في بيان الكرملين: "تمت مناقشة الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا أيضًا على خلفية عدم الاستقرار المستمر هناك الناجم عن أعمال الجماعات الإرهابية".
وأضاف البيان أن الزعيمين عبّرا عن تأييدهما تعزيز العلاقات الروسية السنغالية الودية التقليدية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، على وجه الخصوص، من خلال مشاركة أكثر نشاطًا لرجال الأعمال الروس في العمل مع الشركاء السنغاليين.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتنن دعا الرئيس السنغالي باسيرا ديوماي فاي لزيارة روسيا، وأن الأخير قبل الدعوة بامتنان.