https://sarabic.ae/20241122/بوتين-يبحث-مع-الرئيس-السنغالي-الوضع-في-منطقة-الساحل-والصحراء-وغرب-أفريقيا-1095085671.html

بوتين يبحث مع الرئيس السنغالي الوضع في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا

بوتين يبحث مع الرئيس السنغالي الوضع في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا

سبوتنيك عربي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا بسبب عدم الاستقرار المستمر... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T10:50+0000

2024-11-22T10:50+0000

2024-11-22T10:50+0000

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أفريقيا

السنغال

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وأفاد الكرملين في بيان، أنه "بمبادرة من الجانب السنغالي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي".وأضاف البيان أن الزعيمين عبّرا عن تأييدهما تعزيز العلاقات الروسية السنغالية الودية التقليدية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، على وجه الخصوص، من خلال مشاركة أكثر نشاطًا لرجال الأعمال الروس في العمل مع الشركاء السنغاليين.وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتنن دعا الرئيس السنغالي باسيرا ديوماي فاي لزيارة روسيا، وأن الأخير قبل الدعوة بامتنان.منتدى الشراكة الروسية الأفريقية خطوات واثقة نحو تحالف استراتيجي مستدام

https://sarabic.ae/20241121/بوتين-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-العراقي-قضايا-الشرق-الأوسط-في-ظل-التصعيد-غير-المسبوق-1095032955.html

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