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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T09:52+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تم التطرق خلالها إلى قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق للتوترات في المنطقة. واتفق الطرفان على إجراء اتصالات على مختلف المستويات."وتابع البيان، " تم النظر في مختلف جوانب العمل المشترك في إطار "أوبك+"، والتي تسمح بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية. وتم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الخطوات بهذا الشكل".وأشار البيان إلى أن الطرفين عبرا عن الالتزام المتبادل بمواصلة توسيع العلاقات الودية التقليدية ومتبادلة المنفعة بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بينهما في موسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2023.خبير عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" السيناريوهات المقبلة في كردستان بعد الانتخابات"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل
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العالم العربي, روسيا, العراق
العالم العربي, روسيا, العراق
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
09:52 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 10:14 GMT 21.11.2024)
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق للتوترات في المنطقة.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تم التطرق خلالها إلى قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق للتوترات في المنطقة. واتفق الطرفان على إجراء اتصالات على مختلف المستويات."
وأضاف البيان: تمت مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والنقل واللوجستيات والإنسانية. وتم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة.
وتابع البيان، " تم النظر في مختلف جوانب العمل المشترك في إطار "أوبك+"
، والتي تسمح بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية. وتم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الخطوات بهذا الشكل".
وأشار البيان إلى أن الطرفين عبرا عن الالتزام المتبادل بمواصلة توسيع العلاقات الودية التقليدية ومتبادلة المنفعة بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بينهما في موسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2023.