https://sarabic.ae/20241130/الجيش-السوري-يفند-شائعات-انسحابه-من-حماة-ويؤكد-استعداده-لصد-أي-هجوم-إرهابي-على-المحافظة-1095356416.html

الجيش السوري يفند شائعات انسحابه من حماة ويؤكد استعداده لصد أي هجوم إرهابي على المحافظة

الجيش السوري يفند شائعات انسحابه من حماة ويؤكد استعداده لصد أي هجوم إرهابي على المحافظة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع السورية أنه لا صحة للأخبار حول انسحاب الجيش السوري من حماة، لافتة إلى أن وحدات عسكرية تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة... 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T16:39+0000

2024-11-30T16:39+0000

2024-11-30T16:39+0000

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وقالت الدفاع السورية، في بيان، اليوم السبت، إنه "لا صحة للأخبار التي نشرتها التنظيمات الإرهابية عبر حول انسحاب الجيش السوري من حماة".وأضافت أن "وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل".تم خلال الاجتماع تناول واقع العمل في محافظة حلب على وجه الخصوص، وبحث السبل الممكنة للاستمرار بتقديم الخدمات للأخوة المواطنين في المحافظة وفي كافة المحافظات السورية في ضوء وصول المجموعات الإرهابية إلى بعض الدوائر الحكومية والخدمية في محافظة حلب وترهيب العاملين فيها ومنعهم من الاستمرار بتقديم الخدمات للإخوة المواطنين.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

https://sarabic.ae/20241130/الحكومة-السورية-تصدر-أول-بيان-رسمي-عن-الهجوم-على-مدينة-حلب-1095352109.html

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