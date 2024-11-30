الجيش السوري يفند شائعات انسحابه من حماة ويؤكد استعداده لصد أي هجوم إرهابي على المحافظة

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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
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عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
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150 د
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123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
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11:30 GMT
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المقهى الثقافي
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
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عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
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الجيش السوري يفند شائعات انسحابه من حماة ويؤكد استعداده لصد أي هجوم إرهابي على المحافظة
الجيش السوري يفند شائعات انسحابه من حماة ويؤكد استعداده لصد أي هجوم إرهابي على المحافظة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع السورية أنه لا صحة للأخبار حول انسحاب الجيش السوري من حماة، لافتة إلى أن وحدات عسكرية تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T16:39+0000
2024-11-30T16:39+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وقالت الدفاع السورية، في بيان، اليوم السبت، إنه "لا صحة للأخبار التي نشرتها التنظيمات الإرهابية عبر حول انسحاب الجيش السوري من حماة".وأضافت أن "وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل".تم خلال الاجتماع تناول واقع العمل في محافظة حلب على وجه الخصوص، وبحث السبل الممكنة للاستمرار بتقديم الخدمات للأخوة المواطنين في المحافظة وفي كافة المحافظات السورية في ضوء وصول المجموعات الإرهابية إلى بعض الدوائر الحكومية والخدمية في محافظة حلب وترهيب العاملين فيها ومنعهم من الاستمرار بتقديم الخدمات للإخوة المواطنين.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241130/الحكومة-السورية-تصدر-أول-بيان-رسمي-عن-الهجوم-على-مدينة-حلب-1095352109.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجيش السوري يفند شائعات انسحابه من حماة ويؤكد استعداده لصد أي هجوم إرهابي على المحافظة

16:39 GMT 30.11.2024
© Sputnik . Basil Shartouhالجيش السوري
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع السورية أنه لا صحة للأخبار حول انسحاب الجيش السوري من حماة، لافتة إلى أن وحدات عسكرية تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة.
وقالت الدفاع السورية، في بيان، اليوم السبت، إنه "لا صحة للأخبار التي نشرتها التنظيمات الإرهابية عبر حول انسحاب الجيش السوري من حماة".
وأضافت أن "وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل".
وعُقد في رئاسة مجلس الوزراء السورية، اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي وحضور عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الخدمي. متابعةً لتطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها، بسبب هجوم المجموعات الإرهابية مدفوعة بتوجيهات وأوامر خارجية معادية.
وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
الحكومة السورية تصدر أول بيان رسمي عن الهجوم على مدينة حلب
12:22 GMT
تم خلال الاجتماع تناول واقع العمل في محافظة حلب على وجه الخصوص، وبحث السبل الممكنة للاستمرار بتقديم الخدمات للأخوة المواطنين في المحافظة وفي كافة المحافظات السورية في ضوء وصول المجموعات الإرهابية إلى بعض الدوائر الحكومية والخدمية في محافظة حلب وترهيب العاملين فيها ومنعهم من الاستمرار بتقديم الخدمات للإخوة المواطنين.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
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