https://sarabic.ae/20241130/سيناتور-سويسري-سويسرا-اضطرت-للانضمام-إلى-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1095344127.html

سيناتور سويسري: سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

سيناتور سويسري: سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

سبوتنيك عربي

صرح السيناتور السويسري من أكبر حزب في برلمان البلاد، حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط، ماورو بوجيا، اليوم السبت، بأن سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد... 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T04:42+0000

2024-11-30T04:42+0000

2024-11-30T05:07+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

سويسرا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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جينف - سبوتنيك. وقال ماورو بوجيا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لأن موسكو كانت ستستخدم سويسرا كمنصة للتحايل على العقوبات، وعندها ستكون أوروبا مضطرة إلى فرض عقوبات على سويسرا".يذكر أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، لكن برن انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبًا ضد روسيا منذ 24 شباط/فبراير 2022. ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وشددت روسيا مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

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