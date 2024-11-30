سيناتور سويسري: سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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أمساليوم
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241130/سيناتور-سويسري-سويسرا-اضطرت-للانضمام-إلى-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1095344127.html
سيناتور سويسري: سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
سيناتور سويسري: سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرح السيناتور السويسري من أكبر حزب في برلمان البلاد، حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط، ماورو بوجيا، اليوم السبت، بأن سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T04:42+0000
2024-11-30T05:07+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
سويسرا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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جينف - سبوتنيك. وقال ماورو بوجيا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لأن موسكو كانت ستستخدم سويسرا كمنصة للتحايل على العقوبات، وعندها ستكون أوروبا مضطرة إلى فرض عقوبات على سويسرا".يذكر أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، لكن برن انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبًا ضد روسيا منذ 24 شباط/فبراير 2022. ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وشددت روسيا مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sarabic.ae/20241015/المجر-تهدد-باستخدام-حق-النقض-ضد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-النفط-الروسي-1093764898.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سويسرا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سويسرا

سيناتور سويسري: سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

04:42 GMT 30.11.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 30.11.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورThe Federal Palace (Parliament) in Bern, Switzerland. (File)
The Federal Palace (Parliament) in Bern, Switzerland. (File) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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صرح السيناتور السويسري من أكبر حزب في برلمان البلاد، حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط، ماورو بوجيا، اليوم السبت، بأن سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لأنها كانت ستصبح أيضًا هدفًا لعقوبات الدول الأوروبية.
جينف - سبوتنيك. وقال ماورو بوجيا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "سويسرا اضطرت للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لأن موسكو كانت ستستخدم سويسرا كمنصة للتحايل على العقوبات، وعندها ستكون أوروبا مضطرة إلى فرض عقوبات على سويسرا".
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
15 أكتوبر, 08:59 GMT
يذكر أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، لكن برن انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبًا ضد روسيا منذ 24 شباط/فبراير 2022.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وشددت روسيا مرارًا، على أن موسكو ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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